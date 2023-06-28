Навигацию по реке Дон запланировали продлить до 11 месяцев

Глава ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Гайдаев: К 2030 году можно увеличить навигацию по Дону до 11 месяцев

После строительства Багаевского гидроузла, к 2030 году, возможно увеличить срок навигации на реке Дон в Ростовской области до 11 месяцев, на первом этапе планируется переход на 9-месячную навигацию, сообщил руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергей Гайдаев.

На заседании Морского совета при правительстве Ростовской области Гайдаев сообщил о планах увеличения периода навигации по реке Дон. По его словам, если погодные условия будут позволять освобождать реку ото льда в марте, то с начала марта возможно начинать навигацию и продолжать работать до 1 декабря, то есть перейти на 9-месячную навигацию, передает ТАСС.

Он также сообщил о планах на втором этапе увеличить навигацию по Дону до 11 месяцев в год. Гайдаев уточнил, что это станет возможно после строительства Багаевского гидроузла, к 2030 году. При этом он отметил, что гидротехнические сооружения требуют профилактических ремонтов, на которые планируется оставлять ежегодно один месяц.

В то же время руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» считает, что для круглогодичной навигации необходимо подготовить все гидротехнические сооружения. В частности, в реконструкции нуждаются плотины Кочетовского и Николаевского гидроузлов.

Также, по мнению Гайдаева, для сопровождения караванов по реке необходимо построить не менее четырех мелкосидящих ледоколов, необходим и ряд судов обстановочного технического флота, который бы обслуживал зимнюю навигацию.

В настоящее время навигация на реке Дон начинается в апреле и заканчивается в ноябре. В 2023 году навигация открылась на шесть дней раньше запланированного срока – 26 марта.

Напомним, в апреле 2018 года в Ростовской области началось строительство Багаевского гидроузла, который позволит устранить «узкие» места в Единой глубоководной системе и увеличить провозную способность в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.