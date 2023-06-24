Патриарх Кирилл: Попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление

«Любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий», – приведена его речь на сайте РПЦ.

Предстоятель РПЦ призвал одуматься тех, кто «взяв в руки оружие, приготовился направить его против своих собратьев», сохранить единомыслие, преодолеть обиды и личные амбиции».

«Молюсь сам и призываю всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян возносить сугубые молитвы о том, чтобы Господь сохранил мир и единство, поставленные под угрозу призывами к смуте», – приведены его слова.

Также на сайте Татарстанской митрополии сообщается, что 24 июня митрополит Кирилл совершит молебен Божией Матери перед чтимым Казанским образом в Богородицком монастыре.

«За богослужением будут возноситься сугубые молитвы о России», – подчеркнуто в сообщении.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» и глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак заявил, что во время ведения Россией войны за свое существование, когда на кону судьба русского мира, лучшего «подарка» врагу, чем мятеж, невозможно придумать.