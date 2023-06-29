Грузия потребовала от Украины снять санкции с ее граждан

Тбилиси по итогам инспекции международных кураторов антироссийских санкций, которые не нашли нарушений, потребовал от Украины исключить из санкционных списков нескольких граждан Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Украина до сих пор не назначила посла (взамен отозванного весной прошлого года), и это является недружественным шагом по отношению к народу Грузии. И это при том, что мы так солидарны с Украиной и ее народом. … Нам не перед кем оправдываться, неправильно так относиться к Грузии», – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, самые посвященные представители ЕС, Великобритании и США посетили Грузию и заявили, что в стране нет никакого обхода санкций. «А по таким обвинениям Украина санкционировала несколько наших граждан. Сейчас все мы ждем, что Украина снимет санкции с ложно обвиненных ею граждан Грузии», – заявил Папуашвили.

Ранее Украина внесла в санкционные списки за якобы сотрудничество с Россией по обходу рестрикций несколько приближенных к бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили.

До этого координатор по санкциям Госдепа США Джеймс О'Брайен, спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан и высокопоставленный представитель британского внешнеполитического ведомства Кумар Айер прибыли в Тбилиси с инспекцией по вопросу приверженности Грузии международным санкциям против России.