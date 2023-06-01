Стало известно о готовности Турции принять решение о членстве Швеции в НАТО в течение месяца Эрдоган признан победителем президентских выборов в Турции Эрдоган официально признан победителем президентских выборов в Турции 1 июня 2023, 11:54 Текст: Алина Власенко

Президент Турции Тайип Эрдоган официально признан победителем выборов главы государства, заявил глава Высшего избирательного совета (Центризбиркома) Турции Ахмет Енер. Он уточнил, что в соответствии с результатами Эрдоган набрал 52,18% и признан избранным президентом Турецкой Республики. Окончательные итоги второго тура президентских выборов будут направлены для публикации в официальной газете.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства. Инаугурация пройдет в субботу, 3 июня. Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство в парламенте Турции ЦИК Турции: Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство в парламенте

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

«Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получил 323 места в турецком парламенте, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Агентство Anadolu со ссылкой на Йенера сообщило, что партия националистического движения – 50 мест, а партия Yeniden Rifah – пять мест. Таким образом, «Республиканский альянс» суммарно получил 323 места. Результаты выборов отправили для публикации в официальный вестник и на сайт комиссии, передает РИА «Новости». Между тем оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) проигравшего кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу получила 169 мест в парламенте, ее союзники – «Хорошая партия» займет 43 места. Кроме того, 61 место досталось прокурдской Левой Зеленой партии, еще четыре места получила коммунистическая Партия рабочих Турции. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Газета ВЗГЛЯД писала, что значит победа Эрдогана для интересов России. Востоковед оценил влияние выборов в Турции на отношения с Россией Востоковед Семенов: Эрдоган после выборов сохранит все тренды в отношениях с Россией

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Турция фактически проголосовала за стабильность и продолжение курса Эрдогана. В связи с этим каких-то радикальных изменений от Анкары в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов, комментируя итоги президентских выборов в Турции. «Как многие и ожидали, Эрдоган одержал победу с относительно небольшим преимуществом. Подобную ситуацию для страны можно назвать привычной, поскольку оппозиция здесь всегда занимала достаточно сильные позиции. Какой-либо угрозы для действующей власти в настоящий момент нет», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов «К тому же коалиции президента удалось сохранить большинство в парламенте. Эрдоган крайне последовательный лидер, поэтому люди за него и голосовали. Грубо говоря, выбор действующего президента – это выбор в пользу стабильности», – отмечает эксперт. «Конечно, не всем в Турции нравится курс, намеченный Эрдоганом. Тем не менее Кылычдароглу не сумеет организовать масштабные акции протеста. Гонка за пост главы государства прошла относительно спокойно, без видимых нарушений. Таким образом, оппозиция попросту не имеет рычага, с помощью которого можно было бы вывести сторонников на улицу», – подчеркивает собеседник. «Политическая карьера конкурента Эрдогана продолжится. Конечно, по многим вопросам их взгляды не совпадут, однако подобная ситуация также привычна для Турции. В связи с этим без изменений останется и внешняя политика страны. Все тренды, заложенные до текущего года, будут крепнуть и развиваться», – акцентирует Семенов. «Отношения с Москвой сохранят свою значимость для Анкары. Эрдоган никогда не высказывался о необходимости пересмотра диалога с Россией. Уже достигнутые торговые соглашения сохранятся – от параллельного импорта до зерновой сделки», – считает эксперт. «Также Турция будет выстраивать партнерство и с Украиной. Эрдогану выгодно выступать в роли лидера, который потенциально способен усадить оппонентов за стол переговоров. В конце концов, позиции посредника в военных конфликтах всегда положительно сказываются на образе того или иного государства. Сохранится и обострение в диалоге с США, со временем оно может даже усилиться», – заключил Семенов. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах президента в Турции. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер. Он отметил, что действующий глава государства набрал 52,14%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. Таким образом, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов. Напомним, оппонент Эрдогана в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова». В свою очередь Эрдоган, одержавший победу на выборах, опубликовал в соцсетях поздравление с «великой победой Турции». «Да начнется век Турции!» – написал он. Во время выступления перед согражданами в президентском комплексе Бештепе в Анкаре глава государства также заявил, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике. Он назвал одной из основных проблем для страны инфляцию, дав обещание ее снизить. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики. Также победу турецкого президента Путин назвал наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась, почему Эрдогану удалось вновь занять президентский пост, а также почему Западу это невыгодно. Новости СМИ2 Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию на Украине Эрдоган по телефону обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса 29 мая 2023, 22:55 Текст: Антон Антонов

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы украинского государства Владимира Зеленского, обсуждались урегулирование кризиса на Украине и двусторонние отношения, сообщила администрация турецкого лидера. В сообщении говорится, что Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах. Украинский президент выразил надежду, что переизбрание Эрдогана окажется полезным для Турции. Стороны обсудили события, связанные с российской специальной военной операцией на Украине, а также «региональные вопросы». Зеленский также сообщил о переговорах. Он заявил, что сотрудничество с Турцией позволит добиться «еще большей пользы» для народов двух стран и «международной стабильности», передает ТАСС. Напомним, источник в администрации турецкого лидера заявил, что Эрдоган, одержавший победу на прошедших в стране выборах главы государства, намерен продолжать «телефонную дипломатию» с Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Блинкен заявил главе МИД Турции о готовности Швеции войти в НАТО Госсекретарь США Блинкен заявил главе МИД Турции Чавушоглу о готовности Швеции присоединиться к НАТО 31 мая 2023, 01:40 Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к НАТО, говорится в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства. Из обнародованного госдепом Соединенных Штатов заявления, Блинкен и Чавушоглу в ходе разговора подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь США выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к альянсу, передает РИА «Новости». Блинкен также поблагодарил турецкого коллегу за усилия Анкары по сохранению реализуемой при посредничестве ООН зерновой сделки, а также передал поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост главы государства. Напомним, в конце марта генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе после выборов в Турции и до саммита этой организации, который запланирован на 11 июля. Ранее в марте парламент Швеции проголосовал за вхождение страны в НАТО. Новости СМИ2 Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции 29 мая 2023, 21:17 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Тайипом Эрдоганом, во время которого поздравил своего коллегу с переизбранием на пост президента Турции, сообщили в пресс-службе Кремля. В сообщении говорится, что президент России тепло поздравил Эрдогана, отметив его большой вклад в развитие российско-турецких отношений. Президент подчеркнул, что «поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях». Президент Турции поблагодарил за поздравление и подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу. Также стороны условились о продолжении личных контактов. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Си Цзиньпин предложил Эрдогану развивать стратегическое сотрудничество Китая и Турции 29 мая 2023, 15:15 Текст: Елизавета Шишкова

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с победой на выборах и предложил продвигать стратегическое сотрудничество между Анкарой и Пекином, сообщило Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин выразил готовность прилагать совместные с Эрдоганом усилия для стимулирования устойчивого, стабильного и здорового развития сотрудничества двух стран, передает ТАСС. Председатель КНР отметил, что он уделяет большое внимание контактам с Анкарой и планирует путем совместных усилий укреплять взаимодействие, опирающееся на обоюдную поддержку и взаимопонимание при решении вопросов, касающихся ключевых интересов государств. Си Цзиньпин заявил, что доволен успешным развитием китайско-турецких отношений по всем направлениям. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства. Новости СМИ2 Эрдоган рассказал о договоренности с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны Президент Турции Эрдоган заявил о договоренности с российским лидером Путиным об отправке зерна в беднейшие страны 30 мая 2023, 18:54 Текст: Александра Юдина

Договоренность с российским президентом Владимиром Путиным об отправке продовольствия по зерновому коридору в беднейшие страны актуальна, заявил в эфире турецких телеканалов лидер страны Тайип Эрдоган. По его словам, Путин во время переговоров подтвердил имеющиеся между странами договоренности об отправке зерна по черноморскому зерновому коридору, которое в Турции будет перерабатываться в муку и затем доставляться в бедные страны Африки, передает ТАСС. Ранее российский МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля. СМИ: Путин и Зеленский хотят посетить Эрдогана после его инаугурации Hurriyet: Путин и Зеленский планируют посетить Эрдогана после его инаугурации 31 мая 2023, 11:59 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации, пишет газета Hurriyet. По данным издания, лидеры стран нанесут визиты по отдельности, в рамках встреч обсудят с Эрдоганом конфликт на Украине и зерновую сделку, передает RT. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

Новости СМИ2 В Кремле назвали представителя России на инаугурации Эрдогана Помощник Путина Ушаков: Россию на инаугурации Эрдогана представит спикер Госдумы Володин 31 мая 2023, 18:38 Текст: Кристина Цыцура

Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. В ответ на вопрос журналистов Ушаков заявил, что представлять Россию будет Вячеслав Володин, передает РИА «Новости». Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17%. Инаугурация пройдет в субботу, 3 июня. В МИД потребовали от Запада устранить препоны для экспорта продукции России Грушко: Запад должен устранить препоны для экспорта продукции России на мировые рынки 29 мая 2023, 13:25 Текст: Елизавета Шишкова

Страны Запада должны устранить препятствия по доступу сельхозпродукции из России на мировые рынки, политических заявлений со стороны ООН уже недостаточно, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам президентских выборов в Турции. Дипломат подчеркнул, что «Турция сыграла свою позитивную роль в зерновой сделке». На данном этапе «мяч находится на стороне тех стран, которые вводили незаконные санкции в отношении России», передает ТАСС. Если Запад заинтересован в существовании механизмов для доставки зерна, то западные страны должны выполнить свои обязательства и устранить все препятствия для выхода российских продовольственных товаров на глобальные продовольственные рынки. Речь, в первую очередь, идет о зерне. Россия ожидает конкретных действий на этом направлении, так как политических заявлений ООН по этой теме уже недостаточно. Также Грушко высказался о проекте газового хаба в Турции и ответил на вопрос о реализации проекта после выборов в республике. Он отметил, что договоренности с Анкарой носят системный характер, работа над проектом продолжается. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему для России важна победа Реджепа Эрдогана на выборах президента в Турции. Новости СМИ2 Посол в Турции прокомментировал тему «вмешательства России» в выборы Посол России в Турции Ерхов прокомментировал тему «вмешательства России» в турецкие выборы 30 мая 2023, 14:15 Текст: Александра Юдина

Тема «российского вмешательства» в недавние президентские выборы в Турции может быть использована, чтобы нагнетать пропагандистскую шумиху, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, на эту тему уже было немало спекуляций, однако важно понимать, что Москва для этого не давала абсолютно никаких поводов, передает ТАСС. Ерхов подчеркнул, что один из кандидатов «несколько резковато» предостерег «дорогих российский друзей» от вмешательства в ход этих выборов, однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Сергеевич Песков сразу «четко отмежевался от таких обвинений». «Мы не вступали в полемику вокруг этого вопроса, так как понимали, что, может быть, именно полемики от нас и ждали», – заметил дипломат. Также посол обратил внимание на то, что даже после завершения предвыборной кампании «Россию пытаются представить как некоего бенефициара», однако на самом деле хорошо видно, что «выиграл тот, кому оказало доверие большинство турецких избирателей, а проиграли как раз те, кто видит в подлинных друзьях своего народа врагов». Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. СМИ: Путин и Эрдоган после инаугурации могут обсудить Украину ТАСС: Путин после инаугурации Эрдогана может посетить Турцию 31 мая 2023, 14:47 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин после инаугурации Тайипа Эрдогана может прибыть в Турцию, сообщил источник в Анкаре. Он рассказал ТАСС, что основными темами такой встречи будут украинский конфликт и зерновая инициатива, если визит состоится. Сообщать другие детали источник отказался. В Кремле сообщали, что Путин и Эрдоган во время телефонного разговора договорились о личной встрече в обозримой перспективе. Ранее турецкая газета Hurriyet писала, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации. Новости СМИ2 Кремль заявил о согласовывании даты и места встречи Путина и Эрдогана Кремль: Согласовываются дата и место встречи Путина и Эрдогана 31 мая 2023, 13:19 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились о личной встрече в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Путин позвонил Эрдогану, чтобы поздравить с победой на выборах, после чего оба президента подтвердили твердое намерение в ближайшем будущем провести двустороннюю встречу, в данный момент идет подготовка к этой встрече, она состоится тогда, когда будут согласованы графики обоих лидеров, передает ТАСС. Ранее турецкая газета Hurriyet писала, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации. Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Эрдогана 30 мая 2023, 13:31 Текст: Елизавета Шишкова

В ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали конкретные детали по созданию газового хаба и зерновой сделке, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что детального обсуждения этих тем не было, однако главы государств подтвердили намерения продолжить обсуждение вопросов, передает ТАСС. Телефонный разговор состоялся накануне, Путин тепло поздравил Эрдогана с переизбранием на выборах, отметив его большой вклад в развитие российско-турецких отношений. Новости СМИ2 В Кремле выразили надежду на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов 29 мая 2023, 14:09 Текст: Елизавета Шишкова

Кремль рассчитывает на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов, в частности энергетических, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас и так достаточно высокая динамика реализации совместных проектов. При этом Москва рассчитывает, что после прошедших в Турции выборов президента, эта динамика сохранится, так как задачи действительно стоят весьма амбициозные, передает ТАСС. Также Песков ответил на вопрос о предстоящем разговоре президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. В настоящий момент разговор не запланирован, однако ожидается, что разговор все же состоится в ближайшее время. Кроме того, пока нет информации о визите Путина на инаугурацию Эрдогана, поскольку нет данных о проведении этого мероприятия с участием зарубежных глав государств. Ранее в Турции сообщили, что к Эрдогана запланирован телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и президентом России.