Появился проект продления ВСМ «Москва – Петербург» до Минска

Минтранс не исключил продление ВСМ «Москва – Петербург» до Минска

Железнодорожная высокоскоростная магистраль (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга в будущем может быть продлена до белорусской столицы, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на заседании сессии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

По словам Савельева, в ближайшее время вопрос о строительстве ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» будет рассмотрен российским правительством. «А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск», – добавил министр, передает ТАСС.



Савельев добавил, что инвесторы для строительства ВСМ и создания нового подвижного состава уже есть.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявлял, что авиасообщение между Москвой и Петербургом после запуска ВСМ перестанет существовать.

В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что Белоруссия и Россия могут подписать соглашение о международных автомобильных перевозках до конца июня – в рамках проведения десятого Форума регионов Белоруссии и России в Уфе.

Соглашение предусматривает поэтапную отмену разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов, начиная с 2024 года.