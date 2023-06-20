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Spiegel: У Германии осталось всего 20 тыс. снарядов натовского калибра
Spiegel: У ВС Германии осталось только 20 тыс. снарядов натовского калибра 155 мм
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В настоящее время в распоряжении германских вооруженных сил осталось лишь 20 тыс. снарядов калибром 155 мм, потому министр обороны Германии Борис Писториус планирует в ближайшие две недели организовать закупку 16 тыс. артиллерийских боеприпасов, пишут немецкие СМИ.
По информации Spiegel, согласно нормативам НАТО, к 2031 году Германии нужно иметь в своем распоряжении 230 тыс. снарядов.
Журнал сообщает, что Писториус намерен обратиться с заявкой в бюджетный комитет Бундестага, чтобы заключить девять контрактов на общую стоимость 118 млн евро. Так, германское военное ведомство планирует купить 155-миллиметровые снаряды для гаубиц Panzerhaubitze 2000 у концерна Rheinmetall, передает ТАСС.
Отметим, снаряды натовского калибра 155 мм активно используются ВСУ.
Еще в феврале британские СМИ писали, что конфликт на Украине спровоцировал существенный кризис поставок боеприпасов в Европе, поскольку производители вооружений стремятся как пополнить национальные запасы государств, так и обеспечить поставки Киеву.
В Бундестаге резко раскритиковали министров «Бандеру Бербок» и «Володимира Хабека»
Депутат бундестага Фронмайер осудил Бербок и Хабека за работу на Украину, а не Германию
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Депутат Бундестага Маркус Фронмайер раскритиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и министра экономики и вице-канцлера страны Роберта Хабека за то, что они отстаивают украинские, а не германские интересы.
Фронмайер на заседании Бундестага спросил у Хабека, точно ли тот является министром экономики Германии, а не украинским министром, и поинтересовался, чьи интересы тот представляет – Германии или каких-то других стран. При этом, по его словам, немецким гражданам ответы на эти вопросы известны.
«У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» – приводит его слова РИА «Новости».
Фронмайер напомнил о словах Бербок о том, что обещание Украине важнее мнения немецких избирателей. Кроме того, он выразил возмущение заявлением Хабека о приостановке промышленности в Германии до того, как «замерзнут люди» в случае прекращения поставок российского газа.
В Кремле ранее отмечали, что с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Германии в украинский конфликт увеличивается.
В США рассказали о разгроме Россией колонн ВСУ с западной техникой
WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Россия, используя преимущество своей военно-воздушной мощи, ударила по колоннам ВСУ, перевозившим современное вооружение, которое Запад передал Украине, пишут американские СМИ.
В статье Мэтью Люксмура для The Wall Street Journal говорится, что украинской стороне пришлось «приостановить» наступление из-за «неоднозначных» результатов первых атак на российские позиции, передает РИА «Новости».
Люксмур также указывает на «ограниченность» противовоздушной обороны Киева, которой, по его мнению, воспользовалась Россия.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении. По словам российского лидера, Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.
Британские СМИ не смогли найти подтверждений, что Буданов жив
Британское издание Daily Telegraph не смогло найти подтверждений, что глава ГУР МО Украины Буданов жив
Британские СМИ сообщили, что не смогли найти подтверждений информации о том, что руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов жив и здоров.
Как пишет The Daily Telegraph, представители и помощники Буданова стали опровергать сообщения о тяжелом ранении главы ГУР МО Украины, однако, отмечает издание, украинская сторона не опубликовала фото или видео в подтверждение своих утверждений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. При этом в ГУР заявили, что с Будановым «все в порядке», а президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что руководитель Главного управления разведки МО Украины якобы участвовал в заседании военного кабинета.
Военные инженеры получили премию за уничтоженные бронемашины Bradley ВСУ
Минобороны: Военные инженеры получили по 50 тыс. рублей за подрыв техники ВСУ на минных полях
Российские военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) за уничтожение американских машин пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) представлены к наградам и поощрены премией, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что за уничтоженную технику западного производства военнослужащие получили 50 тыс. рублей и представлены к государственным и ведомственным наградам.
