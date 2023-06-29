Российские войска отразили атаки ВСУ в Донбассе

Украинские военные в последние сутки продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщило Министерство обороны России.

На Донецком направлении группировка войск «Южная» отразила атаки у поселков Белогоровка (ЛНР) и Тоненькое (ДНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

ВСУ потеряли до 530 военнослужащих ранеными и убитыми, танк, две БМП, пять автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. У поселка Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении поразила 21-ю, 42-ю и 67-ю механизированные бригады ВСУ у поселков Невское, Червоная Диброва и города Кременная в ЛНР.

У населенного пункта Кузьмино (ЛНР) раскрыта деятельность украинской ДРГ. На этом направлении за сутки уничтожено до 65 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, две САУ «Гвоздика».

У Времевского выступа на Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку ВСУ у поселка Старомайорское (ДНР). На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 106-й бригады теробороны у поселков Луговское Запорожской области.

На этих направлениях ВСУ потеряли до 135 человек, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30 и САУ «Гвоздика».

Группировка войск «Запад» на Купянском направлении поразила украинские подразделения возле поселков Синьковка и Красное Первое в Харьковской области. Уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, САУ «Акация», гаубица Д-30, машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 40 бойцов, шесть автомобилей и гаубицу «Мста-Б». В районе населенного пункта Кизомыс ликвидирован склад боеприпасов 123-й бригады теробороны.

Ранее Минобороны уточнило, что в ходе высокоточного удара по Краматорску в ДНР ВС России уничтожили двух украинских генералов.