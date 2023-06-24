Вся тяжелая техника и бойцы ЧВК «Вагнер» ушли от штаба ЮВО

Военные корреспонденты и эксперты оценили действия Пригожина

Удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причины его побудившие, использование недостатков армии, как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага, заявили военкоры и эксперты.

Военкор Евгений Поддубный написал в Telegram-канале, что мятеж – не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами.

«Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. И сторона может быть только одна – законно избранная власть», – считает военкор.

Александр Руденко задал вопрос, если из-за действий ЧВК «Вагнер» противник «попрет» по всем направлениям и эта попытка окажется удачной, то кого будет обвинять Пригожин.

«Может быть, вначале надо было решить проблему с внешним врагом, а потом решать уже насущные проблемы?» – спросил военкор.

Семен Пегов считает, что удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причину, послужившую импульсом.

«Ну и если считаешь себя в первую очередь солдатом – то прямой приказ Верховного Главнокомандующего является единственным, что не требует обсуждения в тот момент, когда идет контрнаступление врага», – подчеркнул военкор.

«Все предельно просто. Речь сейчас идет на самом деле не о том, что один ли генерал или чиновник плох, другой ли. Мятеж, это когда речь идет о сохранении России как таковой. У страны есть Верховный главнокомандующий. Он все сказал», – заявил Андрей Медведев.

По словам Ильи Крамника, все недостатки и проблемы вооруженных сил мешают нормальному развитию страны, укреплению ее безопасности и обороноспособности, усложняют жизнь и работу гражданам страны.

«Использование этих недостатков как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага», – считает эксперт.

Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия мятежников показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.