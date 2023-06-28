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Песков анонсировал посвященное туризму совещание Путина в Дагестане
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В среду у президента Владимира Путина планируется совещание по вопросам туризма в Дагестане, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Он проведет совещание», – цитирует Пескова ТАСС.
Он уточнил, что совещание пройдет в самом Дагестане, во второй половине дня.
Также у Путина планируется встреча с главой региона Сергеем Меликовым и несколько других мероприятий.
Путин: Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий мятежа
Во время вооруженного мятежа мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий, заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении.
Глава государства поблагодарил «всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу», сообщается на сайте Кремля.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что ВСУ только на Ореховском направлении за последние семь дней потеряли 280 единиц техники. «Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102», – сказал он.
Ранее на встрече Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».
Путин: Бойцы группы «Вагнер» могут служить России или уйти в Белоруссию
Путин озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер»
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Глава Российского государства Владимир Путин поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые не пошли на братоубийственное кровопролитие, и озвучил три возможных сценария для них.
Путин подчеркнул, что подавляющее большинство «вагнеровцев» – патриоты, «преданные своему народу и государству», которые доказали это на поле боя. Президент заявил, что их «попытались использовать втемную против братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», сообщается на сайте Кремля.
«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», – сказал Путин.
Он указал, что «вагнеровцы» могут «продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами». Кроме того, они могут «вернуться к своим родным и близким». Также желающие могут «уйти и в Белоруссию». Путин заверил, что данное им обещание будет исполнено. «Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – сказал он.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Путин: Погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг
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Летчики Минобороны, которые погибли при попытке вооруженного мятежа, с честью выполнили свой долг, заявил президент Владимир Путин.
В ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, передает ТАСС.
«Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания», – сказал он.
Кроме того, Путин подчеркнул, что во время мятежа не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.
«Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО», – добавил глава государства.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.
В Совете Федерации допустили корыстные мотивы мятежа Пригожина
Сенатор Долгов: Пригожин мог поставить свои бизнес-интересы выше безопасности государства
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Трудности в бизнесе Евгения Пригожина вполне могли стать одной из причин мятежа ЧВК «Вагнер». Если это будет доказано, то это будет значить, что Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.
«Возможно, одним из побудительных мотивов для Пригожина в организации мятежа могли быть бизнес-интересы. Я, что называется, свечку не держал, но не удивлюсь, если доказательства этого будут обнародованы после тщательного расследования», – отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Да, бойцы ЧВК «Вагнер» в СВО воюют за Россию, не жалея себя. Да, они совершили много героических поступков и подвигов, освобождали Соледар и Артемовск. Они герои. Но при этом Пригожин много лет владеет гигантской бизнес-империей, получает финансовую поддержку от государства. И после начала СВО он бизнесменом быть не перестал», – указал сенатор.
«Кстати, Кадыров тоже указывал, явно намекая на Пригожина, что некоторые видные российские деятели «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне». Допускаю, что в этом случае нет дыма без огня, хотя глава Чечни привел другой пример из бизнеса Пригожина, который ему известен», – сказал парламентарий.
«И если это будет доказано, это покажет двойную порочность «инициативы» Пригожина по организации мятежа. Тогда выяснится, что мотивы у этого события были не такие уж и патриотические. Если Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства и своих сограждан, то это плохо. Россия доверила ему оружие, а он повернул его против самого государства ради своей корысти», – считает политик.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров намекал на возможные бизнес-мотивы резких действий Пригожина. «Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Путин проводит рабочее совещание с силовиками
Песков сообщил о рабочем совещании Путина с силовиками
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Российский лидер Владимир Путин проводит рабочее совещание с главами силовых ведомств, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Совещание проводится после выступления Путина с обращением к россиянам. В совещании участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель СК Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, выразил силовикам благодарность «за проделанную работу в течение этих нескольких суток». Он заявил, что необходимо «обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент». Также, по его словам, нужно поговорить о стоящих перед руководством страны задачах по итогам произошедших событий.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка вооруженного мятежа.
