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В Госдуме решили рассмотреть законопроект о возврате переходов на летнее время
Депутат Матвеев: В Госдуме решили рассмотреть законопроект о возврате переходов на летнее время
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В конце июня российским депутатам Госдумы предложат рассмотреть законопроект о возврате в России перехода на летнее и зимнее время, сообщил парламентарий Михаил Матвеев.
«Законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», – написал Матвеев в Telegram.
Он также запустил голосование по этому предложению. На момент публикации большинство проголосовавших высказались против перевода часов.
Переход на зимнее и летнее время должен помочь в адаптации организма к переменам времен года. В последний раз переходов на «летнее время» в России проходил при президентстве Дмитрия Медведева в марте 2011 года. Позже такая практика была отменена, пишет Ura.ru.
Украинский журналист Гордон о контрнаступлении ВСУ: Рывка не получается
Украинский журналист Гордон пожаловался жене, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) в разговоре со своей женой – журналисткой Алесей Бацман – пожаловался на ход контрнаступления вооруженных сил Украины.
«Многим из нас и мне тоже казалось, что сейчас как рванем… Но не получается рвануть», – заявил Гордон на записи, которую выложила Бацман. По его словам, «рывка в обозримом будущем не предвидится».
Напомним, Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления. Глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
Военкоры показали подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Камера российского дрона сняла подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Опубликован снятый российским беспилотником кадр, на котором запечатлен танк Leopard вооруженных сил Украины с оторванной пушкой.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», пушки лишился Leopard 2A6.
Напомним, немецкая пресса сообщает, что танкисты ВСУ в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техники, чтобы «откосить» от наступления. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Daily Mail: Абрамович отказался перечислять Украине деньги от продажи «Челси»
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Бизнесмен Роман Абрамович отказывается передавать 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси» исключительно Украине, он также хочет направить средства пострадавшим в России, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в британском МИДе.
Источник отметил, что правительство Британии и Еврокомиссия не готовы одобрить намерения господина Абрамовича, пишет Daily Mail.
Он также напомнил, что на минувшей недели глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что нет гарантии, что перевод средств от продажи «Челси» Украине будет осуществлен до ухода британского правительства в отпуск в июле. Также он отметил, что правительство хочет быть уверено в том, что деньги «идут исключительно тем, кому они предназначены».
Источник, близкий к средствам Абрамовича, заявил, что британские власти надеются, что средства миллиардера поступят на Украину до наступления зимы, но пока таких гарантий нет.
Ранее правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу лондонского футбольного клуба «Челси».
Путин: Российские оценки потерь ВСУ подтверждают на Украине между собой в разговорах
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Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».
Фрагмент беседы опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Говоря об источниках информации, глава государства заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне».
«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника – они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», – передает ТАСС слова Путина. Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией».
В целом президент отметил, что информация «стекается по большому количеству каналов», в том числе он сам «время от времени» разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. «Причем я вот делаю это как? Докладывает мне высшее военное руководство: «Вот на этом участке проходило то-то и так-то». Я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады нужно переговорить?» – поделился Путин, добавив, что если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа происходит, когда военнослужащий освободится. «Напрямую, понимаете? Это же напрямую поступает! И это далеко не все», – заключил президент.
Путин ранее заявлял, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.
На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка
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Российские военнослужащие уничтожили за прошедшие сутки на Запорожском направлении более 200 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки украинские военные продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях, а наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.
В Минобороны подчеркнули, что за сутки во время боевых действий на Запорожском направлении уничтожено 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.
Отмечается, что на Херсонском направлении ВС РФ поразили свыше 30 украинских военных, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также орудие «Гиацинт-Б».
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области.
Российским банкам ограничили переводы в юанях
РИА «Новости»: Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях
Bank of China с 13 июня 2023 года не принимает от российских банков платежи на перевод юаней банкам Европейского союза, Швейцарии, Великобритании и США, сообщили в кредитных организациях.
В заявлении «Акибанка» сказано, что также запрещен прием переводов в китайских юанях в адрес филиалов данных банков в Китае. Речь идет как о банках-посредниках, так и о банках-получателях, передает РИА «Новости».
Исключение составляют банки-получатели группы Bank of China.
Об ограничении переводов также сообщил «Юникредитбанк». В сообщении кредитной организации сказано, что ограничения коснулись иностранных филиалов банков ЕС, США и Великобритании.
Ранее сообщалось, что к китайской национальной системе банковских переводов CIPS (аналог SWIFT) подключилось около трех десятков российских банков.
Британские СМИ не смогли найти подтверждений, что Буданов жив
Британское издание Daily Telegraph не смогло найти подтверждений, что глава ГУР МО Украины Буданов жив
Британские СМИ сообщили, что не смогли найти подтверждений информации о том, что руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов жив и здоров.
Как пишет The Daily Telegraph, представители и помощники Буданова стали опровергать сообщения о тяжелом ранении главы ГУР МО Украины, однако, отмечает издание, украинская сторона не опубликовала фото или видео в подтверждение своих утверждений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. При этом в ГУР заявили, что с Будановым «все в порядке», а президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что руководитель Главного управления разведки МО Украины якобы участвовал в заседании военного кабинета.
Президент Чехии заявил об одном шансе ВСУ на контрнаступление
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В этом году у ВСУ есть только один шанс провести контрнаступление, считает президент Чехии, отставной генерал армии ВС республики и в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.
Он уточнил, что у ВСУ есть лишь один шанс, поскольку, если бы контрнаступление было неуспешным, то подготовить второе, принципиальное для исхода конфликта, по объективным причинам не получится, передает ТАСС.
Павел допустил, что по итогам действий ВСУ могут начаться переговоры о прекращении конфликта или он перейдет в стадию заморозки.
Кроме того, он отметил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока происходит военный конфликт. Павел добавил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии необходимо воспринимать серьезно.
Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели.
До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.
Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
Politico: Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
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Члены Республиканской партии в комитете Палаты представителей по ассигнованиям инициировали значительные сокращения запланированного Пентагоном наращивания производства ракет, необходимого для дальнейшей поддержки Украины, а также для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем, пишут американские СМИ.
Республиканцы, по информации журнала Politico, потребовали сократить расходы Пентагона в части закупок ракет для военных служб более чем на 2,5 млрд долларов.
Издание отмечает, что перенаправление этой части расходов бюджета на другие цели является ударом по оборонным планам президента США Джо Байдена, которые тот изложил в своем последнем бюджетном предложении.
Politico пишет, что на Украину хлынуло оружие на миллиарды долларов, в результате чего военное планирование США пришлось пересмотреть, чтобы страна была готова к возможному новому конфликту. В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние закупки боеприпасов и запустить производство на полную мощность, чтобы быть готовыми «к будущей войне».
Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. Отмечалось, что всего США выделят на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.
Штурмовой отряд морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев
Штурмовой отряд из 23 морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев у Новодонецкого
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В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины, сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Курбанов сообщил, что ВСУ пять часов удерживали Новодонецкое. В результате трехчасового боя 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады уничтожены. По словам Курбанова, предпринявший очередную попытку контрнаступления противник был разбит встречным ударом штурмового отряда, передает ТАСС.
И. о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» сообщил, что подбит французский танк АМХ-10, при этом ВСУ бросили раненого бойца – помощь ему оказывали российские военные.
По словам Курбанова, рядом с французским танком нашли подробную инструкцию по эксплуатации. Он заявил, что «у всей техники, оставленной в Новодонецком, проблемы с электроникой».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении «при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия». Он сообщил, что у Новодонецкого сорваны две атаки ВСУ, «уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы». Отбиты атаки ВСУ в направлении Равнополя, уничтожены бронетехника и живая сила противника, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении в районе Чаривного ВСУ предприняли разведку боем, но украинские военные попали под удар гаубичной артиллерии. Южнее Новоданиловки и Малой Токмачки ВСУ атаковали «силами до батальона при поддержке тяжелой техники», но потеряли «танки, БМП, боевые бронированные машины», также была уничтожена «живая сила националистов». Нанесены авиаудары по скоплениям украинских войск у Малой Токмачки и Макаровки. У Степногорска уничтожена гаубица ВСУ.
Чехов рассказал, что на Запорожском направлении раненые минометчики продолжали бой, уничтожив огневую точку противника и внеся значительный вклад в срыв наступления. В расчет входят младший сержант Александр Гаврилюк, младший сержант Максим Ефимов и ефрейтор Николай Ефремов. Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, Ефремов – осколочное ранение ног. Ефимов оказал им первую доврачебую помощь.
Напомним, Минобороны России накануне сообщило, что на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 130 украинских военных. На Донецком направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военных. На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка.
Песков предупредил о наказании за заявления властей Украины о желании «убивать русских»
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Украинское руководство неоднократно заявляло о желании «убивать как можно больше русских», Россия будет за это наказывать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, заявил, что подобные призывы звучат со стороны врагов России, с которыми наша страна должна воевать. Русским, подчеркнул представитель Кремля, нельзя угрожать убийством. «Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что в плане таких заявлений глава офиса президента Украины Михаил Подоляк не является пионером. Он напомнил, что о желании убивать как можно больше русских говорили также глава военной разведки Украины и члены Совета безопасности этой страны.
Песков добавил, что хотелось бы услышать хотя бы какую-то оценку подобных заявлений из-за рубежа, поскольку парламентарии западных стран должны понимать, кому оказывают поддержку. «Они отправляют помощь вот таким вот де-факто убийцам, людям, которые декларируют свое намерение убивать», – заключил Песков.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян.
Москва обращала внимание, что в Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться об адекватности руководителей Украины.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье и Херсоне
В Одессе прогремели взрывы, также взрывы были слышны в Запорожье и Херсоне, которые удерживаются вооруженными силами Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога звучала в Сумской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также на той части Запорожской области, которую удерживают украинские войска, передает РИА «Новости».
Позднее сирены прозвучали в Харьковской области. В 03.17 мск предупреждения были отменены, передает ТАСС.
Накануне мощные взрывы прозвучали в Кривом Роге. Военный аналитик Михаил Онуфриенко указывал, что Россия систематически наносит прицельные удары по складам с боеприпасами и техникой противника.
Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
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Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.
Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.
Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.
Умер бывший гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин
Бывший участник групп «Земляне» и «Лицей» гитарист Сергей Колчин ушел из жизни в 45 лет, сообщила солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич.
Макаревич в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) написала, что ушел Сергей Колчин – прекрасный музыкант, один из лучших гитаристов, с которым им посчастливилось работать вместе. Она добавила, что очень печально, что такие светлые и талантливые люди уходят так рано, передает РИА «Новости».
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российской артиллерией
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российской артиллерией украинской бронетехники.
В Telegram-канале МО РФ опубликовано видео, снятое разведывательным дроном над районом перемещения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
В сообщении военного ведомства сказано, что огнем артиллеристов уничтожены танки, БМП и бронетранспортеры. Операторы БПЛА корректировали огонь.
Ранее Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».