Spiegel: У Германии осталось всего 20 тыс. снарядов натовского калибра

Spiegel: У ВС Германии осталось только 20 тыс. снарядов натовского калибра 155 мм

В настоящее время в распоряжении германских вооруженных сил осталось лишь 20 тыс. снарядов калибром 155 мм, потому министр обороны Германии Борис Писториус планирует в ближайшие две недели организовать закупку 16 тыс. артиллерийских боеприпасов, пишут немецкие СМИ.

По информации Spiegel, согласно нормативам НАТО, к 2031 году Германии нужно иметь в своем распоряжении 230 тыс. снарядов.

Журнал сообщает, что Писториус намерен обратиться с заявкой в бюджетный комитет Бундестага, чтобы заключить девять контрактов на общую стоимость 118 млн евро. Так, германское военное ведомство планирует купить 155-миллиметровые снаряды для гаубиц Panzerhaubitze 2000 у концерна Rheinmetall, передает ТАСС.

Отметим, снаряды натовского калибра 155 мм активно используются ВСУ.

Еще в феврале британские СМИ писали, что конфликт на Украине спровоцировал существенный кризис поставок боеприпасов в Европе, поскольку производители вооружений стремятся как пополнить национальные запасы государств, так и обеспечить поставки Киеву.