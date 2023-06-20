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В фонде «Защитники Отечества» рассказали о помощи ветеранам спецоперации
Глава фонда «Защитники Отечества» Цивилева рассказала об оказании помощи ветеранам спецоперации и их семьям
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Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, как ведется точечная работа с каждым ветераном спецоперации и каждой семьей погибшего бойца, чтобы они получили необходимую помощь.
Так, на Алтае ветерану СВО помогли в прохождении медицинского обследования, лечении и реабилитации. В омском филиале фонда ветерану спецоперации помогли устроить ребенка в детский сад у дома, а также предоставили компенсацию за ЖКУ. Кроме того, были решены вопросы по оформлению налогового вычета и оплате транспортного налога, сообщила Цивилева в Telegram.
Бесплатные путевки в детский оздоровительный лагерь получили внуки защитника Отечества из Самарской области. Ветерану, который несколько месяцев назад вернулся из зоны СВО, также помогли с оформлением полагающихся выплат.
В филиале фонда в Ненецком автономном округе ветерану боевых действий оказали содействие в предоставлении дополнительной медицинской помощи. Бойца госпитализировали в окружную больницу для прохождения лечения. Филиал фонда также помог с оформлением инвалидности, в будущем окажет содействие в трудоустройстве.
Жителю Новгородской области, который вернулся из зоны СВО в мае 2023 года после тяжелого ранения – потерял ногу и глаз, сотрудники фонда помогли оформить и получить документы для пенсии и выплат по ранению, временной регистрации в Великом Новгороде, установлении группы инвалидности, госпитализации и получения направления на операцию. Кроме того, ветерану предоставили транспорт для сопровождения в медицинские организации и оказали помощь в бытовых вопросах, говорится в Telegram фонда «Защитники Отечества».
Социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» в Вологодской области Людмила Темякова помогла ветерану СВО в получении инвалидного кресла-коляски. К ней обратилась супруга находящегося на лечении после ранения бойца с просьбой о содействии в получении во временное пользование кресла-коляски. Соцкоординатор подобрала в пункте проката технических средств реабилитации необходимую коляску, оформила все документы и доставила кресло-коляску домой ветерану.
В кузбасский филиал фонда обратился за медицинской помощью ветеран СВО, который получил ранение и был уволен по причине травмы. Социальные координаторы помогли ему получить медицинскую помощь и рекомендации по лечению. В ближайшее время мужчина пройдет реабилитацию в областном госпитале ветеранов войн.
Рогов: Солдаты ВСУ начинают активно сдаваться в плен на Запорожском направлении
Рогов: Солдаты ВСУ целыми группами сдаются в плен на Запорожском направлении
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Активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехов. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта.
«На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия в предполье. Противнику до сих пор не удалось даже подойти к первой линии обороны ВС РФ. Основным местом сражений стал Времевской выступ. Действия происходят на десятикилометровом участке между Великой Новоселкой и Старомайорским», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«Каких-либо заметных успехов у ВСУ нет. Офис Зеленского пытается представить грандиозной победой небольшие вклинивания в районах Урожайного и Новодонецкого. При этом продолжаются попытки со стороны Украины занять Макаровку. Идут атаки на Левадное, Новодаровку и Приютное. Везде наблюдается высокая динамика боестолкновений. Частота огневого контакта рекордная», – отмечает эксперт.
«В настоящий момент Пятихатки находятся в серой зоне. Здесь в ходе боев было убито несколько сотен военнослужащих ВСУ. Еще больше выбывает из сражений раненых. Противника удалось заманить в низины. Фактически образовался огневой мешок, по которому ВС РФ ведут обстрел со стратегических высот», – подчеркивает Рогов.
«Задействованы артиллерия и ВКС. В какой-то момент нами был применен «Солнцепек». Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта, однако украинское командование продолжает посылать людей на убой. Техника высаживает пехоту и тут же направляется в тыл за новой группой бойцов», – уточняет собеседник.
«На Ореховском направлении основные сражения развернулись в селе Работино. Мы продолжаем отбивать те волны живой силы, которые посылает в бой противник. Здесь также активно работает артиллерия. Если ВСУ подходит близко к территории, находящейся под контролем ВС РФ, то к работе по целям подключаются «Солнцепеки», – акцентирует эксперт.
«Количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, резко увеличилось. Ежедневно складывают оружие целые группы противника. Десятки человек отказываются идти в бой. Это вызвано большими потерями со стороны Украины. К военным постепенно приходит осознание, что их бросают на убой», – резюмирует Рогов.
Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на Запорожском направлении происходили наиболее активные боевые действия. Противник предпринимал безуспешные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка. За сутки были уничтожены 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.
Ранее российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Южно-Донецком направлении российские военные за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ около населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка. Общие потери Украины на этом участке за сутки составили до 380 военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин.
Ранее военкоры опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе. Кроме того, рядом с некоторыми машинами была обнаружена подробная инструкция по их эксплуатации.
В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца 37-й одесской бригады ВСУ. Об этом сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
Минобороны: Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар по местам хранения западного вооружения ночью в понедельник. Отмечается, что все объекты поражены, а цели достигнуты.
Ранее российские артиллеристы уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной.
Командир российских морпехов пристыдил ВСУ за брошенного сослуживца
Командир российских морпехов Курбанов пристыдил ВСУ за брошенного ими сослуживца около Новодонецкого
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Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого.
Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России. Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей.
Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России.
Сдавшийся в плен военнослужащий 37-й одесской бригады призвал своих «бывших коллег» думать, что они делают.
Ранее Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов сообщил, что в районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины.
Борис Галкин объяснил русофобские взгляды актрисы Ады Роговцевой
Актер Борис Галкин: Ада Роговцева стала жертвой украинской пропаганды
Актер Борис Галкин прокомментировал русофобские высказывания народной артистки СССР, украинской актрисы Ады Роговцевой, назвав ее жертвой пропаганды Киева.
Галкин считает, что виной этому стала пропаганда, а русофобские высказывания Роговцевой – не ее личная позиция. Артист предположил, что актриса проглотила ложь, которой закармливали на Украине националисты людей в последние годы, она свято верит в это, передает «Аргументы и факты».
Ранее Ада Роговцева призвала украинцев изолировать себя от россиян.
Украинская актриса, активно снимавшаяся в советских кинолентах, выступила против присоединения Крыма в 2014 году и СВО в 2022 году.
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех украинских танков
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении
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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что танк под командованием старшего лейтенанта не раз уничтожал опорные пункты, выполняя обходной маневр. В одном из боев экипаж танка одновременно противостоял трем танкам ВСУ, при этом Жених получил ранение, но продолжил сражаться. В результате танкистам удалось взять в плен брошенных командирами на поле боя украинских военных.
«За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества», – сообщили РИА «Новости» в оборонном ведомстве.
Сам Жених рассказал, что его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу, сначала ему дали время оценить ситуацию на фронте. «Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники, … не зря нас учили. Мы видели, кого именно защищали, – бабушек, детей, поэтому страха не было», – рассказал старший лейтенант.
Жених также рассказал, что перед боем с тремя танками его командир был ранен и получил команду эвакуироваться. «Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали», – рассказал о бое военный, добавив, что всего на счету его танкового взвода пять уничтоженных украинских танков.
Ранее российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении в постоянно обстреливаемой зоне.
Кедми: Сообщения о передаче танков «Меркава» Польше и Украине – лживая дезинформация
Политолог Кедми: Израиль продолжает придерживаться позиции о невозможности поставок своего оружия Украине
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Сообщения о передаче Украине и Польше израильских танков «Меркава» – лживая дезинформация польских СМИ. Израиль не намерен передавать никакое оружие украинским военным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Яков Кедми.
«Появившиеся новости о том, что Израиль якобы готовится передать свои танки «Меркава» Польше и Украине – обычная лживая дезинформация одного из польских агентств. На самом деле, израильское государство уже в течение тридцати лет пытался продать эти танки хоть какому-нибудь государству», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».
«Насколько можно судить по сообщениям министерства обороны Израиля, возможна сделка по продаже нескольких танков двум государствам, причем только одно из них европейское. Поэтому не совсем понятно, почему речь вдруг пошла о Польше и Украине», – отметил он.
«Израиль не отправлял и не собирается отправлять оружие на Украину. Более того, мы не разрешаем третьим странам передавать купленное у Израиля вооружение и технику. Поэтому можно сделать вывод, что кроме необоснованных фантазий, нет никаких оснований ожидать передачу этих танков Украине. Израильское государство продает вооружений на семь миллиардов долларов в год. И ничего из этого не попадало и не попадает на Украину», – рассуждает собеседник.
«Что касается характеристик самого танка «Меркава», то он проектировался для природных условий, рельефа и почв Ближнего Востока. И несмотря на то что сам по себе машина достаточно хорошая, она не подходит для равнинной европейской местности с большим количеством водных препятствий. В этой связи, его большой вес – до 70 тонн – можно отнести скорее к недостаткам», – указал Кедми.
Ранее стало известно, что Израиль может вести переговоры с Польшей и Украиной о поставках списанных танков «Меркава». Об этом заявили израильские СМИ со ссылкой на неназванного польского военного эксперта. Собеседник полагает, что машины могут пройти модернизацию в Израиле или в сотрудничестве с польскими оборонными предприятиями. По его словам, Украина «пытается собрать силы на конец 2024 года».
Израильские СМИ считают, что переговоры могли быть вызваны давлением со стороны США. При этом источник портала в израильских военных кругах заявил, что переговоры с двумя европейскими странами продолжаются, пока рано говорить о сделке.
Как ранее сообщал израильский чиновник, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие. Кроме того, СМИ Израиля отмечали, что государство планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран из-за помощи Украине.
Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми выказывал уверенность, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.
Переодетые в российскую форму украинские диверсанты уничтожены в Запорожье
Украинские диверсанты в форме ВС РФ пыталась проникнуть на российские позиции
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Группа переодетых в российскую военную форму украинских диверсантов пыталась проникнуть на «Урале» на российские позиции на Запорожском направлении, они были ликвидированы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что диверсанты ликвидированы в районе города Каменское на Васильевском направлении запорожского фронта. Как уточнил Рогов в Telegram, украинские военные были одеты в форму российских войск и пыталась проникнуть на российские позиции на «Урале» с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов.
Рогов добавил, что украинские военные «прокололись» на том, что «приехали за ранеными» значительно позже настоящей эвакуационной группы. В результате короткого боестолкновения диверсанты были уничтожены.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины закупили 700 комплектов формы российских силовых структур России и, вероятно, готовят провокации на Херсонском направлении.
Концерт Лепса отменили в Казахстане из-за поддержки СВО
СМИ: Концерт Григория Лепса отменили в Казахстане из-за его поддержки СВО
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Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, объявила о расторжении договора с организаторами концерта, сообщили СМИ.
По данным казахстанских СМИ, поводом для отмены выступления Лепса могло стать его недавнее заявление на ПМЭФ, когда он вместе с Николаем Басковым предложил заплатить 1 млн рублей каждому, кто выведет из строя танк ВСУ, передает RT.
В сообщении организаторов концерта говорится, что мероприятие решено отменить в одностороннем порядке.
Между тем директор Григория Лепса Владимир Урюпин заявил, что артист не расстроился из-за отмены концерта в Казахстане и намерен и дальше продолжать поддерживать Российскую армию и свою страну, пишет «Газета.Ru».
Также Урюпин назвал Казахстан русофобским уголком и заявил, что Лепс не будет выступать в Казахстане, так как не ездит в «недружелюбные страны».
Напомним, в рамках ПМЭФ–2023 российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков обещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины. Позднее к их инициативе присоединился также певец и композитор Юрий Антонов.
Нарышкин рассказал о замыслах США и Британии по замене «закончившихся» украинцев
Нарышкин рассказал, кто по замыслу США и Британии будет следующим после «закончившихся» украинцев
Вашингтон и Лондон рассчитывают, что, когда украинцы закончатся, то на их место придут поляки и немцы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».
По его словам, логика Британии и США следующая: «когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы», передает ТАСС.
Он отметил, что это ясно в том числе и из документальных материалов. Говоря про Украину, Нарышкин заявил, что США и Великобритания готовы превратить эту страну в «черную дыру», чтобы не допустить ее сближения с Россией.
«В оптике англосакской элиты украинцы являются «пушечным мясом», которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», – отметил глава СВР.
Ранее Нарышкин заявлял, что США и Европа дестабилизируют ситуацию на Украине.
После удара по складам ВСУ в Запорожье началась детонация боеприпасов
Рогов: В контролируемом Киевом Запорожье после российского удара началась детонация боеприпасов
Российские силы в ночь на вторник ударили по местам расположения вооруженных сил Украины, складам с техникой и боеприпасами в контролируемом Киевом Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные в ночь на вторник нанесли не менее семи ударов по объектам, используемым ВСУ в городе Запорожье для ведения войны, местам расположения украинских военных, а также складам техники и боеприпасов.
Как указал Рогов в Telegram, после этого начался долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов.
Ранее Рогов сообщил, что активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен.
Пленный рассказал о нежелании военных ВСУ ходить в атаку
Пленный солдат ВСУ рассказал о низком моральном духе украинских подразделений на Запорожском направлении.
По его словам, военнослужащие отказываются идти в атаку, приходится командирам ездить и по всему батальону собирать людей, которые согласятся, передает РИА «Новости».
Также он рассказал, что люди собираются из разных подразделений, никто не знает, как действовать сообща, бывает, что они даже не знают друг друга по позывным.
Напомним, активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта.
Военкоры показали кадры боя в ЛНР из кабины штурмовика
Военкоры показали кадры боя у города Кременная в ЛНР из кабины штурмовика группировки «Отважных»
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Военкоры «Русской весны» опубликовали кадры того, как российские штурмовики группировки «Отважных» уничтожают врага в лесах у города Кременная в Луганской народной республике.
По словам военкором, скорость полета составляет около 900 км/ч, а высота не превышает 25 метров. В таких условиях экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки «Центр» выполняют боевые задачи по уничтожению огневых средств и пехоты ВСУ на Краснолиманском направлении, говорится в Telegram «Военкоров Русской весны».
В частности, на кадрах можно увидеть, как боевые пары приблизились к линии фронта и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами по боевикам, артиллерии и легкобронированной технике ВСУ. Также на видео попали пуски по площадным целям с кабрированием, сопровождаемым резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта для задания нужного угла выпускаемым ракетам.
Ранее «Военкоры Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта.
ВСУ начали минировать окрестности населенных пунктов на Купянском направлении
Марочко: ВСУ минируют окрестности населенных пунктов на Купянском направлении
Украинские военнослужащие по приказу Киева совершают дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания российских военных на Купянском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ начали массово производить минирование местности противотанковыми немецкими минами AT2 на Купянском направлении, передает РИА «Новости».
Также Марочко добавил, что минные заграждения выявлены, в том числе и в окрестностях населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ попытались разминировать минные поля на Запорожском направлении.
Минобороны сообщило об отражении трех атак на Времевском выступе
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В последние сутки самые активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предприняли на Южно-Донецком и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Южно-Донецком направлении в результате грамотных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 бронемашин, а также боевая машина разграждения иностранного производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У Малой Токмачки Запорожской области отражены две атаки, в ходе которых подбиты два танка противника, десять машин пехоты и две бронемашины.
Общие потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 100 военнослужащих, три танка, десять машин пехоты, 14 бронемашин, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.
На Донецком направлении действиями Южной группировки войск отражены четыре атаки противника недалеко от Первомайского, Петровского и Старомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
Потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, две бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», отчитались в Минобороны.
Возле Ивановского ДНР уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.
На Купянском направлении в районе Тимковки Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника на этом направлении за минувшие сутки составили до 45 военнослужащих, три бронемашины, а также польская самоходная артустановка Krab.
На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику под Кузьмино, Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР), а также в Серебрянским лесничеством.
Около Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы и Кременной ЛНР пресечена деятельность трех украинских ДРГ.
За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены до 105 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении за сутки уничтожены более 40 военнослужащих, американская артиллерийская система М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, сообщил Конашенков.
В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада: 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады.
Средствами ПВО у Орехова Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ. Перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS.
Уничтожены 14 украинских беспилотников в районах Михайловки, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловки ДНР, Николаевки, Змиевки ЛНР, Старой Збурьевки Херсонской области и Великих Выселок Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.
NYT: Киев заплатил 800 млн долларов за до сих пор не поставленное оружие
NYT: Киев заплатил 800 млн долларов оружие, которые до сих пор не было поставлено
Киев с начала спецоперации заплатил поставщикам оружия более 800 млн долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По данным The New York Times, Киев с февраля 2022 года заплатил поставщикам около 800 млн долларов за вооружение, которое до сих пор не было поставлено или было получено Киевом лишь частично.
В то же время, пишет газета, многое поставленное Западом оружие доказало свою высокую эффективность, но некоторое широко разрекламированное вооружение, переданное Киеву союзниками, в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте, а в худшем – оказалось настолько ветхим, что его оставалось только разобрать на запчасти.
По оценке издания, на ремонте находится около 30% вооружений Украины. По словам экспертов, это слишком много для страны, которая нуждается в любом оружии для развития контрнаступления.
Тем временем израильские СМИ со ссылкой на неназванного польского военного эксперта сообщили, что переговоры о поставках списанных танков «Меркава» Израиль может вести с Польшей и Украиной.