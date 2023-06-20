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Путин обозначил сроки начала реконструкции канала имени Москвы
Путин поставил задачу начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года
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Реконструкцию канала имени Москвы необходимо начать не позднее 2025 года, такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству и заинтересованным регионам на совещании по развитию внутренних водных путей.
Он подчеркнул, что канал обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и уже нуждается в модернизации, передает ТАСС.
«Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 года приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу выпуска российских судов.
Путин предположил, где может находиться Залужный
Путин: Залужный может находиться за границей
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами в программе «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент программы с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Я знаю. Мне кажется, знаю», – ответил российский лидер на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – уточнил глава государства, передает ТАСС.
Залужный не появляется в медиапространстве с начала мая. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. Украинские СМИ публиковали короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщал, что Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном.
Путин: Российские оценки потерь ВСУ подтверждают на Украине между собой в разговорах
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Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».
Фрагмент беседы опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Говоря об источниках информации, глава государства заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне».
«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника – они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», – передает ТАСС слова Путина. Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией».
В целом президент отметил, что информация «стекается по большому количеству каналов», в том числе он сам «время от времени» разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. «Причем я вот делаю это как? Докладывает мне высшее военное руководство: «Вот на этом участке проходило то-то и так-то». Я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады нужно переговорить?» – поделился Путин, добавив, что если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа происходит, когда военнослужащий освободится. «Напрямую, понимаете? Это же напрямую поступает! И это далеко не все», – заключил президент.
Путин ранее заявлял, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.
Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
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Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.
Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.
Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.
Сенатор: Встреча с Путиным показала, что Африка просыпается
Сенатор Долгов: Африка всерьез намерена внести вклад в урегулирование на Украине
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Африка пытается быть полезной при урегулировании конфликта на Украине. Более того, континент заботится о глобальной безопасности и мировом продовольственном рынке. Западным странам это не нравится, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине.
«Африканская мирная инициатива продиктована заботой о глобальной безопасности, а также о мировом продовольственном рынке. Континент всерьез намерен внести свой вклад в урегулировании конфликта», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Не сомневаюсь в том, что намерения Африки совершенно искренни. Они действительно пытаются быть полезными в этом вопросе. Однако придется признать, что ни о каком мирном урегулировании пока говорить не приходится, поскольку это попросту не нужно Вашингтону, который полностью диктует политику Украине», – замечает собеседник.
«Из заявлений Столтенберга понятно, что на Западе не готовы останавливаться. В их понимании «справедливые мир» – это мир без России. И до тех пор, пока из США не поступит четкого приказа о дипломатическом урегулировании, ситуация не сдвинется с мертвой точки», – полагает сенатор.
Заключая, Долгов отметил, что встреча африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается». «Они больше не хотят быть зоной монопольного западного влияния», – резюмировал парламентарий.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем – призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон.
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Инициативу уже прокомментировали на Западе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым». Он также заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.
Президент ЮАР перечислил 10 пунктов мирной инициативы по Украине
Президент ЮАР Рамафоса озвучил 10 пунктов мирной инициативы африканских стран по урегулированию ситуации на Украине
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В рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором пункте выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем пункте содержится призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон, передает РИА «Новости».
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после переговоров Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки указывал, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована».
Политолог: Африка озабочена действиями Запада на Украине
Политолог Мартынов: Страны Африки беспокоит затягивание Западом конфликта на Украине
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Россия всегда стремилась к дипломатическому диалогу со всеми странами. И встреча с африканской делегацией стала тому подтверждением, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине. Также были впервые продемонстрированы парафированные Украиной документы с переговоров в Стамбуле.
«Надо признать, что сегодня нет недостатка в мирных инициативах по Украине – мы знаем и план Китая по этому поводу, и идею Бразилии, в том числе. Вместе с тем, Россия открыта к дипломатическому диалогу со всеми странами мира. Наша страна на протяжении десятилетий уважительно и равноправно относилась ко всем государствам, в том числе и Африке. И прошедшая встреча – яркое тому подтверждение», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Стоит отметить, что в отличие от западных стран, мы не относимся к Африке как к своим колониям, как к странам третьего мира, как к потенциальным или действующим рабам. Для нас Африка – это полноценный партнер, игрок и даже точка роста», – продолжает собеседник.
