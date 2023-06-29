Путин заявил о готовности российских компаний к конкуренции

Любая монополия и доминирование не могут продолжаться вечно, российские компании уже готовы к конкуренции, необходимо помочь им раскрутиться, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Как известно, любая монополия, любое доминирование не вечны. Наши компании и команды готовы к конкуренции. Многие уже доказали это. Когда я говорю «монополия», имею в виду ваших конкурентов западных, потому что, по сути, они эту монополию во многих отраслях для себя обеспечили», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Путин отметил, что российские производители уже доказывают, что могут работать лучше, поэтому нужно помочь им раскрутиться. В России должны быть торговые марки, которые будут узнаваемы во всем мире.

Путин также заявил, что после ухода иностранных компаний производители в России расширили свои возможности, для них высвободились новые направления.