Названо число запланировавших участие в акции «Свеча памяти» стран

Порядка 85 стран мира примут участие в акции «Свеча памяти» онлайн

Около 85 стран со всего мира примут участие в акции «Свеча памяти» онлайн, рассказал член совета по патриотическому воспитанию общероссийской организации «Офицеры России» Алексей Галицкий.

«Акцию «Свеча памяти» онлайн мы запустили как раз для удобства наших и зарубежных жителей совместно с Россотрудничеством, в этом году в ней планируется участие порядка 85 стран мира… В акции может принять участие любой человек в любой точке мира, достаточно зажечь свечу памяти и разместить в социальных сетях с хештегом «свечапамяти». В 21.00 мск 21 июня мы ежегодно объявляем старт нашей акции, присоединяйтесь к ней», – сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению XV ежегодной международной акции «Свеча памяти» в День памяти и скорби 22 июня, передает ТАСС.

Галицкий добавил, что в этом году планируется сделать итоговый ролик акции, чтобы весь мир увидел эти 85 стран.

Как сообщается на сайте партии «Единая Россия», партия и «Волонтеры Победы» проведут в ночь с 21 на 22 июня акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Они пройдут более чем на 1500 площадках по всей стране и более чем в 50 странах мира – в Бразилии, Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и других.

В этом году предлагается зажечь свечи в память о погибших участниках СВО и всех пострадавших от рук неонацистов, рассказала председатель организации, руководитель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко. «Мест проведения станет больше. Адреса размещены на сайте волонтерыпобеды.рф. Места проведения акции в новых регионах можно узнать в представительствах «Волонтеров Победы», – сказала она.

Одну из самых больших «Огненных картин» зажгут в Волгограде у Мамаева Кургана. Для ее создания привезут частицы Вечного огня из всех городов-героев.

«Огненные картины мы зажжем и в новых регионах России. «Волонтеры Победы» ДНР вместе с «Единой Россией» выложат изображение монумента освободителям Донбасса. В Запорожской области «Волонтеры Победы» выложат изображение мемориала, посвященного боям на линии «Вотан». Огненные картины также будут зажжены в ЛНР и в Херсонской области», – отметила Занко.

Акции пройдут при поддержке Газпрома и Роспатриотцентра.