В понедельник Путин выступил с телеобращением, в котором подчеркнул неизбежность провала мятежа. При этом президент пояснил, что потребовалось время, чтобы не допустить большой крови. Он отметил мужество павших героев-летчиков и озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер».
Путин заявил о неизбежности провала мятежа
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Вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен, заявил глава Российского государства Владимир Путин.
Президент России подчеркнул, что «с самого начала событий незамедлительно были приняты самые необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан». «Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что российское общество продемонстрировало «гражданскую солидарность». Эта солидарность, по словам Путина, «показала, что любой шантаж, попытка устроить внутреннюю смуту обречены на провал».
Глава Российского государства пояснил, что «с самого начала событий» по его прямому поручению «предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови». Потребовалось время, чтобы «дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку», передает ТАСС.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
В Кремле анонсировали новое заявление Путина в понедельник вечером
Песков: Путин планирует выступить с заявлением в понедельник вечером
Президент России Владимир Путин намерен выступить с заявлением из Кремля 26 июня вечером, сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ведущий телеканала в прямом эфире заявил, что этим вечером ожидается заявление Владимира Путина из Кремля, передает ТАСС.
Кроме того, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко также анонсировала выступление белорусского лидера.
В субботу российский лидер Владимир Путин обратился с речью к гражданам страны, в которой пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.
Путин пообещал разобраться с заработками «Конкорда» на продуктах для военных
Глава государства Путин: Компания «Конкорд» за год заработала на продуктах 80 млрд рублей
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Собственник ЧВК «Вагнер» компания «Конкорд» за год получила от государства в связи с поставками продуктов питания около 80 млрд рублей, сообщает российский лидер Владимир Путин.
По его словам, собственник компании «Конкорд» заработал через государство, через «Военторг», поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, передает ТАСС.
Путин добавил, что обязательно разберется, почему компания «Конкорд» зарабатывала на поставках продуктов военным, хотя входящая в ее состав ЧВК «Вагнер» была полностью на финансировании государства.
«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Безусловно, мы будет со всем этим разбираться», – заверил глава государства.
Ранее Путин заявил, что государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер».
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Путин: Втянутые в мятеж люди увидели, что армия и народ не с ними
Путин заявил, что армия и народ не были на стороне мятежников
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Люди, которых втянули в военный мятеж, увидели, что армия и народ не с ними, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооруженный мятеж.
«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране. Не допустить жертв среди мирного населения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Среди участников встречи – более 2,5 тыс. сотрудников Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа. Глава государства лично встретился с ними на Соборной площади в Кремле, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что российские военные в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – сказал президент, обращаясь к военнослужащим.
Он добавил, что силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных. Кроме того, уточнил президент, быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.
«Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России», – сказал Путин.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Песков анонсировал обращение Путина к силовикам
Президент Владимир Путин во вторник намерен обратиться к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, обеспечившим порядок во время мятежа и участвовавшим в его пресечении, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент сделает обращение из Кремля к представителям силовых ведомств, обеспечившим порядок во время мятежа, сказал Песков, передает ТАСС.
Глава государства также отдельно встретится с некоторыми военнослужащими.
У президента в первой половине дня также запланирован международный телефонный разговор.
В понедельник президент озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Лукашенко утром поговорил с Путиным
Утром в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», после Путина Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Путин: Для избежания большой крови при подавлении мятежа потребовалось время
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Президент России Владимир Путин в телеобращении сообщил, что с самого начала мятежа незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации угрозы, защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан.
Путин сообщил, что по его прямому поручению были предприняты шаги, чтобы «избежать большой крови». На это «потребовалось время», в том числе чтобы успели «одуматься те, кто совершил ошибку», чтобы они смогли осознать, «что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул «усилия и вклад в мирное разрешение ситуации» президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом он указал, что «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль». «Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», – сказал Путин.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.