Горняки в Грузии зашили себе рты и глаза, требуя повышения зарплат

Часть горняков компании «Грузинский марганец» из города Чиатура, требуя повышения зарплаты, зашила себе глаза и рты, еще несколько человек объявили голодовку, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Они потребовали улучшения условий труда и повышения зарплат как минимум на 20%, компания готова повысить на 5%.

В связи с этим горняки в понедельник решили провести акцию а Тбилиси у парламента Грузии.

«С нами торгуются, как будто мы на базаре! Видеть не хочу руководство компании», – сказал один из зашивших глаза шахтеров. Его коллега попытался вскрыть cебе вены и был госпитализирован.

В переговорах участвует правительство Грузии, но найти компромисс пока не удается.

Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом, трудоустроены более 3 тыс. человек.