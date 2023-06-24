Захарова призвала запомнить фразу Кулебы

Кадыров заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности

Глава Чечни Кадыров заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности в России

Происходящее является гнусным предательством и ножом в спину, чеченские бойцы уже выехали в зоны напряженности в России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале он написал, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике уже выехали в зоны напряженности, чтобы сделать все возможное, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность.

«Все происходящее – нож в спину и настоящий военный мятеж! Война – не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен», – подчеркнул он, предложив представить, как в данный момент чувствуют себя ребята в окопах, перед чьим лицом враг, а за спиной «предательская авантюра».

Кадыров добавил, что в России есть избранный народом Верховный главнокомандующий, который знает ситуацию гораздо лучше любого стратега и тем более бизнесмена.

«Решения Верховного Главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он – все сразу. Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Путина», – отметил глава Чечни.

Также Кадыров обратился к бойцам с призывом не вестись на провокации, так как в данный момент безопасность государства и сплоченность российского общества превыше всего.

Кроме того, он заверил, что враги на Западе воспользуются этой ситуацией, используя множество вбросов, вранья, лживых призывов, которые могут создать опасность возникновения дестабилизирующей обстановки.

«Происходящее – не ультиматум Минобороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера. Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы, – заключил глава Чечни.

Спикер МИД Мария Захарова ранее призвала россиян объединиться, чтобы враг не дождался междоусобицы в России.