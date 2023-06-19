Польская туристка пожаловалась на «захват» русскими района в турецкой Аланье

Польская туристка осталась недовольна засильем россиян и русской речью в турецкой Аланье

Жительница Польши по имени Малгожата осталась недовольна посещением района Махмутлар в турецкой Аланьи, который, по ее словам, «захватили русские».

Женщина посетила Турцию в мае и решила съездить в район Аланьи под названием Махмутлар, но была удивлена, что на деле он оказался «маленькой Москвой». По словам Малгожаты, вывески в этом районе в основном на кириллице, а на базаре все разговаривают на русском языке, сообщает портал Onet, опубликовавший письмо туристки.



«Везде я слышала «девушка», «привет» и другие слова, которые я совершенно не понимала. … Я отвечала по-английски, что я не из России, но похоже, они не верили», – возмутилась туристка, передает РИА «Новости».

Девушка также сообщила, что, по словам местного риелтора, Махмутлар «захватили русские». Это, по мнению Малгожаты оттолкнет из этого района любого поляка.

В итоге Малгожата задумалась, удастся ли сохранить побережью республики «турецкость» или скоро туристы будут прилетать «на отдых в Российскую империю».