«Народный фронт» и военкоры передали на передовую квадроциклы и амуницию

Квадроциклы и «рюкзаки военкора» представители президентского движения «Народный фронт» привезли в ЛНР, ДНР и Запорожскую область и вместе с военными корреспондентами передали бойцам СВО.

Всего по итогам специального сбора к годовщине проекта «Народного фронта» «Все для Победы!» закуплено 200 квадроциклов и более 2200 «рюкзаков военкора». Помощь получили свыше 50 воинских подразделений по всей линии боевого соприкосновения, сообщила пресс-служба ОНФ.

«Большое спасибо военкорам, «Народному фронту», проекту «Все для Победы!», спасибо людям за помощь и неравнодушие. Это большой вклад в общее дело, – сказал заместитель командира мотострелковой бригады с позывным «Артем». – Квадроциклы позволят нашим военнослужащим быть мобильными, в нужное время минимальным количеством людей добраться до нужной точки, выполнить поставленную задачу. Рюкзаки очень пригодятся. Те же металлоискатели, тепловизоры, трубы разведчика помогут вести наблюдение за противником. Нацизм надо уничтожить. Будем стоять до победы».

Сбор стартовал в середине апреля, его кураторами стали 26 военных корреспондентов, журналистов и блогеров, пишущих об СВО. За два месяца жители России собрали более 130 млн рублей. В частности, только во время суточного марафона в эфире «Соловьев Live» россияне перечислили для бойцов свыше 25 млн рублей. На эти средства закупили квадроциклы и «рюкзаки военкора» с тепловизорами, перископами, тентами, маскировочными сетями, зарядными устройствами, обвесами, металлоискателями, наколенниками, налокотниками и другими нужными на передовой вещами. Комплектацию рюкзаков определили вместе с военными корреспондентами.

«Проект «Все для Победы!» объединяет и репортеров, которые работают в зоне СВО, и людей со всей страны, которые присылали средства, чтобы мы могли купить именно то, что надо бойцам на передовой,» – отмечает член Центрального штаба «Народного фронта», военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачев.