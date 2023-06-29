Путин назвал перспективной программу по освоению «низкого» космоса частными компаниями

Президент России Владимир Путин считает очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» он обещал обсудить эту тему с руководством Роскосмоса.

На форуме он пообщался с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие «Кипр» из Сергиева Посада. Темкин рассказал президенту о том, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов в низком космосе на высотах до 200 км, в то время как все современные спутники работают на высотах от 500 км, передает ТАСС.

«Я обязательно с ним (с главой Роскосмоса Юрием Борисовым) поговорю. Это очень интересное и перспективное направление… Вы абсолютно правы, когда говорите, что ниша не занята и нужно активно здесь работать, пока она не занята. Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем. Обещаю!» – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что любая монополия и доминирование не могут продолжаться вечно, российские компании уже готовы к конкуренции, необходимо помочь им раскрутиться.