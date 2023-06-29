Полпред в ДФО Трутнев оценил решение госслужащих отправиться в зону СВО добровольцами

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев положительно воспринял решение работников Минвостокразвития и «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) отправиться добровольцами в зону СВО.

Трутнев в интервью «Аргументам и Фактам» заявил, что состоящим на государственной службе людям нужно быть готовым к выполнению любой задачи, а сейчас стоит задача по защите Родины и ее независимости.

«Победа в специальной военной операции и есть самая важная задача для любого гражданина России. Именно победа в специальной военной операции создает условия для независимости и процветания нашей страны», – подчеркнул он.

Уход части сотрудников из министерства и корпорации заставит работать ведомство напряженнее, но необходимо действовать «максимально напряженно», когда россияне с оружием в руках защищают страну, указал Трутнев.

В ходе встречи с добровольцами им объявили, что рабочие места за ними будут сохранены, по возвращении будет рассмотрена возможность их повышения в должности, так как «они сдают главный экзамен – экзамен на преданность стране».

Полномочное представительство ДФО планирует провести встречу с работниками, принявшими решение уйти в зону СВО, она пройдет в ходе командировки полпреда во Владивосток, указал он.

Работающие в органах исполнительной власти люди должны стать примером ответственности, решимости, примером служения Родине на любом доверенном участке, сказал Трутнев.

Он отметил, что несколько недель назад проводилось совещание по созданию ТОР «Патриотическая», правительство утвердило соответствующие меры поддержки. На Дальнем Востоке будут строиться предприятия, выпускающие беспилотные летательные аппараты, высокопроходимые автомобили, тепловизионные прицелы, системы радиоэлектронной борьбы.

«Мы тоже не остаемся в стороне и активно участвуем в поддержке наших бойцов. Тысячи боеприпасов для высокоточного оружия, винтовок нашего и иностранного производства, БПЛА, автомобилей, средств радиоэлектронной борьбы, тепловизионных прицелов, средств обнаружения тепловых целей и прочего уже поставлено в зону боевых действий. Будем и дальше выезжать в зону специальной военной операции и помогать нашим ребятам», – сказал Трутнев.