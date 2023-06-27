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WP: Киев не вернет территории, если ВСУ «останутся в тупике в течение лета»
Washington Post: Киев не сможет вернуть территории, если ВСУ «останутся в тупике в течение лета»
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Киевское руководство не сможет «вернуть территории», если украинские военнослужащие в ближайшие несколько недель не переломят ситуацию на поле боя, выразил мнение обозреватель газеты Washington Post Грэхам Аллисон.
По его мнению, Киев не сможет вернуть себе территории ближайшие 16 лет в случае, если ВСУ в ближайшее время не добьется успехов на поле боя, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Также отмечается, что в случае, если украинские силы останутся в тупике в течение лета, то исход событий будут определять политические аспекты конфликта – в данный момент многие сторонники Украины в Европе и даже в США присоединятся к Глобальному Югу, который призывает начать серьезные переговоры.
Кроме того, Аллисон добавляет, что в случае достижения соглашения каждая сторона «объявит победу» и «весь мир отпразднует окончание конфликта и назовет это миром».
Напомним, ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
Эксперт оценил данные о десанте ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном
Военный аналитик Онуфриенко: Активность ВСУ на Херсонском направлении носит отвлекающий характер
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Активность противника на Херсонском направлении носит скорее отвлекающий характер, однако ВСУ попытались воспользоваться попыткой вооруженного мятежа в России, чтобы улучшить свое положение на фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя данные о том, что ВСУ удалось десантироваться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста под Херсоном.
«На сегодняшний день известно, что противнику удалось занять небольшой плацдарм на левом берегу Днепра. Наши войска ведут артиллерийский огонь, вызывали авиационную поддержку. Кроме того, затруднена работа дронов-камикадзе, поскольку противник достаточно эффективно использует средства РЭБ», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В целом наращивание усилий на данном направлении фиксируется уже несколько дней, и оно было неизбежно. С одной стороны, это связано с безвыходностью положения – противник не может не наступать, поэтому пытается искать бреши в обороне не только на запорожском участке фронта, но и в Херсонской области в районе Антоновского моста», – отметил он.
«С другой стороны, противник пока не задействовал больше половины бригад так называемой гвардии наступа. Сейчас, по-видимому, ВСУ начнут отправлять в бой достаточно большие силы», – добавил собеседник.
«Безусловно, к активизации своих действий противника стимулировал неудавшийся мятеж. ВСУ попытались усилить боевые действия в то время, когда в России происходит смута. Но все быстро закончилось, поэтому они не смогли в полной мере задействовать доступные им силы», – полагает он.
«Я думаю, удары на Херсонском направлении носят отвлекающий характер. Перебросить через Днепр большое количество войск и техники для полномасштабного контрнаступления нереально. Поэтому ВСУ занимают небольшие плацдармы, чаще всего на островах, отвлекают наше внимание от других участков фронта. Говорить о том, что в Херсонской области будет главный удар не приходится», – отметил эксперт.
«Что касается обстановки на Запорожском направлении и, в частности, в районе АЭС – тут не приходится ожидать ничего другого, кроме обстрелов ВСУ. Крича о ядерной угрозе со стороны России, украинские власти создают информационную волну для прикрытия своих провокаций», – добавил аналитик.
«Десант высаживать в районе Запорожской АЭС сейчас нереально. На нашем берегу находятся долговременные огневые точки хорошо укрепленной обороны. Днепр хоть и обмелел, но он продолжает течь. Противнику все равно нужны понтонные переправы. Обмелевшее дно реки теперь представляет собой многочисленные небольшие озера и грязь между ними», – рассуждает Онуфриенко.
«Даже если все подсохнет и образуется корка, то вода под ней все равно никуда не уйдет. В одних местах корка может и выдержит человека, а в других рухнет прям под ним, не говоря уже о машинах и тяжелой бронетехнике. Посмотрим, что будет дальше», – заключил он.
Ранее в Сети появились данные о том, что противник наращивает активность в районе Антоновского моста под Херсоном. Зафиксированы попытки десанта, но пока речь идет лишь о небольших группах.
