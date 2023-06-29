Путин заявил о готовности российских компаний к конкуренции

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29 июня, четверг  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
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Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
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Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши

США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов U.S. Navy
США одобрили продажу Варшаве систем ПВО и ПРО. Этот вопрос – давний камень преткновения между Вашингтоном и Москвой, однако в дни, когда из Польши пытаются сделать основной форпост НАТО в Европе, реализация подобных планов становится экзистенциальной угрозой для России. Для чего американцам наращивание систем ПРО и ПВО в Польше и как России следует реагировать на эти действия? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО, где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...
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Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Орбан – один из редчайших политиков Европы, которые действуют в интересах своей собственной страны и своего собственного народа. В чьих интересах действуют его, немецкие, власти – пусть думает немецкий бюргер. Подробности...

Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
Подробности...

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Путин заявил о готовности российских компаний к конкуренции

    29 июня 2023, 16:05

    Текст: Елизавета Шишкова

    Любая монополия и доминирование не могут продолжаться вечно, российские компании уже готовы к конкуренции, необходимо помочь им раскрутиться, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

    «Как известно, любая монополия, любое доминирование не вечны. Наши компании и команды готовы к конкуренции. Многие уже доказали это. Когда я говорю «монополия», имею в виду ваших конкурентов западных, потому что, по сути, они эту монополию во многих отраслях для себя обеспечили», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что российские производители уже доказывают, что могут работать лучше, поэтому нужно помочь им раскрутиться. В России должны быть торговые марки, которые будут узнаваемы во всем мире.

    Путин также заявил, что после ухода иностранных компаний производители в России расширили свои возможности, для них высвободились новые направления.

    Путин вышел к собравшимся в центре Дербента людям
    Журналист Зарубин: Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям
    		   
    28 июня 2023, 22:14
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям, сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Жители встретили его восторженными возгласами, сообщает РИА Новости.

    Ранее в среду Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по вопросам туризма, встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым и участия в других мероприятиях. В ходе рабочей поездки в Дагестан президент России посетил одну из древнейших мечетей в мире.

    Коментарии (61)
    Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке»
    		   
    28 июня 2023, 18:44
    Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России.

    «Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», – заявил Байден в ответ на вопрос о том, ослабил ли российского лидера мятеж 24 июня, передает РИА «Новости».

    Ранее Байден на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди в Вашингтоне перепутал гимн своей страны с гимном Индии.

    Коментарии (38)
    Путин: Неуважение к Корану в России является преступлением
    		   
    28 июня 2023, 20:37
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в России является преступлением, заявил президент России Владимир Путин во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте.

    «Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе – не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», – цитирует его ТАСС.

    Путин добавил, что «в нашей стране это преступление – и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление – неуважение и разжигание межконфессиональной розни».

    Также он отметил, что взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России.

    «В стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир. Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: «Мусульмане – это наши братья». Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа – многонационального, многоконфессионального, но единого», – заявил Путин.

    Ранее Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.

    Коментарии (16)
    Путин посетил в Дербенте одну из древнейших мечетей в мире
    		   
    28 июня 2023, 20:54
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан посетил мечеть Джума в Дербенте.

    Это самая древняя мечеть в России и одна из старейших в мире. Согласно письменным источникам, ее строительство начал арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик в 733–734 годах н. э. Во внутреннем дворе мечети растут три многовековых дерева – платаны. В 2012 году эти тысячелетние деревья были признаны природными памятниками и теперь охраняются государством, сообщает ТАСС.

    Все основные постройки комплекса дошли до наших дней: главное здание, медресе – школа при мечети и жилые строения. Длина мечети Джума составляет 68 метров, высота купола – 17 метров.

    Мечеть является объектом культурного наследия народов РФ и объектом культурного наследия ЮНЕСКО. В 2019 году начата ее реставрация, которая продолжается в настоящее время.

    В Дагестане отмечают один из двух главных праздников ислама – Ид аль-Адха (Курбан-байрам), или праздник жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа – паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию.

    Коментарии (2)
    Путин заявил об уверенности в поддержке всей России во время мятежа
    Президент Путин заявил об уверенности в поддержке жителями Дагестана и всей России во время мятежа 24 июня
    		   
    28 июня 2023, 22:39
    Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин заявил, что был уверен в поддержке жителями Дагестана и всей страны действий властей РФ во время мятежа 24 июня.

    Глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с главой государства подчеркнул, что «в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года». «Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране», – приводит ответ президента ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в момент вооруженного мятежа народ и армия России сплотились вокруг президента.

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    Путин: Санкции и русофобия вычеркнули ряд стран из туристических направлений для россиян

    28 июня 2023, 21:15

    Текст: Ольга Иванова

    Страны, вводящие против России санкции и поощряющие русофобию, вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.

    «Уже говорил, что в последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы – разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», – цитирует его ТАСС.

    Также Путин добавил, что Россия готова принимать туристов из-за рубежа, поэтому все формальности для иностранных туристов должны быть максимально удобными, электронные визы должны заработать как можно быстрее.

    «Наши курорты посещают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом. В том числе речь о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям… Этот востребованный, современный, удобный механизм должен заработать как можно скорее», – подчеркнул он.

    Ранее Путин прибыл в Дербент, где он встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.

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    Путин поручил ускорить разработку концепции автомобильного туризма
    		   
    28 июня 2023, 21:33
    Фото: @polozovsky
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин потребовал ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма, выступая на совещании в Дагестане по развитию туристической отрасли.

