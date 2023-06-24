Старообрядцы и пятидесятники призвали не допустить смуты в России

Русская православная старообрядческая церковь и Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) обратился к россиянам с призывом не допустить смуты в России.

«Любовь к Отечеству, к своей Родине есть христианская добродетель. Всякая попытка разжигания междоусобиц есть предательство. То, что произошло, сейчас мы действительно расцениваем как циничное предательство своих братьев, мужественно защищающих наше Отечество», – говорится в обращении староробрядцев.

Они призывают молиться для преодоления попыток разжигания внутренней смуты в России.

В свою очередь епископ Сергей Ряховский из Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) призвал совершать особенные молитвы, пребывать в единстве и сплоченности.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление. Он призвал одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. Патриарх поддержал усилия президента, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране.