NYT: Германия решила не отправлять новое оружие Киеву

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28 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Российские продукты питания завоевывают дружественный мир

Продукты питания из России завоевывают новые рынки сбыта Владимир Гердо/ТАСС
Россия оказалась на 17-м месте в списке крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Причем среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза. Однако Россия хочет еще больше продавать за рубеж. Дело даже не в том, чтобы накормить дружественные страны. Для некоторых сельхозкомпаний поиск новых рынков сбыта – это вопрос выживания. Внутренний рынок уже переполнен. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как был остановлен мятеж Пригожина

У ЧВК «Вагнер» не было шансов дойти до Москвы Эрик Романенко/ТАСС
«Вы фактически остановили гражданскую войну». Такими словами Владимир Путин описал действия силовиков, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена. Какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа? Подробности...
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Киевский режим покусился на один из символов Украины

Украина мечтает переименовать основанный русскими город Запорожье Alexey Tolmachov/Wikipedia
Азарт киевского режима, желающего искоренить «коммунистическое наследие», достиг парадоксальных высот. Теперь предложено переименовать город, название которого напоминает о самых глубоких украинских истоках – Запорожье. Кем и когда был основан этот город и почему его название настолько теперь не нравится киевскому режиму? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, окончательно определивший судьбу побежденной в Первой мировой войне Германии. «Версаль» стал нарицательным, его несовершенство привело к еще одной мировой войне. Но на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов это было не единственное неудачное решение. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если англосаксам удастся приручить Индию и «вернуть в стойло» своего «порядка, основанного на правилах», это может закрыть тот сценарий многополярного мира, который желаем сегодня развивать мы. Подробности...

Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят «украинский след» в подрыве «Северных потоков», это будет иметь далеко идущие последствия. И Украина еще может остаться должна. Подробности...
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    традиционные ценности


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    Ошибка Вагнера


    Дмитрий Винник: Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

    карикатура


    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    NYT: Германия решила не отправлять новое оружие Киеву

    NYT: Германия не отправляет новое оружие Киеву, считая приоритетом поддержание уже переданного

    28 июня 2023, 14:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Германия медлит с поставками новых вооружений Киеву, поскольку предлагает сосредоточиться на поддержании и обеспечении уже поставленных на Украину систем, сообщила газета The New York Times, которой министр обороны ФРГ Борис Писториус дал интервью в преддверии визита в США.

    По словам Писториуса, на данный момент важнее создать жизнеспособную, бесперебойно функционирующую систему ремонта военной техники и пополнения запасов боеприпасов для управляемых ракет и танков, уже отправленных на Украину, передает ТАСС. Он также подчеркнул важность увеличения производства запасных частей для военной техники и отметил прогресс в создании инфраструктуры для ремонта вооружений.

    По его словам, в Польше вскоре будут введены в эксплуатацию два завода по ремонту танков Leopard, которые поставляют Киеву Германия и другие союзники.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что у границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине, это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву.

    На Украине предложили переименовать город Запорожье
    		   
    27 июня 2023, 21:29
    Фото: AP/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине.

    До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета».

    Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики».

    Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода.

    Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией.

    Коментарии (61)
    Временного поверенного в делах Израиля вызвали в МИД из-за слов о Бандере
    		   
    27 июня 2023, 18:42
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Временного поверенного в делах Израиля в России Ронена Крауса пригласили в МИД после слов израильского посла на Украине Михаила Бродского о пособниках нацистов на Украине.

    Внимание Крауса обратили на публичные высказывания Бродского, в подаче которого «процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников», сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Также дипломату напомнили, что Москва и Иерусалим немало поработали вместе, чтобы дать отпор попыткам переписывания истории и прославления приспешников нацистских карателей.

    Напомним, посол в Киеве заявил, что Израилю не нравятся Бандера и Шухевич, но «для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость».

    Коментарии (35)
    Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
    Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
    		   
    27 июня 2023, 17:15
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.

    Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.

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    Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии
    Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы
    		   
    27 июня 2023, 20:57
    Фото: REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.

    Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством.

    В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы.

    Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России.

