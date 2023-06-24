Москва предостерегла Запад от намеков на возможное использование ситуации в России

Сложившая ситуация в России нацелена на дестабилизацию и разрушение единства, попытка вооруженного мятежа в РФ играет на руку внешним врагам страны, заявили в МИД.

«Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей», – говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве выразили уверенность в том, что решение найдется в ближайшее время, подчеркнув, что все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены.

Также в МИД отметили понимание позиции Москвы союзниками и зарубежными партнерами.

Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.

