В Подмосковье пенсионер МВД сбил велосипедиста и попытался добить его ножом

В Московской области пенсионер правоохранительных органов сбил человека на велосипеде и попытался добить его ножом, заявил источник в правоохранительных органах.

Мужчина ехал на машине по дороге в село Косяково городского округа Воскресенск, он врезался в человека на велосипеде, сообщили в прокуратуре Подмосковья, передает ТАСС.

Подозреваемый разозлился на велосипедиста за то, что лобовое стекло авто получило повреждения, он ударил ножом пострадавшего в живот.

Потерпевший сумел сбежать и обратиться в больницу, нападавшего арестовали. Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый – пенсионер МВД.

В ГУ МВД по Москве сообщили, что мужчина также является вольнонаемным работником одного из подразделений столичной Госавтоинспекции. В скором времени его уволят, отметили там.