«Напомню, Запад декламировал помощь голодающим странам. Но история с зерновой сделкой показала, что из предназначенного для стран Африки зерна огромная доля в буквальном смысле ушла на корм свиньям. Все это демонстрирует лицемерную политику Запада. Более того, во всем мире все нормальные страны беспокоятся по поводу того, что США и их сателлиты планомерно искусственно затягивают конфликт на Украине», – акцентирует политолог.
«И несмотря на то, что Африка находится далеко от зоны ведения боевых действий, она озабочена тем, что действия Запада негативно сказываются на качестве жизни других стран. Но ни в Штатах, ни в Европе никак не могут принять тот факт, что период неоколониальной политики ушел в прошлое. Там боятся сильную, суверенную, образованную Африку, способную к динамичному развитию», – считает эксперт.
«Встреча в Санкт-Петербурге также подтвердила готовность нашей страны и лично президента Путина открыто и планомерно доводить позицию государства до всего мира. Подтверждением этому служит демонстрация главой государства парафированного Украиной соглашения со стамбульских переговоров», – указывает собеседник.
«Да, документ не был секретным. И президент об этом сказал. Но показывать такие соглашения не принято. Вместе с тем, если Украина и Запада не соблюдают правила и традиции международных дипломатических отношений, то мы вынуждены такими способами бороться с текущими оттуда потоками лжи в наш адрес», – заключил Мартынов.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Среди прочего они предполагают «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН», «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас» и «освобождение военнопленных с обеих сторон».
В рамках встречи президент России Владимир Путин первые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле. «Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
В Саудовской Аравии рассказали о реакции Путина на африканскую инициативу по Украине
Asharq al-Awsat: Путин позитивно оценил сбалансированную позицию Африки по Украине
Президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на африканскую инициативу по урегулированию украинского кризиса, пишет авторитетная межарабская газета Asharq al-Awsat (Саудовская Аравия).
В статье Asharq al-Awsat говорится, что российский президент заявил об открытости страны для конструктивного диалога со всеми сторонами, желающими достичь мира на основе принципов справедливости и с учетом законных интересов двух сторон, передает ТАСС.
Посредники из африканских государств представили Москве свой план на следующий день после аналогичной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который «настаивал на отказе от переговоров с Россией», говорится в публикации.
Между тем президент Сенегала Маки Саль на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил российскому лидеру благодарность за радушный прием и готовность вести диалог с представителями африканской миротворческой миссии об украинском урегулировании. В заявлении президента Сенегала сказано, что мир на Украине важен для избежания риска глобальной катастрофы.
Во время переговоров в Санкт-Петербурге Маки Саль подчеркнул, мир между Украиной и Россией возможен на основе диалога и компромисса.
Ранее политолог Вадим Трухачев отмечал, что Африка, предлагая инициативу по Украине пытается разрушить стереотип о «континенте нерешаемых проблем».
Депутат рассказал о значении МРОТ при построении в России социального государства
Депутат Исаев: Закон о МРОТ помог выстроить систему соцзащиты в стране
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Подписание президентом закона о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) сыграло очень важную роль в наполнении понятия социального государства, которое прописано в нашей Конституции, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Исаев. В понедельник исполняется 23 года с момента подписания Владимиром Путиным закона о МРОТ.
«До решения президента, который 19 июня 2000 года подписал федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ, установленный Госдумой второго, самого левого созыва, оставался неизменным на протяжении четырех лет и был равен 83 руб. 49 коп., что на тот момент было меньше, чем три доллара США», – вспоминает Андрей Исаев, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По его словам, МРОТ тогда «использовался для расчетов чего угодно, кроме реальной заработной платы». «В МРОТах измерялась уголовная ответственность, назначались штрафы, пени. Это была экономическая единица, которая практически ничего не давала трудящимся. И тогда было принято решение, что МРОТ нужно дать его изначальное социальное значение. Президент принял решение о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда, чтобы он соответствовал только заработной плате», – говорит депутат.
