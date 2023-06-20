В фонде «Защитники Отечества» рассказали о помощи ветеранам спецоперации

Глава фонда «Защитники Отечества» Цивилева рассказала об оказании помощи ветеранам спецоперации и их семьям

Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, как ведется точечная работа с каждым ветераном спецоперации и каждой семьей погибшего бойца, чтобы они получили необходимую помощь.

Так, на Алтае ветерану СВО помогли в прохождении медицинского обследования, лечении и реабилитации. В омском филиале фонда ветерану спецоперации помогли устроить ребенка в детский сад у дома, а также предоставили компенсацию за ЖКУ. Кроме того, были решены вопросы по оформлению налогового вычета и оплате транспортного налога, сообщила Цивилева в Telegram.



Бесплатные путевки в детский оздоровительный лагерь получили внуки защитника Отечества из Самарской области. Ветерану, который несколько месяцев назад вернулся из зоны СВО, также помогли с оформлением полагающихся выплат.

В филиале фонда в Ненецком автономном округе ветерану боевых действий оказали содействие в предоставлении дополнительной медицинской помощи. Бойца госпитализировали в окружную больницу для прохождения лечения. Филиал фонда также помог с оформлением инвалидности, в будущем окажет содействие в трудоустройстве.

Жителю Новгородской области, который вернулся из зоны СВО в мае 2023 года после тяжелого ранения – потерял ногу и глаз, сотрудники фонда помогли оформить и получить документы для пенсии и выплат по ранению, временной регистрации в Великом Новгороде, установлении группы инвалидности, госпитализации и получения направления на операцию. Кроме того, ветерану предоставили транспорт для сопровождения в медицинские организации и оказали помощь в бытовых вопросах, говорится в Telegram фонда «Защитники Отечества».

Социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» в Вологодской области Людмила Темякова помогла ветерану СВО в получении инвалидного кресла-коляски. К ней обратилась супруга находящегося на лечении после ранения бойца с просьбой о содействии в получении во временное пользование кресла-коляски. Соцкоординатор подобрала в пункте проката технических средств реабилитации необходимую коляску, оформила все документы и доставила кресло-коляску домой ветерану.

В кузбасский филиал фонда обратился за медицинской помощью ветеран СВО, который получил ранение и был уволен по причине травмы. Социальные координаторы помогли ему получить медицинскую помощь и рекомендации по лечению. В ближайшее время мужчина пройдет реабилитацию в областном госпитале ветеранов войн.