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    США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
    США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом

    27 июня 2023, 21:39

    Текст: Ольга Иванова

    Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.

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    Российские дипломаты рассказали о реакции русофобов на провал мятежа
    Дипломат Полянский: Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала мятежа

    28 июня 2023, 01:04

    Текст: Антон Никитин

    Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Как отметил Полянский, после провала попытки вооруженного мятежа Россия сильна как никогда, потому что россияне объединились, чтобы отразить этот мятеж, наша страна вышла из этого испытания сильнее, поддержка президента укрепилась, передает ТАСС.

    По его словам, для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен – они разочарованы. «Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать», – отметил дипломат.

    Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.

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    Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ
    Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди
    		   
    28 июня 2023, 08:34
    Фото: Fredrik Sandberg/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду.

    Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все.

    По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер.

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    Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

    28 июня 2023, 09:16

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив значимый вклад общины в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.

    «Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

    Президент отметил большую, созидательную роль мусульманской общины в жизни страны, ее значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения.

    «Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Желаю вам здоровья и успехов», – заявил глава государства.

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    В Венгрии назвали самоубийственный для европейской экономики шаг
    В Венгрии рассказали, чем обернется для ЕС отказ от связей с Китаем
    		  
    27 июня 2023, 19:17
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с КНР, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сворачивание экономических отношений с Китаем обернется для властей Европы «горьким самоубийством европейской экономики», сообщает South China Morning Post, передает «Интерфакс».

    Отношения между Пекином и странами Европы будут зависеть от того, «готова ли Европа вновь обратиться к рациональности и здравому смыслу». Также глава МИД Венгрии высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза.

    Также Сийярто одобрил мирные инициативы Китая по Украине.

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    Псковский губернатор назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков
    Губернатор Псковской области Ведерников: Среди погибших 24 июня летчиков был экипаж вертолета Ка-52 из гарнизона Пскова

    28 июня 2023, 03:39

    Текст: Антон Никитин

    Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.

    Глава региона отметил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны.

    Губернатор выразил соболезнования родным погибших. «Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – добавил он.

    В понедельник российский президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что мужество, самопожертвование павших во время вооруженного мятежа героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий.

    Днем позже в ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, которые не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг.

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    В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли
    Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли

    27 июня 2023, 22:58

    Текст: Антон Никитин

    Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге.

    Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС.

    Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание.

    Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя.

    Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины.

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    Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Костер
    Умер актер из сериалов «Санта-Барбара» и «Молодой папа» Костер
    		   
    27 июня 2023, 19:33
    Фото: REUTERS
    Текст: Алексей Дегтярев

    В американском штате Флорида скончался актер сериала «Санта-Барбара» Николас Костер, ему было 89 лет, сообщило издание Hollywood Reporter.

    Костер умер 26 июня во флоридской больнице, передает ТАСС со ссылкой на Hollywood Reporter

    Николас Костер снимался также в сериалах «Молодой папа» (The Young Pope, 2016), «Удивительный Человек-паук» (The Amazing Spider-Man, 1977-1979) и других.

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    В Кремле назвали спекуляцией слухи об осведомленности Суровикина о мятеже
    		   
    28 июня 2023, 14:02
    Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что вокруг событий 23-24 июня будет много пересудов и спекуляций. Заявления о якобы осведомленности Суровикина как раз являются таким примером, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну.

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    Российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении
    Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении

    28 июня 2023, 04:42

    Текст: Антон Никитин

    Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил РИА «Новости», что российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении. По имеющимся у него данным, удар был нанесен с целью срыва переброски подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, которое остается под контролем российской армии.

    Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ только на Ореховском направлении, которое Киев считает главным направлением удара, и только за последние семь дней потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк.

    Коментарии (9)
    Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
    Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся пройти в Белгородскую область
    		   
    27 июня 2023, 16:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в сторону двух поселков в Белгородской области, чеченские подразделения пресекли это, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Инцидент произошел 26 июня, бойцы чеченских подразделений собрали разведданные, благодаря чему удалось обстрелять артиллерией вражескую группу в зоне ответственности, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что бойцы действовали на опережение, предотвратив попытку ДРГ прорваться к позициям, и уничтожили противника.

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