Исаев также напомнил, что в 2006 году между «Единой Россией» и Минфином возникли разногласия по темпам повышения МРОТ и президент провел специальное совещание. «Было выработано компромиссное решение – МРОТ подняли на гораздо большую величину. Он перевалил за тысячу рублей в месяц. Став председателем правительства в 2008 году, Владимир Путин в качестве одного из первых решений предложил установить МРОТ на уровне прожиточного минимума. Это было постоянным требованием российских профсоюзов», – отметил депутат.
Однако в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, наращивание заработной платы грозило увеличением безработицы и «поэтому опять наметилось отставание МРОТ от величины прожиточного минимума». «В 2018 году президент вновь принимает волевое решение о повышении МРОТ до величины прожиточного минимума, а в 2020 году это решение было закреплено как обязательное требование в Конституции Российской Федерации. Выступая в этом году с посланием Федеральному собранию, президент обозначил, что МРОТ должен расти темпами, опережающими инфляцию. С первого января 2024 года он увеличится на 18,5%. А к 2025 году на 30% превысит прожиточный минимум трудоспособного человека», – добавил Исаев.
Депутат особо подчеркнул, что МРОТ является «важнейшим элементом в определении политики заработных плат в нашей стране». «Ниже минимального размера оплаты труда за полный рабочий день платить нельзя. Выше – можно. Это касается всех регионов. Над МРОТ надстраивается целая система. Минимальные зарплаты не могут быть ниже МРОТ, а только выше. Таким образом показатель является основой, на которой выстраивается система заработных плат», – пояснил Исаев.От отметил, что повышение МРОТ означает повышение реальных зарплат тех, кто получает в районе минимального размера оплаты труда, а в России таких около двух млн человек. «Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент сказал, что мы должны создать экономику высоких зарплат. Это очень правильный подход. У нас выстроенная система социальной защиты в стране. Пособия, пенсии являются производными от заработной платы, с которой берутся взносы и налоги, на основании которых в дальнейшем формируются социальные выплаты», – подчеркнул депутат.
В ходе своего выступления на форуме Путин также отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое. Президент выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом. На этот год минимальный размер оплаты труда установлен в размере 16 тыс. 242 рублей. Таким образом, с 1 января 2024-го он вырастет до 19 тыс. 242 рублей.
Состоялась встреча Путина с президентом ЮАР
После переговоров с лидерами Африки у Путина состоялась отдельная встреча с президентом ЮАР
По окончании переговоров с главами делегаций африканских государств состоялась отдельная встреча президента России Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поблагодарил Рамафосу за визит в Россию «с благородной миссией», отметив, что удалось обсудить «очень многие, основные во всяком случае, аспекты, проблемы, связанные с кризисом» вокруг Украины. Однако, как отметил Путин, «есть возможность еще несколько слов сказать по двусторонним отношениям, а также по взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе БРИКС», сообщается на сайте Кремля.
Рамафоса подчеркнул, что для миссии африканских лидеров «было важно услышать» Путина. Он заявил, что представителям миротворческой миссии стран Африки удалось «получить все подробные объяснения и понять ситуацию». Рамафоса поблагодарил Путина «за открытость разговора».
Напомним, Рамафоса озвучил 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия готова к обсуждению мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.
Песков сообщил о завершении переговоров Путина с лидерами Африки
В Петербурге завершились переговоры президента Владимира Путина с представителями стран Африки, где обсуждалось урегулирование украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Переговоры закончились, сказал Песков ТАСС.
Отмечается, что беседа длилась более трех часов. По словам представителя Кремля, встреча началась с неформального общения, оно было долгим и оживленным.
Напомним, в субботу в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине.
Анонсирована встреча Путина с выпускниками военных вузов
Путин на следующей неделе встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня в День памяти и скорби, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Отмечается, что глава государства также проведет на неделе совещание по развитию внутренних водных путей и совещание с членами правительства и членами Совбеза РФ, передает РИА «Новости».
Путин отметил заслуги СМИ в сплочении российского общества
Президент Владимир Путин в закрытой части встречи с военными корреспондентами отметил большую роль СМИ в выстраивании единства российского общества.
Фрагменты встречи показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава государства подчеркнул, что сплоченность населения в период спецоперации стала большим преимуществом для страны. Он отметил, что представители средств массовой информации внесли огромный вклад в консолидацию общества.
