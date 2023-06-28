NYT: Германия решила не отправлять новое оружие Киеву

NYT: Германия не отправляет новое оружие Киеву, считая приоритетом поддержание уже переданного

Германия медлит с поставками новых вооружений Киеву, поскольку предлагает сосредоточиться на поддержании и обеспечении уже поставленных на Украину систем, сообщила газета The New York Times, которой министр обороны ФРГ Борис Писториус дал интервью в преддверии визита в США.

По словам Писториуса, на данный момент важнее создать жизнеспособную, бесперебойно функционирующую систему ремонта военной техники и пополнения запасов боеприпасов для управляемых ракет и танков, уже отправленных на Украину, передает ТАСС. Он также подчеркнул важность увеличения производства запасных частей для военной техники и отметил прогресс в создании инфраструктуры для ремонта вооружений.

По его словам, в Польше вскоре будут введены в эксплуатацию два завода по ремонту танков Leopard, которые поставляют Киеву Германия и другие союзники.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что у границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине, это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву.