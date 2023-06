Рар: В Европе разделились мнения относительно контрнаступления ВСУ Орбан заявил, что молился за победу Эрдогана Премьер Венгрии Орбан заявил, что победа турецкой оппозиции стала бы катастрофой для всей Европы 2 июня 2023, 15:57 Текст: Вера Басилая

Победа оппозиции на недавних президентских выборах в Турции стала бы катастрофой для Европы из-за потока беженцев и проблемой для транспортировки российского газа в Венгрию, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В эфире венгерской радиостанции Орбан сказал, что победа Эрдогана стала большим облегчением, поскольку именно он не позволяет 4 млн беженцев покинуть Турцию, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE. По мнению Орбана, кандидата от оппозиции Кемаль Кылычдароглу поддерживает американский бизнесмен Джордж Сорос, который, как считает венгерский премьер, пагубно действует на Европу. Ранее глава Высшего избирательного совета (Центризбиркома) Турции Ахмет Енер заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган официально признан победителем выборов главы государства. Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ Орбан: Необходимо не допустить украинского контрнаступления, чтобы избежать новых жертв

Фото: Reiner Zensen/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Контрнаступление вооруженных сил Украины может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь с украинской стороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». Он отметил, что служил в армии всего полтора года, однако знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся, передает ТАСС. Премьер Венгрии призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начала контрнаступление. Ранее Орбан говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы. Газпром предупредил об остановке прокачки по «Турецкому потоку» Газпром: Прокачка по «Турецкому потоку» будет остановлена 5–12 июня на время ремонта 2 июня 2023, 12:34 Текст: Ольга Никитина

Газпром с 5 по 12 июня остановит прокачку голубого топлива по трубопроводу «Турецкий поток» на период планового ежегодного техобслуживания, сообщили в пресс-службе холдинга. В Telegram-канале Газпрома сообщается, что на это время будет остановлена транспортировка по обеим ниткам газопровода. В холдинге сообщили, что проведение техобслуживания было заблаговременно согласовано со всеми сторонами. Ранее в Турции сообщили, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию республики заработает максимум в течение года. Новости СМИ2 Рар: В Европе разделились мнения относительно контрнаступления ВСУ Германский политолог Рар: В Европе растут противоречия из-за украинского кризиса

Фото: Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

С одной стороны, все западные страны едины во мнении, что Украине и дальше надо помогать. С другой стороны, все больше государств сомневаются в успешности контрнаступления ВСУ и видят в нем риски для себя. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Венгрии призвали не допустить контрнаступления ВСУ. «В Евросоюзе существуют разные мнения по поводу ситуации на Украине. Единства нет даже в США, где демократы отстаивают позиции «войны до победного конца», а республиканцы хотят завершения конфликта для того, чтобы сосредоточить силы на Китае», – сказал германский политолог Александр Рар. «В Германии также имеется два лагеря, один из которых возглавляет канцлер Олаф Шольц, регулярно тормозящий обещанные Украине поставки вооружений. В то же время глава МИД Бербок регулярно высказывается за полный разрыв отношений с Москвой. Наблюдается и серьезный разлад между Восточной и Западной Европой», – отмечает эксперт. «Польша и страны Прибалтики отстаивают право Украины на немедленное вхождение в НАТО. Тем не менее, Париж, Лондон и Берлин хотят повременить со столь радикальными действиями. Имеются и особые случаи, как, например, Венгрия. Позиция Будапешта по военному конфликту крайне специфична, что продиктовано многими историческими особенностями», – подчеркивает собеседник. «В первую очередь, на Украине проживает много этнических венгров, за судьбу которых страна не может не переживать. Кроме того, офис Зеленского включил главный банк Венгрии в санкционный список за сотрудничество с Москвой. Орбану становится все труднее закрывать глаза на подобные действия соседней страны», – акцентирует Рар. «Что касается Швейцарии, то там начинают громко вспоминать о главном атрибуте существования этой страны – о нейтралитете. То есть на континенте имеется понимание, что Европа в целом начинает экономически страдать от сложившейся ситуации. Соответственно, эта мысль способствует возникновению в регионе желания призвать к началу мирных переговоров. И призывы к урегулированию будут усиливаться в той мере, в какой Украина по разным причинам будет оказываться от своего обещанного контрнаступления», – считает эксперт. «Однако говорить о том, что в Европе имеется два взгляда на конфликт, не очень верно. Все западные государства поддерживают ВСУ и позиционируют себя в качестве оппонентов России. Более точной окажется следующая формулировка: в ЕС имеются разночтения по второстепенным вопросам текущего кризиса», – рассуждает собеседник. «К тому же, все основные аспекты решаются в США. Из всех членов НАТО возможностью сближаться с Россией обладает лишь Турция. Даже Венгрия, будучи внутри альянса, не выступает против мнения Вашингтона, поскольку маленькая страна навряд ли способна что-то принципиально изменить в столь значимой организации», – резюмирует Рар.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступление вооруженных сил Украины, поскольку оно может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь со стороны ВСУ. Об этом политик сказал в эфире радиостанции Kossuth. Он подчеркнул, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». По его мнению, у атакующей стороны потери должны быть в три раза больше, чем у обороняющейся. Орбан призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начнет атаку. Кроме того, нижняя палата парламента Швейцарии отвергла предложение о разрешении реэкспортировать вооружение на Украину. Предложение нарушало принятый и действующий в стране закон о военной технике, запрещающий поставки вооружений местного производства в воюющие страны. Политик Жан-Люк Аддор отметил, что подобные действия стали бы нарушением нейтралитета государства. Согласно действующему законодательству, экспорт поставок оружия швейцарского производства требует согласования с властями. Ранее Орбан говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы. Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство в парламенте Турции ЦИК Турции: Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство в парламенте

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

«Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получил 323 места в турецком парламенте, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Агентство Anadolu со ссылкой на Йенера сообщило, что партия националистического движения – 50 мест, а партия Yeniden Rifah – пять мест. Таким образом, «Республиканский альянс» суммарно получил 323 места. Результаты выборов отправили для публикации в официальный вестник и на сайт комиссии, передает РИА «Новости». Между тем оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) проигравшего кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу получила 169 мест в парламенте, ее союзники – «Хорошая партия» займет 43 места. Кроме того, 61 место досталось прокурдской Левой Зеленой партии, еще четыре места получила коммунистическая Партия рабочих Турции. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Газета ВЗГЛЯД писала, что значит победа Эрдогана для интересов России. Новости СМИ2 Блинкен заявил главе МИД Турции о готовности Швеции войти в НАТО Госсекретарь США Блинкен заявил главе МИД Турции Чавушоглу о готовности Швеции присоединиться к НАТО 31 мая 2023, 01:40 Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к НАТО, говорится в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства. Из обнародованного госдепом Соединенных Штатов заявления, Блинкен и Чавушоглу в ходе разговора подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь США выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к альянсу, передает РИА «Новости». Блинкен также поблагодарил турецкого коллегу за усилия Анкары по сохранению реализуемой при посредничестве ООН зерновой сделки, а также передал поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост главы государства. Напомним, в конце марта генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе после выборов в Турции и до саммита этой организации, который запланирован на 11 июля. Ранее в марте парламент Швеции проголосовал за вхождение страны в НАТО. Назван размер сбережений и долгов Эрдогана Назван размер сбережений и долгов президента Турции Эрдогана 1 июня 2023, 21:08 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Тайип Эрдоган хранит сбережения в национальной валюте, на данный момент он накопил 1 884 878 лир, или 90,6 тыс. долларов по курсу Центробанка страны, свидетельствует декларация о доходах турецкого лидера. В декларации, опубликованной в правительственном вестнике «Ресми газете», семья Эрдоганов владеет домом в Кысыклы в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула стоимостью 7 млн 695 тыс. турецких лир (382,9 тыс. долларов) и земельным участком в 2 тыс. кв. м в деревне Думанкая в черноморской провинции Ризе, который оценен в 10 тыс. лир (480 долларов), передает ТАСС. Также из декларации следует, что у Эрдогана есть долги перед неким Мустафой Эрдоганом в 5 млн турецких лир (240,3 тыс. долларов). Напомним, Эрдоган официально признан победителем выборов главы государства. Новости СМИ2 В Кремле назвали представителя России на инаугурации Эрдогана Помощник Путина Ушаков: Россию на инаугурации Эрдогана представит спикер Госдумы Володин 31 мая 2023, 18:38 Текст: Кристина Цыцура

Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. В ответ на вопрос журналистов Ушаков заявил, что представлять Россию будет Вячеслав Володин, передает РИА «Новости». Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17%. Инаугурация пройдет в субботу, 3 июня. СМИ: Путин и Зеленский хотят посетить Эрдогана после его инаугурации Hurriyet: Путин и Зеленский планируют посетить Эрдогана после его инаугурации 31 мая 2023, 11:59 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации, пишет газета Hurriyet. По данным издания, лидеры стран нанесут визиты по отдельности, в рамках встреч обсудят с Эрдоганом конфликт на Украине и зерновую сделку, передает RT. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

Новости СМИ2 Эрдоган рассказал о договоренности с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны Президент Турции Эрдоган заявил о договоренности с российским лидером Путиным об отправке зерна в беднейшие страны 30 мая 2023, 18:54 Текст: Александра Юдина

Договоренность с российским президентом Владимиром Путиным об отправке продовольствия по зерновому коридору в беднейшие страны актуальна, заявил в эфире турецких телеканалов лидер страны Тайип Эрдоган. По его словам, Путин во время переговоров подтвердил имеющиеся между странами договоренности об отправке зерна по черноморскому зерновому коридору, которое в Турции будет перерабатываться в муку и затем доставляться в бедные страны Африки, передает ТАСС. Ранее российский МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля. Названа дата проведения церемонии инаугурации Эрдогана 1 июня 2023, 21:37 Текст: Кристина Цыцура

Церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров и оглашение состава правительства пройдет в субботу, сообщил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. В пятницу состоится присяга депутатов нового созыва парламента, в субботу президент также принесет присягу в парламенте, посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир), а потом пройдет инаугурация и ужин с прибывшими гостями, передает РИА «Новости». Напомним, Эрдоган одержал победу на выборах, набрав более 52% голосов избирателей. Россию на инаугурации представит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Новости СМИ2 СМИ: Путин и Эрдоган после инаугурации могут обсудить Украину ТАСС: Путин после инаугурации Эрдогана может посетить Турцию 31 мая 2023, 14:47 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин после инаугурации Тайипа Эрдогана может прибыть в Турцию, сообщил источник в Анкаре. Он рассказал ТАСС, что основными темами такой встречи будут украинский конфликт и зерновая инициатива, если визит состоится. Сообщать другие детали источник отказался. В Кремле сообщали, что Путин и Эрдоган во время телефонного разговора договорились о личной встрече в обозримой перспективе. Ранее турецкая газета Hurriyet писала, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации. Стало известно о готовности Турции принять решение о членстве Швеции в НАТО в течение месяца Турция выразила готовность в течение месяца решить вопрос о членстве Швеции в НАТО 1 июня 2023, 10:31 Текст: Вера Басилая

Турция в течение месяца может принять решение по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, до июльского саммита альянса, ожидается, что оно будет положительным, сообщил источник в Анкаре. Источник сообщил, что Швеция выполнила главное условие Турции, а именно внесла поправки в антитеррористическое законодательство, которые вступили в силу, передает ТАСС. По его данным, решения Турции можно ожидать до саммита НАТО в июле, никаких сопротивлений для одобрения членства Швеции в альянсе быть уже не может. Он также отметил, что вопрос с продажей Анкаре самолетов F-16 также будет решен. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к НАТО. Напомним, в конце марта генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе после выборов в Турции и до саммита этой организации, который запланирован на 11 июля. Ранее в марте парламент Швеции проголосовал за вхождение страны в НАТО. Новости СМИ2 Кремль заявил о согласовывании даты и места встречи Путина и Эрдогана Кремль: Согласовываются дата и место встречи Путина и Эрдогана 31 мая 2023, 13:19 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились о личной встрече в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Путин позвонил Эрдогану, чтобы поздравить с победой на выборах, после чего оба президента подтвердили твердое намерение в ближайшем будущем провести двустороннюю встречу, в данный момент идет подготовка к этой встрече, она состоится тогда, когда будут согласованы графики обоих лидеров, передает ТАСС. Ранее турецкая газета Hurriyet писала, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации. Глава МИД Венгрии призвал НАТО не допустить прямой конфронтации с Россией Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО должно не допустить прямой конфронтации с Россией 1 июня 2023, 10:02 Текст: Ольга Никитина

Решения по итогам намеченной на четверг встрече глав внешнеполитических ведомств стран – членов НАТО в Осло не должны вести к прямой конфронтации с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сийярто, отправляясь на совещание со своими коллегами в столицу Норвегии, выразил надежду, что никто не захочет отменять действующее решение о необходимости сделать все возможное, чтобы избежать прямой конфронтации Россия – НАТО, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра, опубликованное в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). На повестке неформальной встречи в Осло стоят вопросы военной поддержки Украины, оборонные расходы, а также подготовка к саммиту НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы. Новости СМИ2 Эрдоган признан победителем президентских выборов в Турции Эрдоган официально признан победителем президентских выборов в Турции 1 июня 2023, 11:54 Текст: Алина Власенко

Президент Турции Тайип Эрдоган официально признан победителем выборов главы государства, заявил глава Высшего избирательного совета (Центризбиркома) Турции Ахмет Енер. Он уточнил, что в соответствии с результатами Эрдоган набрал 52,18% и признан избранным президентом Турецкой Республики. Окончательные итоги второго тура президентских выборов будут направлены для публикации в официальной газете.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства. Инаугурация пройдет в субботу, 3 июня.