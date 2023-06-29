ERR: Эстонские военнослужащие вынуждены пить российский чай

ERR: Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай российского производства

Эстонские военнослужащие вынуждены пить чай производства России, поскольку контракты на его поставку были заключены до начала конфликта на Украине, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

По данным издания, в сухпаек эстонских военнослужащих входит произведенный в Санкт-Петербурге чай Greenfield, поскольку договор на его поставку был заключен до начала спецоперации, поменять марку чая пока невозможно, передает РИА «Новости».

Как отмечает ERR, в Эстонии в магазинах убрали с полок продукцию российского производства, в том числе чай Greenfield.

Пресс-секретарь Центра оборонных инвестиций Ханна Хейннурм отметила, что тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году, крупные предзаказы уже были сделаны, а производитель пайков уже закупил их на свой склад. Она отметила, что чай будет заменен в третьей партии поставок, на которые контракт не распространяется.

Ранее Эстония решила прекратить сотрудничество с Россией по сохранению культурных ценностей.