NYT: Киев заплатил 800 млн долларов за до сих пор не поставленное оружие

NYT: Киев заплатил 800 млн долларов оружие, которые до сих пор не было поставлено

Киев с начала спецоперации заплатил поставщикам оружия более 800 млн долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным The New York Times, Киев с февраля 2022 года заплатил поставщикам около 800 млн долларов за вооружение, которое до сих пор не было поставлено или было получено Киевом лишь частично.



В то же время, пишет газета, многое поставленное Западом оружие доказало свою высокую эффективность, но некоторое широко разрекламированное вооружение, переданное Киеву союзниками, в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте, а в худшем – оказалось настолько ветхим, что его оставалось только разобрать на запчасти.

По оценке издания, на ремонте находится около 30% вооружений Украины. По словам экспертов, это слишком много для страны, которая нуждается в любом оружии для развития контрнаступления.

Тем временем израильские СМИ со ссылкой на неназванного польского военного эксперта сообщили, что переговоры о поставках списанных танков «Меркава» Израиль может вести с Польшей и Украиной.