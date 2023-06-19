Депутат Матвеев: В Госдуме решили рассмотреть законопроект о возврате переходов на летнее время

В конце июня российским депутатам Госдумы предложат рассмотреть законопроект о возврате в России перехода на летнее и зимнее время, сообщил парламентарий Михаил Матвеев.

«Законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», – написал Матвеев в Telegram.



Он также запустил голосование по этому предложению. На момент публикации большинство проголосовавших высказались против перевода часов.

Переход на зимнее и летнее время должен помочь в адаптации организма к переменам времен года. В последний раз переходов на «летнее время» в России проходил при президентстве Дмитрия Медведева в марте 2011 года. Позже такая практика была отменена, пишет Ura.ru.