    «Необходимо активизировать работу и по другим направлениям, которые мы обсуждали в сентябре прошлого года на президиуме Государственного совета по вопросам развития внутреннего туризма, а затем детально рассматривали на нескольких совещаниях. В том числе прошу ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. Для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять всю соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги», – цитирует его ТАСС.

    Президент отметил, что принятие таких мер «важно <…> и для дальнейшего развития такого все более популярного вида отдыха, как пешеходные туристические тропы». «Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных и федеральных интернет-платформах», – добавил он.

    Ранее Путин прибыл в Дербент, где встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.

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    Кадыров рассказал о встрече с Путиным

    28 июня 2023, 16:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о социально-экономической обстановке в регионе.

    Также на встрече обсуждались перспективные планы и достижения Чечни, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Он также опубликовал совместное фото с президентом и отметил, что Путин поздравил всех мусульман в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Глава государства пожелал им счастья, добра, мира и благополучия.

    Также Путин попросил Кадырова отдельно поздравить чеченских бойцов, несущих службу на СВО, пожелал военнослужащим успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач.

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    Путин прибыл в Дербент

    28 июня 2023, 18:27

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.

    Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании ожидается доклад министра экономического развития Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), министра транспорта Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма в СКФО и доклад Меликова о развитии туристической инфраструктуры Дагестана и реализации плана развития городов, передает ТАСС.

    Напомним, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент призывал динамично развивать инфраструктуру для отдыха в стране.

    Ранее Песков анонсировал поездку Путина в Дагестан.

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    Путин: Развитие внутреннего туризма дает хороший стимул смежным отраслям
    		  
    28 июня 2023, 21:24
    Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Развитие внутреннего туризма в России положительно влияет на состояние смежных областей экономики, заявил среду президент России Владимир Путин.

    По его словам, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств, передает ТАСС.

    «Реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере, и все больше людей делает выбор отдыхать, приезжать именно в Россию. Хотел бы повторить, мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма. И это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей и целых в этой связи регионов», – сказал Путин.

    Также президент указал на невыполнение решения по освобождению туроператоров от уплаты налога НДС. «Между тем обращаю внимание и законодателей, и правительства: целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС», – сказал он.

    Напомним, Владимир Путин прибыл в среду с визитом в Дербент, где проводит совещание по вопросам туризма.

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    Путин: Для финансирования туристических проектов нужны просчитанные условия

    28 июня 2023, 21:56

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестких, просчитанных условий для финансирования туристических проектов.

    «Согласен с прозвучавшими предложениями по развитию санаторно-курортных объектов в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в регионе Кавказских Минеральных Вод. Сроки и источники финансирования здесь – хочу подойти к этому очень аккуратно», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, «точно совершенно, что нужно сделать: нужно быть уверенными абсолютно на 100% в том, что эти инвестиционные условия будут безусловно использованы. А если они не будут использованы, то тогда и имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам. Здесь нужно очень внимательно просчитать».

    Ранее Путин потребовал ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма.

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    Песков: Весь Дербент встречал Путина
    Песков: Жители Дербента показали абсолютную поддержку Путина

    29 июня 2023, 13:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду в Дербенте сам решил выйти к ждущим его сотням людей, хотя вокруг него действует особый санитарно-эпидемиологический режим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Рекомендации, которые дают специалисты, сокращаются, но в отношении президента «действует особый режим по понятным причинам», сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что жители Дербента продемонстрировали «поразительную» поддержку главе государства, потому президент не смог отказать людям в том, чтобы они его поприветствовали.

    «Весь город вышел буквально встречать президента», – заявил Песков.

    Напомним, Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям.

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    Песков: Соцопросы показывают поддержку россиянами Путина и СВО
    Песков заявил, что соцопросы показывают поддержку россиянами Путина и проведения СВО

    29 июня 2023, 13:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    Официальные данные соцопросов говорят о поддержке россиянами спецоперации и президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков не стал комментировать результаты опроса исследовательской группы Russian Field, по которому доля выступающих за прекращение СВО якобы «практически сравнялась» с теми, кто придерживается противоположной точки зрения, передает ТАСС.

    «Я не могу, к сожалению, это прокомментировать, потому что я не знаю выборку, не знаю, каким методом и где делался опрос, поэтому мне это трудно комментировать. Те данные, которыми располагаем мы, – они другие», – указал представитель Кремля.

    Он пояснил, что эти опросы показывают «абсолютно преобладающую» поддержку спецоперации, «доминирующую абсолютно» поддержку президента. В этих исследованиях используется понятная методология, ее дают «столпы нашей социологии», заключил Песков.

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    Путин: Из-за санкций и ухода западных компаний мир не рухнул
    		   
    29 июня 2023, 15:51
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Мир не развалился из-за антироссийских санкций запада, компании из России расширили свои возможности, для них высвободились новые направления, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

    «Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления. В результате вся экономика двигается вперед», – цитирует президента ТАСС.

    Он подчеркнул, что для страны важен вклад каждого гражданина, коллектива предприятия, молодых творческих научных бизнес-команд, важны инициативы, направленные на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала.

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    Путин назвал сильное гражданское общество основой суверенитета страны

    29 июня 2023, 15:44

    Текст: Ольга Иванова

    Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета страны, считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

    «Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы – это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.

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