В ночь на понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой американского государства Джо Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой. В разговоре с Трюдо Зеленский «обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию» на Запорожской АЭС. Он призвал «партнеров Украины» показать «принципиальную реакцию, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО». Кроме того, Зеленский «поделился украинскими оценками» событий в России.
Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши: «Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой». По его словам, обсуждались «последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе». Он добавил, что рассказал о «положении дел на поле боя» и ситуации на ЗАЭС.
Напомним, ранее офис Зеленского и украинская разведка заявили, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются причины ядерной истерии на Украине и на Западе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, «бурным потоком сознания».
ВС России нанесли групповой удар по складам боеприпасов Украины
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины
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Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Как уточняется в Telegram-канале Минобороны, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Кроме того, сообщается, что вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Донецком направлении в ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино Запорожской области российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.
В районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.
Накануне сообщалось, что российские военные отразили четыре атаки украинских сил в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского, а также 10 атак в районе Артемовска.
Кедми оценил попытки Украины оказать давление на отношения Израиля и России
Яков Кедми: Израиль не станет жертвовать национальными интересами во благо Украины
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Украина отчаянно хочет заставить Израиль начать поставки вооружений ВСУ. Офис Зеленского забыл, что Тель-Авив руководствуется собственными национальными интересами: нейтралитет в СВО выгоден для нас. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Яков Кедми. Ранее Украина заявила, что правительство Израиля заняло пророссийскую позицию.
«Заявления посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука являются попыткой офиса Зеленского хоть как-то повлиять на позицию Тель-Авива по поставкам вооружений ВСУ. Им до сих пор кажется, что одобряющие дифирамбы со стороны Вашингтона и Брюсселя автоматически должны решать их проблемы в диалоге с другими странами», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».
«Хотелось бы напомнить украинскому руководству: Израиль – самостоятельное государство. Наше правительство принимает те или иные решения, основываясь исключительно на интересах Тель-Авива. Нейтралитет в рамках СВО – выверенная и хорошо взвешенная политика, начатая страной на основании данных разведслужб и властей», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, текущий конфликт не особо интересует и жителей Израиля. Местное общество мало увлечено событиями в Запорожской и Херсонской областях. У нас хватает своих проблем. Конечно, здесь тоже имеются русскоязычные сообщества, которым хотелось бы вынудить Тель-Авив занять более четкую позицию по данному вопросу, но, повторюсь, наша страна не намерена играть в ущерб себе», – резюмирует Кедми.
Накануне украинское посольство в Израиле заявило, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с Россией и заняли пророссийскую позицию. По мнению украинской стороны, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки Украины.
К «противоречивым событиям» Киев отнес, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину в феврале, а также серию интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, в интервью газете The Jerusalem Post 22 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не станет передавать Киеву вооружения, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля.
Глава еврейского государства добавил, что у границ Израиля уже появилось оружие, которое Запад передал Украине, в частности «западные противотанковые вооружения». Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину».
Кроме того, по словам главы государства, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер. Любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля.
Глава внешнеполитического ведомства Израиля Эли Коэн счел заявление украинского посла «резким и неприемлемым» и сообщил, что тот будет вызван в МИД еврейского государства. Газета The Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление переданного Киеву западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой. Он указал на то, что Кремль неоднократно говорил о передаче Украиной поставляемого Западом вооружения разным преступным группировкам в Европе и других странах.
Песков добавил, что киевские власти не могут обеспечить «нормальный учет» и сохранность полученного вооружения. «Это чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте – мировой безопасности», – указал представитель Кремля.
Ранее бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми называл сообщения о передаче Украине и Польше израильских танков «Меркава» лживой дезинформацией польских СМИ. Он добавил, что Израиль не намерен передавать никакое оружие украинским военным.
Маска встревожила возможность «американизации» конфликта на Украине
Маск выразил тревогу в связи с предположением предпринимателя Сакса об «американизации» конфликта на Украине
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Миллиардер Илон Маск счел «тревожным» предположение американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в США захотят добиться «американизации» конфликта на Украине.
Сакс указал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что после проекта резолюции, внесенного сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Конгресс, в Киеве заявили о якобы имеющихся у России планах «взорвать Запорожскую АЭС», передает РИА «Новости».
Как отметил Сакс, если ЗАЭС уничтожат, то с уверенностью установить виновного не удастся, но СМИ «рефлекторно обвинят Россию». Вместе с резолюцией все это создаст возможность еще больше втянуть США в конфликт со стороны тех, кто добивается его «американизации», заявил Сакс.
«Тревожно», – ответил на это Маск.
Напомним, Грэм и Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.
ФСБ задержала жителя Амурской области за перевод денег на покупку дронов для ВСУ
ФСБ задержала жителя Амурской области за перевод денег на покупку дронов для ВСУ, возбуждено дело о госизмене
Житель Амурской области задержан по подозрению в госизмене, он переводил деньги на закупку дронов-камикадзе и другой техники для ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Уроженец Львовской области с гражданством России, проживающий в Амурской области, не менее десяти раз перевел личные сбережения для покупки ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники, сообщили в ЦОС, передает ТАСС.
Против него возбуждено уголовное дело за госизмену. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее ФСБ пресекла покупку в России цезия-137 для применения в зоне спецоперации.
Венгрия намерена продолжить блокировку выделения Украине 500 млн евро
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение Украине 500 млн евро из-за банка OTP
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Венгрия по-прежнему намерена блокировать выделение Украине военной помощи на 500 млн евро из Европейского фонда мира до тех пор, пока венгерский банк OTP не исключат из списка «международных спонсоров войны», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, он призвал руководство ЕС повлиять на власти в Киеве, чтобы банк OTP был исключен из черного списка. Сийярто подчеркнул, что блокировка в размере 500 млн евро должна быть снята, и считает неприемлемым вступать в двусторонние дискуссии о финансировании поставок оружия, передает ТАСС.
Как сообщил Сийярто, договориться с украинскими властями не удалось.
Ранее в Венгрии заявили, что касса ЕС «опустела» из-за Украины, при этом новый проект бюджета Евросоюза до 2027 года предусматривает выделение Киеву еще 50 млрд евро.
Напомним, Сийярто заявил, что венгерская сторона намерена блокировать все европейские военные выплаты киевскому режиму, пока ЕС не снимет рестрикции против банка ОТР.
Военкоры показали уничтоженный на Запорожском фронте финский БТР
Военкоры показали уничтоженный на Запорожском фронте финский БТР Sisu XA-180
Военкоры опубликовали видео, на котором боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбирают остатки якобы «российского» БТР Sisu XA-180 финского производства, уничтоженного в ходе отражения наступления ВСУ на Запорожском фронте.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», боевики ВСУ «радостно разбирают сожженный финский БТР Sisu XA-180», уничтоженный в ходе отражения наступления на Запорожском фронте, считая его российским.
Газета ВЗГЛЯД не может разместить видео с нецензурной лексикой, согласно закону о СМИ.
Напомним, в середине июня был ликвидирован финский наемник, который участвовал в боях на Украине на стороне ВСУ.
Вассерман: Закон о дискредитации участников СВО после попытки мятежа нуждается в доработке
Вассерман: Закон о дискредитации участников СВО требует совершенствования на фоне военного мятежа
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Закон о дискредитации участников СВО нуждается в доработке, но перед этим произошедшее должны тщательно расследовать правоохранительные органы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее вице-спикер парламента Владислав Даванков призвал к обсуждению поправок в закон о дискредитации участников СВО, потому что если его оставить без изменений, то «за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК тысячи россиян можно посадить на 15 лет».
«Закон о дискредитации до сих пор не набрал достаточной степени практического применения для того, чтобы можно было с уверенностью говорить о необходимости каких-либо изменений в его тексте. На мой взгляд, некоторые его положения действительно нуждаются в смягчении и доработке», – сказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
«Предложения по более тщательной работе в рамках данного закона я могу лишь приветствовать. Однако для того, чтобы перейти к непосредственным действиям по этому направлению, необходимо выждать определенный промежуток времени. Нужно подходить к подобной работе с трезвой головой, тщательно взвесив все последствия», – подчеркивает собеседник.