«И оно (единство – прим. ВЗГЛЯД) в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», – приводит его слова РИА «Новости».
Также Путин заявил, что информационная работа является одним из самых важных боевых участков. По его словам, каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства.
Путин поручил подумать над систематизацией сбора новых идей по СВО
Отдельная рабочая группа при администрации президента (АП) для систематизации новых идей по спецоперации не нужна, но было бы здорово собирать информацию по наиболее перспективным техническим средствам, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства, в частности, отметил, что «рабочую группу создавать бессмысленно», но «нужно какую-то системную работу наладить». Об этом он заявил в закрытой части встречи с военкорами, фрагменты которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Надо подумать. Создать какую-то группу [при] администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров… Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента… Это тонкая вещь, но то, что собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим, конечно, было бы очень здорово. Подумайте, пожалуйста, если идеи есть – дайте мне их, ладно?» – приводит его слова ТАСС.
Он также напомнил «известную сентенцию: хотите загубить дело – создайте рабочую группу». «Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать», – заключил президент. В этой связи он обратил внимание, что представители АП и правительства и так лично посещают новые территории: «[первый замруководителя администрации президента России Сергей] Кириенко не вылезает оттуда, [вице-премьер] Марат Хуснуллин там постоянно, [вице-премьер – глава Минпромторга Денис] Мантуров там постоянно, представители промышленности постоянно», – перечислил глава государства. «Но вы правы в том, что надо бы поиск и селекцию [идей] осуществлять», – подытожил Путин.
Глава государства также сказал военкорам, через кого ему передавать такие предложения. «У него прямая связь ко мне. Он мне – тык – в любую секунду. Я спать ложусь в полтретьего, он раньше меня уходит с работы, потому он в любую секунду со мной свяжется», – пояснил Путин, однако имя, которое он назвал военкорам, осталось за кадром.
Также Путин заявил, что российские власти стимулируют военную промышленность для разработки беспилотников.
Число действующих юридических лиц в Москве за год выросло на 6,5%
Ефимов: Количество действующих юридических лиц в Москве за год увеличилось на 6,5%
Число действующих в Москве юридических лиц за год выросло на 6,5% и на 1 мая превысило 596 тысяч, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, число зарегистрированных юридических лиц в Москве устойчиво растет, а число созданных юрлиц второй год подряд превышает количество ликвидированных. Так, отметил Ефимов, за первые четыре месяца 2023 года в столице зарегистрировано почти 32 тыс. компаний и организаций, что на четверть больше, чем за тот же период 2022 года, пишет «Вечерняя Москва».
Кроме того, прекратили свою работу при этом 10,2 тыс. юрлиц, что на 55,3% меньше, чем годом ранее. Такая динамика демонстрирует, что в Москве сформированы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной привлекательности Москвы.
Одними из основных факторов увеличения количества юрлиц стали импортозамещение, развитие внутреннего туризма, а также создание новых мест для работы субъектов малого и среднего бизнеса. Так, в построенных в прошлом году по программе реновации жилых домах для коммерческих целей уже используется больше половины нежилых помещений, или в среднем три объекта на каждый такой дом.
Путин назвал героической работу военных России в Марьинке
Работа российских военных в Марьинке является героической, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«На Марьинке работают ребята героически, это правда – абсолютно» – сказал глава государства во время встречи с военкорами, передает РИА «Новости».
Президент рассказал, что он звонил командиру в Марьинке. «Знаете, что мне понравилось? Я позвонил ему, а потом позвонил командиру, который координирует работу и чеченских подразделений, и подразделений Минобороны, хотя это тоже минобороновские подразделения. Наверное, здесь ничего такого нет, но я ему задаю вопрос: «Как у вас с ребятами выстроены отношения?» И он, не задумываясь: «Я в них абсолютно уверен! Братья» – в эту же секунду», – отметил Путин. «Понимаете, в эту же секунду, не успел вопроса задать! «Абсолютно уверен!» – подчеркнул он.
Российский лидер также поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию и готовность защищать Родину. «Вы знаете, я в контакте с ними», – уточнил Путин.
Ранее Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.