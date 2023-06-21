Минобороны: На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено более 170 украинских военных

Группировки войск «Западая» и «Центр» за сутки уничтожили на Купянском и Краснолиманском направлениях свыше 170 военных и пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ, сообщает Минобороны России.

Западая группировка войск на Купянском направлении нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах пунктов Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР. Кроме того, около Синьковки, Котляровки Харьковской области и Новоселовского ЛНР пресечена деятельность трех украинских ДРГ, говорится в Telegram Минобороны.



В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ за сутки потеряли более 40 военнослужащих, бронемашина и два пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

Одновременно на Краснолиманском группировка войск «Центр» нанесла поражение подразделениям ВСУ в под Площанкой, Червонопоповой, Червоной Дибровой ЛНР, Ямполовкой и Григоровкой ДНР. Также пресечена деятельность трех ДРГ ВСУ у Червоной Дибровы и в Серебрянском лесничестве.

За сутки ликвидированы порядка 135 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артустановки «Гвоздика». Восемь украинских военнослужащих сдались в плен.

Кроме того, сообщили в Минобороны, на Херсонском направлении уничтожены свыше 60 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», две гаубицы «Мста-Б» и американская артиллерийская система М777.

Возле Новгородского ДНР, Новопавловкой Запорожской области и Мороховца Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады теробороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ. Также, в районе Запасного Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами ПВО за сутки перехвачено семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Кроме того, уничтожены 12 украинских дронов.