Военные инженеры установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники. ВСУ предприняли попытку перейти в наступление на передний край обороны российских подразделений, но две бронемашины иностранного производства были уничтожены на минных полях, и продвижение было остановлено, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны России.
Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой.
Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
Politico: Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
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Члены Республиканской партии в комитете Палаты представителей по ассигнованиям инициировали значительные сокращения запланированного Пентагоном наращивания производства ракет, необходимого для дальнейшей поддержки Украины, а также для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем, пишут американские СМИ.
Республиканцы, по информации журнала Politico, потребовали сократить расходы Пентагона в части закупок ракет для военных служб более чем на 2,5 млрд долларов.
Издание отмечает, что перенаправление этой части расходов бюджета на другие цели является ударом по оборонным планам президента США Джо Байдена, которые тот изложил в своем последнем бюджетном предложении.
Politico пишет, что на Украину хлынуло оружие на миллиарды долларов, в результате чего военное планирование США пришлось пересмотреть, чтобы страна была готова к возможному новому конфликту. В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние закупки боеприпасов и запустить производство на полную мощность, чтобы быть готовыми «к будущей войне».
Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. Отмечалось, что всего США выделят на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.
Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
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Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.
Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.
Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российской артиллерией
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российской артиллерией украинской бронетехники.
В Telegram-канале МО РФ опубликовано видео, снятое разведывательным дроном над районом перемещения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
В сообщении военного ведомства сказано, что огнем артиллеристов уничтожены танки, БМП и бронетранспортеры. Операторы БПЛА корректировали огонь.
Ранее Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».
Берлин допустил ответственность Киева за подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
Bild сообщила, что минобороны Германии подозревает Украину в подрыве аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
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Украинская сторона могла «участвовать в разрушении» аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в Харьковской области, говорится в докладе минобороны Германии.
Как утверждает Bild, доклад имеет гриф «Только для служебного пользования». В нем эксперты ведомства указывают, что украинцы проводят диверсии за линией соприкосновения. Отмечается, что нельзя исключать «участия украинской стороны» в подрыве аммиакопровода, который находится на территории, контролируемой украинскими войсками. Эксперты подчеркивают, что Россия больше всех заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода.
Также в докладе сказано, что, «скорее всего, проукраинские группы, прибегнув к диверсионной деятельности, нарушили основную железнодорожную линию» в Запорожской области, передает ТАСС.
Кроме того, в докладе сказано, что российская армия при отражении контрнаступления украинских войск все больше делает ставку на «воздушные, ракетные удары и атаки беспилотников». Также в докладе говорится, что в районе Артемовска российские войска остаются «по-прежнему под давлением».
Напомним, Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области.
Нарышкин рассказал о замыслах США и Британии по замене «закончившихся» украинцев
Нарышкин рассказал, кто по замыслу США и Британии будет следующим после «закончившихся» украинцев
Вашингтон и Лондон рассчитывают, что, когда украинцы закончатся, то на их место придут поляки и немцы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».
По его словам, логика Британии и США следующая: «когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы», передает ТАСС.
Он отметил, что это ясно в том числе и из документальных материалов. Говоря про Украину, Нарышкин заявил, что США и Великобритания готовы превратить эту страну в «черную дыру», чтобы не допустить ее сближения с Россией.
«В оптике англосакской элиты украинцы являются «пушечным мясом», которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», – отметил глава СВР.
Ранее Нарышкин заявлял, что США и Европа дестабилизируют ситуацию на Украине.
Песков заявил, что власти Германии решили следовать в фарватере США
Руководство Германии, назвавшее Россию самой большой угрозой, решило следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО, все это в ущерб своим гражданам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Германия выполняет все установки Вашингтона, как и вся Европа, даже «в ущерб интересам своих граждан», «стреляя себе в ногу», передает РИА «Новости».
Также Песков отметил, что конкурентоспособность промышленности Германии во многом держалась на российском газе, которого она лишилась, а это скажется негативно на экономике страны.
Напомним, правительство Германии в четверг представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности.
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Российский генерал впервые в истории сдал экзамен на краповый берет
Росгвардия: Генерал Кузнецов впервые в истории стал участником экзамена на краповый берет
Впервые в истории Росгвардии командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов принял участие в сдаче экзамена на краповый берет и успешно прошел испытания, сообщили в ведомстве.
В Росгвардии сообщили, что к основному экзамену, который проходил в Подмосковье, допустили 39 кандидатов, успешно прошедших предварительный отбор, передает РИА «Новости».
Генерал-майор, командир дивизии Дзержинского Николай Кузнецов тоже сдавал экзамен, что в Росгвардии назвали уникальным случаем. Он стал один из семи военнослужащих, кто заслужил право носить краповый берет.
Краповый берет – знак особого отличия спецназа Росгвардии, вручается не только по итогам экзамена, но и за мужество, проявленное в бою.
Пленный рассказал, как в ВСУ забирают с пороком сердца
Украинский пленный Виталий: Украинцев забирают в армию даже с пороком сердца
Украинских граждан забирают в армию даже с врожденным пороком сердца, рассказал пленный солдат ВСУ Виталий.
Виталий рассказал РИА «Новости», что повестка пришла ему на работу, после чего «поприезжали военкомы». По его словам, создавалась рота «типа теробороны», которая, как обещали, будет охранять школы и больницы. При этом, как рассказал Виталий, он не проходил срочную службу из-за врожденного порока сердца. Ему обещали, что будет «служить дома», если пойдет в армию сейчас.
При этом не было ни медицинской комиссии, «ничего». В военном билете Виталия, по его словам, информация про порок сердца записана, однако украинские военкомы все равно убеждали его пойти служить.
Виталий добавил, что для того, чтобы доказать наличие порока сердца, ему пришлось бы «ехать в институт», потратить много времени, однако забрали бы все равно, но отправили бы в боевую часть. Поэтому, признался пленный украинский военный, он согласился «служить дома, но охранником, грубо говоря, с автоматом».
Ранее сообщалось, что украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан: теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Омской области
Министр обороны Шойгу поручил расширять мощности производства танков и ТОС на предприятии в Омской области
Министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем (ТОС) в Омской области поручил продолжить расширение его мощностей, сообщили в Минобороны России.
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем в Омской области. Он указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков доложил, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника готова к отправке в войска. Он также отметил, что создан запас для наших формирований.
Глава российского военного ведомства также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения специальной военной операции на арсеналах и базах резерва в Омской области.
По словам начальника главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенанта Николая Паршина, на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4 тыс. различных артиллерийских установок, планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артиллерийского вооружения.
Ранее Шойгу проверил выполнение госзаказа в корпорации «Алмаз-Антей».
Лавров: Решения германских политиков не опираются на логику и интересы Германии
Современные германские политики не опираются на логику или интересы собственной страны и народа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя новую стратегию национальной безопасности ФРГ.
Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что такие действия немецких политиков сложно комментировать, передает ТАСС.
Напомним, правительство Германии в четверг представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности. Согласно документу, Россия для Германии является угрозой «номер один».
В Кремле подчеркивали, что руководство Германии решило следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО, все это в ущерб своим гражданам.
На Украине возбудили дело против применивших оружие при вручении повестки военкомов
Сотрудники военкомата на Украине устроили стрельбу при вручении повестки мужчине на рынке
Правоохранители в Одесской области возбудили дело против сотрудников территориального центра комплектования, которые стреляли, пытаясь остановить убегавшего от них мужчину, сообщили в главном управлении нацполиции Украины.
Украинские СМИ пишут, что двух сотрудникам территориального центра комплектования(военкомата-прим. ВЗГЛЯД) обвинили в хулиганстве, совершенном с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений, передает ТАСС.
Ранее на рынке в городе Рени Одесской области сотрудник военкомата выстрелил в воздух. Позже выяснилось, что оружие оказалось стартовым пистолетом. Теперь стрелявшему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Между тем, глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней.