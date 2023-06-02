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Стало известно об ударах авиабомбами по ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил об ударах российской авиации по местам скопления военных и техники ВСУ в Запорожье
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Российская авиация нанесла удары ФАБами по местам скопления боевиков вооруженных сил Украины и сосредоточения тяжелой техники ВСУ в Запорожье, которое сейчас находится под контролем украинских войск, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщал в Telegram о взрывах в Запорожье, пояснив, что, по предварительным данным, украинская ПВО пытается «не допустить цветение «Гераней».
Позднее он сообщил, что российская тактическая авиация «повторно отработала ФАБами по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники». Взрывы были слышны в Коммунарском и Шевченковском районах города.
Как следует из данных официального ресурса по оповещению украинских граждан, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей, передает ТАСС.
Напомним, Министерство обороны России накануне сообщило, что средства противовоздушной обороны в Запорожской области сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Российские силы вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, линия боевого соприкосновения сейчас находится практически вплотную к Купянску. «Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем», – сообщил Ганчев, передает ТАСС.
Он отметил, что ряд украинских телеканалов также сообщают о позиционных боях на улицах самого Купянска.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что спецназ готовится к активным наступательным действиям на новом участке.
Минобороны назвало потери ВСУ при атаке на Шебекино
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При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «КамАЗ», передает РИА «Новости».
В Минобороны уточнили, что «всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один пикап».
Отмечается, что попытка террористической атаки на население Шебекино была сорвана грамотными и самоотверженными действиями подразделений Западной группировки войск.
По данным Минобороны, рано утром после часового интенсивного артиллерийского обстрела автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».
Кроме того, в сообщении говорится, что огнем артиллерии Западного военного округа противнику было нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков, а противник отошел в направлении Плетеневки.
В сообщении говорится, что террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатища, Новой Таволжанки, но украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией.
В это же время еще одна украинская террористическая группа, состоящая из 20 боевиков и двух боевых бронированных машин, выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину, подчеркнули в ведомстве.
По данным Минобороны, нанесено на территории Украины два удара армейской авиацией ВКС России по резервам противника в районах Огурцово и Гатище.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинские атаки на Белгородскую область не повлияют на ход спецоперации.
Бербок объяснила позицию по расширению НАТО «в разгар войны»
Глава МИД Германии Бербок: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине
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Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Прибыв в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, Бербок подчеркнула, что альянс придерживается «политики открытых дверей», давая странам решать, членами какого «оборонительного союза» они хотят быть, передает ТАСС.
По ее словам, присоединение к НАТО Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции говорят о том, что «дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса».
«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», – подчеркнула немецкий министр.
В Киеве при этом считают, что именно вступление в НАТО будет способствовать завершению конфликта в стране.
В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.
Российские войска и ФСБ отразили три атаки украинских ДРГ при поддержке танков на Белгородскую область
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Киевский режим в четверг утром планировал совершить атаку в Белгородской области при поддержке танков. Пограничная служба и другие подразделения ФСБ сорвали нападение, заявили в Минобороны.
Украинские террористические формирования до двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Атака была предпринята около 3.00 мск.
Российские военные отразили три атаки террористов, авиация ЗВО нанесла 11 ударов по боевикам, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметы нанесли два удара.
Нападавшие понесли существенные потери и были отброшены, нарушения госграницы не допущено.
На приграничной территории уничтожено более 30 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и один пикап.
Ранее в мае в Белгородской области действовала другая украинская ДРГ, в регионе вводили режим контртеррористической операции (КТО), при атаке диверсантов пострадали восемь человек.
В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией
Responsible Statecraft: В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ из тысячи страниц секретных военных планов
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В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.
По имеющимся у автора материала сведениям, участникам саммита НАТО в Вильнюсе предложат одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией, передает РИА «Новости».
Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.
В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.
Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.
Грузия назвала «непонятными» высказывания Зеленского на саммите в Молдавии
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Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили назвал «непонятными формулировки, в которых упомянута Грузия» со стороны президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы часто слышим от наш украинских партнеров непонятные оценки, которые совпадают с нарративом наших оппонентов внутри страны, – сказал он. – Украина находится в состоянии военных действий и (со стороны Грузии) делается все для поддержки народа Украины».
Глава МИД отметил, что «часто грузинская сторона не комментирует непонятные комментарии» из Киева.
«Не отвечаем, потому что понимаем, что страна находится в состоянии военных действий», – отметил Илья Дарчиашвили.
По его словам, на саммите в Молдавии тема Грузии была «актуальной», многие лидеры высказывались в поддержку Грузии, а премьер-министр страны обсуждал с коллегами «европейское будущее и европейскую интеграцию».
Ранее первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский напомнил украинскому лидеру, что Грузия находится в числе тех стран, которая обратилась в МУС в Гааге, поддержав ордер на арест президента России Владимира Путина, а также безусловно солидарна с Украиной во всех международных форматах.
По его словам, отношение Зеленского к Грузии «предвзятое» и направлено на поддержку радикальной оппозиции для открытия Грузией «второго фронта» против России.
Георгий Вольский заявил, что президент Украины «неправильно говорит и относится к Грузии, абсолютно несправедливо унижая ее».
«Это бессовестно несправедливо, и это реальность», – отметил первый вице-спикер.
На саммите Зеленский сравнил Грузию с Белоруссией, сказав, что обе эти страны «разными путями толкают к произволу», сообщают СМИ Грузии.
Отношения Киева и Тбилиси после начала СВО стали очень напряженными, так как Грузия, поддерживая международные санкции против России, не ввела двусторонние. Украина отозвала посла из Грузии.
В Белгороде произошел взрыв БПЛА, есть пострадавшие
Губернатор Гладков: В Белгороде произошел взрыв, есть пострадавшие
В Белгороде в четверг взорвалось неизвестное устройство, есть пострадавшие, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, произошел подрыв беспилотника, он упал на проезжую часть, два человека пострадали, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга скорая повезла в городскую больницу № 2, второй отказался от госпитализации, у него диагностировали ушибы.
Повреждения получил автомобиль, на месте работают оперативные службы и следователи.
Ранее глава Белгородской области Гладков сообщал, что украинские снаряды попали в общежитие в городе Шебекино.
Генсек НАТО об ударах Киева по России: Украина имеет право защищаться
Генсек НАТО Столтенберг об ударах Киева по России: Украина имеет право защищаться
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, говоря об ударах Киева по территории России, в том числе атаке дронов на Москву, заявил, что Украина «реализует свое право защищаться».
Отвечая на вопрос о «возможных атаках Украины на территории России» Столтенберг заявил, что «Украина имеет право защищать себя».
Он также заявил, что Североатлантический альянс будет продолжать поддержку Киев «так долго, как потребуется», не превращаясь при этом в сторону конфликта, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.
Российские подразделения освободили 70% Марьинки в ДНР
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об освобождении примерно 70% Марьинки в ДНР
Российские войска освободили примерно 70% населенного пункта Марьинка в ДНР, сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, подразделения 150-й дивизии до сих пор продвигались в Марьинке, также продвигается 5-я дивизия. Две эти дивизии, уточнил Алаудинов, освободили примерно 70% самой Марьинки, сообщает ТАСС.
Накануне в Минобороны сообщили, что на Марьинском направлении ведутся успешные наступательные действия.
Юшков: Украина пытается нажиться на российской нефти для Венгрии
Эксперт Юшков: Украина повышает тариф на транзит нефти в угоду собственной выгоде
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Украина повышает тариф на транзит нефти по двум причинам. Во-первых, там банально хотят больше заработать. Во-вторых, нефть в «Дружбе» стала для Зеленского рычагом давления на Венгрию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Украина подняла тарифы на транзит нефти на 25%.
«У Украины не было экономических оснований поднимать тариф, поскольку он исчисляется в долларах, а инфляции под 25% эта валюта не подвергалась. Кроме того, у труб нет никаких повреждений, затратами на ремонт которых можно было бы оправдать повышение», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Насколько мы понимаем, сама украинская сторона не предоставила обоснование такого скачка цены. Получается, что они просто хотят безосновательно получать больше денег. Также стоит заметить, что Украина фактически спекулирует на желании Будапешта продолжать и дальше покупать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Для Венгрии это будет все равно выгоднее, чем закупать сырье у других стран и доставлять его через Хорватию по морю, даже с учетом повышений тарифа», – рассуждает эксперт.
«Немаловажно, что по этой трубе нефть получают также Чехия, Словакия, Венгрия и транзитом через последнюю Хорватия, а через нее Сербия. За прокачку ресурсов через территорию Украины платит покупатель. А так как в Чехии и Словакии НПЗ принадлежат венгерской компании MOL, то финансовая нагрузка преимущественно ложится на Будапешт», – отметил он.
«У Венгрии с Украиной в целом очень напряженные отношения, поэтому Киев не упускает возможности дополнительного давления. В свою очередь Будапешт регулярно говорит, что ограничит помощь от ЕС Киеву либо будет блокировать ее вступление в организацию. Кроме того, венгры довольно жестко отстаивают права своих соотечественников, проживающих в Закарпатье. Офис Зеленского же пытается заставить Венгрию быть посговорчивее», – заключил Юшков.
Ранее стало известно, что Украина с 1 июня увеличила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 25%. Таким образом стоимость на прокачки нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 3,4 евро – до 17 евро за тонну. Повышение ставок на транзит нефти через Украину стало вторым с начала 2023 года.
Напомним, с 1 января 2023 года Украина подняла тарифы на транспортировку нефти через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии до 13,6 евро за тонну. В марте появились данные о планах Киева поднять тариф на транзит российской нефти через территорию Украины вдвое, до 27,2 евро за тонну.
Кроме того, в начале мая сообщалось о попытке совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск». Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Как сообщает «РИА-Новости», со ссылкой на газету Washington Post и утекшие в Сеть данные Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь со своими западными коллегами за закрытыми дверями, выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба» и оккупировать приграничные территории России.
ВСУ в этом году уже несколько раз обстреливали нефтепровод «Дружба» и его инфраструктуру. Так, в марте беспилотник попытался нанести ущерб нефтепроводу «Дружба», сбросив на территорию станции боеприпас. Кроме того, 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» в Брянской области. Помимо этого, на НПС обнаруживали взрывные устройства, однако станция не пострадала.
Белгородский оперштаб опроверг слухи о «прорыве ВСУ» под Шебекино
Оперштаб Белгородской области назвал ложными сообщения о якобы «прорыве ВСУ» в Шебекинском направлении
Оперативный штаб Белгородской области назвал ложными сообщения ряда Telegram-каналов о якобы произошедшем «прорыве войск ВСУ» минувшей ночью в Шебекинском направлении.
В сообщении оперштаба говорится, что данная информация ложная и не соответствует действительности.
Отмечается, что в Шебекинском городском округе обстановка в настоящее время «сложная» из-за обстрелов со стороны украинских националистов, «слышны звуки боя». Вооруженные Силы России работают, но «никакого прорыва ВСУ нет», подчеркивает оперативный штаб.
Местных жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным и проверенным источникам информации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не подтвердил распространяющуюся в Сети информацию о якобы срочной массовой эвакуации жителей Шебекинского округа.
В боях под Авдеевкой и Марьинкой за сутки уничтожено до 400 украинских военнослужащих
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Подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки Донецкой народной республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения «Ахмат» продолжают наступление на Марьинском тактическом направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у пунктов Ласточкино, Георгиевка и Тоненькое Донецкой народной республики (ДНР).
За прошедшие сутки на Донецком направлении ликвидированы более 395 военнослужащих, танк, две машины пехоты, а также две гаубицы Д-30. Около пункта Удачное ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой, Кисловкой Харьковской области и Розовкой ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За последние сутки уничтожены до 45 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», а также гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение ВСУ под Кармазиновкой, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР.
Под Кременной ЛНР пресечены действия украинской ДРГ. Потери противника за минувшие сутки составили до 80 военнослужащих, два пикапа, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
В районе Серебрянки ДНР уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Водяного, Павловки ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. За сутки на этих направлениях уничтожены до 120 военнослужащих и гаубица «Мста-Б».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 20 военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России в течение суток поражены 103 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 149 районах.
В районах Северска ДНР и Горького Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.
Медведев призвал уничтожить «осиное гнездо» террористов киевского режима
Специальная военная операция в значительной мере перешла в борьбу с террористами, нужно ликвидировать «осиное гнездо» киевского режима, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Российская сторона ведет бой с террористами, убивающими граждан страны, киевский режим должен быть уничтожен, причем не только в личном качестве, нужно уничтожить «осиное гнездо», режим, сложившийся на Украине, заявил Медведев, передает ТАСС.
В ином случае оттуда постоянно будет исходить угроза и придется постоянно вести операции, подобные той, которая ведется уже больше года.
«Здесь не должно быть никаких сомнений», – подвел итог зампред Совбеза России.
Ранее Медведев заявил, что Британия фактически ведет против России необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель.
Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в ЕС и НАТО
Все страны, которые граничат с Россией, должны вступить в НАТО и Евросоюз, считает президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества.
Глава Украины ответил на вопрос о том, почему Киев сотрудничает с НАТО.
«Ответ прост – вступление Украины в НАТО означает гарантии безопасности. Поэтому все страны, которые граничат Россией и не хотят быть атакованы Россией, должны объединиться с ЕС и НАТО. Альтернативы нет», – заявил Зеленский.
«Мы видим, что происходит в Белоруссии, Грузии», – добавил он, передает ТАСС.
Ранее издание El Pais сообщило, что НАТО может создать «сдерживающую броню» вокруг Украины.
ВСУ признали остановку продвижения на флангах Артемовского направления
Сырский заявил о приостановке продвижения ВСУ на флангах на Артемовском направлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что украинское командование приостановило продвижение войск на Артемовском направлении, внимание сосредоточено на восстановлении боеспособности частей.
По его словам, в течение нескольких прошедших дней продвижение на флангах Артемовска было приостановлено. В интервью изданию «Украинская правда» Сырский заявил, что на этом направлении выполнялись другие важные задачи, передает ТАСС.
Командующий добавил, что сейчас принимаются меры для восстановления боеспособности частей и «срыва вражеских намерений».
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ обстреливают западные кварталы Артемовска, но войти в город не пытаются.