«Изменения любого закона – долгий и кропотливый процесс. Важно изучить все имеющиеся в настоящий момент прецеденты. В связи с последними событиями, а именно мятежом Пригожина, необходимо, чтобы следователи и судьи ответственно подходили к любым расследованиям по данному вопросу. Это единственное, что требуется здесь и сейчас», – резюмирует Вассерман.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в свете последних событий с ЧВК «Вагнер» надо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил, сообщает агентство «РИА-Новости». Он отметил, что законодательство уже не отвечает современным реалиям, на этой неделе пройдет обсуждение с партиями в нижней палате парламента.
«Если оставить его без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет», – отметил Даванков. Парламентарий подчеркнул, что нужен мораторий на возбуждение дел по статье о дискредитации ВС – на публичные мнения относительно действий ЧВК и Вооруженных сил вне зоны боевых действий.
Напомним, попытка вооруженного мятежа, организованного главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не состоялась. Он принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию. Те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются и как избежать даже теоретической возможности вооруженных мятежей в будущем.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.
В США назвали конфликт на Украине «экзистенциальным» для России
Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия не может потерпеть поражение в конфликте на Украине
Западу не удастся победить Россию в конфликте на Украине, так как для России он напрямую связан с вопросом выживания, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер заявил, что для России данный конфликт «носит экзистенциальный характер». По его словам, россияне «не могут потерпеть поражение», так как в этом случае «Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие». Он сказал, что для России идет «борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле», передает РИА «Новости» со ссылкой на U.S. Tour of Duty.
Как заявил Риттер, США предпочитают передавать Украине вооружения, чтобы не получать «тела американских солдат в мешках», но в этом и заключается преимущество России. Риттер заявил: «Вы не сможете превзойти их (россиян) в страданиях, потому что они готовы платить любую цену за сохранение своей нации». «А какую цену готов платить коллективный Запад за причинение этой боли России? Ответ прост – вряд ли хоть что-нибудь», – сказал он.
Напомним, Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение.
Пушилин объяснил важность взятия ВС России под контроль укрепрайона «Зверинец»
Врио главы ДНР Пушилин: Взятие под контроль укрепрайона «Зверинец» позволит охватить Марьинку с юга
Взятие российскими силами под контроль укрепрайона «Зверинец» позволит охватить с южного направления Марьинку и развивать дальнейшее наступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он объяснил, что «Зверинец» – серьезный укрепрайон, за который ВСУ держались несколько месяцев, его взятие российскими силами позволит развивать дальнейшее наступление в направлении поселка Победа, на юг, передает ТАСС.
По словам Пушилина, с высоты 211 метров, где находится «Зверинец», ВСУ не позволяли развивать освободительную операцию, сейчас ситуация полностью поменялась.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилн сообщил, что ВС России взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении.
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной, сорвав ротацию противника
Российские силы уничтожили колонну с личным составом и техникой вооруженных сил Украины в районе города Кременная в ЛНР, сорвав ротацию противника, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Колонна ВСУ с личным составом и техникой, предназначенной для замены на позициях в районе Белогоровки, была уничтожена у населенного пункта Верхнекаменское на юго-западе Кременной, сообщил Марочко ТАСС.
В этой связи, по словам военного эксперта, подразделения ВСУ под Белогоровкой получили приказ задержаться на позициях на неопределенное время.
Ранее Марочко сообщил о резком увеличении действий украинских диверсионно-разведывательных групп на Сватовско-Кременском участке фронта в зоне спецоперации.
Сальдо назвал вбросом информацию о «закреплении» ВСУ на левом берегу Днепра
Сальдо: Информация о «закреплении» ВСУ на левом берегу Днепра являются ложью Киева
Сообщения о том, что украинские войска якобы смогли закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, являются ложью и распространяемой Киевом дезинформацией, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале он заявил, что «пропаганда киевского режима» распространяет ложь о том, что украинские боевики закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.
Он рассказал, что отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом, но были уничтожены российскими военными, как «крысы в мышеловке».
Газета ВЗГЛЯД писала, как можно обеспечить дополнительную защиту сухопутному коридору в Крыму.
Эксперт газеты ВЗГЛЯД оценил данные о десанте ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном.
Российские военные показали трофейный бронеавтомобиль Oshkosh
Российские военные показали захваченные американский бронеавтомобиль Oshkosh
Российские военные захватили американский бронеавтомобиль Oshkosh, после того как разбили колонну украинских сил в районе поселка Новодонецкое.
В первые дни наступления ВСУ в районе Новодонецкого штурмовому отряду «Шторм» и танковой роте морской пехоты Тихоокеанского флота России удалось захватить брошенную ВСУ военную технику, среди которой оказалась американская бронемашина MRAP Oshkosh.
«Мы уничтожили более 50 единиц техники ВСУ за три часа после получения задачи», – рассказал Герой России Руслан Курбанов о наступлении ВСУ Telegram-каналу «Военная хроника».
Бронеавтомобиль Oshkosh шел во главе колонны и подорвался на мине, что нарушило строй украинской техники. В результате противник оказался в ловушке и обратился в бегство. Oshkosh достался морпехам практически в идеальном состоянии и сейчас изучается специалистами.
По словам Курбанова, «современный Oshkosh уступает даже советской технике, так как наличие огромного количества компьютеров и электрооборудования в бою может только помешать».
ВС России уничтожили более ста солдат ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска уничтожили более 100 украинских военных на Запорожском направлении
Военнослужащие военной базы Минобороны России уничтожили более 100 украинских военных и три «Камаза» на Запорожском направлении, заявил командир одного из подразделений с позывным Али.
Как указал Али, в районе населенного пункта Степногорск Васильевского района ВС РФ зафиксировали движение военной техники противника на линии соприкосновения, и в результате работы артиллерии уничтожено три «Камаза» и более 100 человек личного состава ВСУ, передает ТАСС.
По его словам, украинские войска периодически пытаются пойти в наступление и прорваться, но все попытки безуспешны. Он отметил, что российские бойцы стоят твердо и уверенно. Али выразил надежду, что украинские командиры уже осознали это.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что киевский режим пытался воспользоваться попыткой военного мятежа в России и провел атаку по всей линии боевого соприкосновения, но не преуспел.
Минобороны показало боевую работу снайперов при захвате опорных пунктов ВСУ
Опубликована видеозапись боевой работы снайперов при захвате российским спецназом опорных пунктов ВСУ
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Минобороны России опубликовало видеозапись того, как снайперы ЦВО прикрывают российских военных при захвате опорных пунктов вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.
Минобороны пояснило в Telegram, что снайперские пары скрытно выдвигаются в район выполнения боевых задач, подавляют огневые точки и пулеметные расчеты ВСУ, прикрывая действия групп спецназа.
Кроме того, на Краснолиманском направлении российская авиация уничтожила пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских военных, рассказал начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук. Авиаудары были нанесены по более чем 10 районам сосредоточения ВСУ, передает РИА «Новости».
У населенного пункта Червоная Диброва ТОС «Солнцепек» уничтожил украинский опорный пункт, в районе Серебрянского лесничества и Торского участка российская артиллерия нанесла удары по подразделениям ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил об уничтожении на Запорожском направлении полевого склада боеприпасов ВСУ в районе Орехова. Также были уничтожены «пикап с националистами» и украинский минометный расчет в районе Сторожевого. Авиация нанесла удары по ВСУ в районах Работино, Малая Токмачка, Левадное, передает ТАСС.
На Южно-Донецком направлении ВСУ попытались провести перегруппировку. Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в районах совхоза «Октябрь» и населенных пунктов Новомайорское, Шевченко, Пречистовка, Шахтерске.
Чехов рассказал, что командир отделения взвода управления самоходной артиллерийской батареи Иван Груо «в ходе боя выполнял задачи артиллерийского корректировщика вблизи позиций противника» у Новомихайловки. В результате «были уничтожены гранатометный расчет, два минометных расчета, два автомобиля с боеприпасами и около двух десятков украинских боевиков». После таких потерь ВСУ «отказались от наступательных действий».
Также Минобороны России показало, как военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении подбили колонну иностранной боевой техники украинских войск. На кадрах видно, как американский бронеавтомобиль Oshkosh, шедший во главе группы, подрывается на мине. Это нарушает строй, техника врага таким образом попадает в ловушку, и многие из украинских военных бегут.
На прошлой неделе Минобороны России показало, как российские снайперы в зоне специальной военной операции попадают под артиллерийский обстрел, но продолжают выполнять боевую задачу