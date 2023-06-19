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В Киеве заявили о работе всех имеющихся ЗРК Patriot
ВВС ВСУ: Все комплексы Patriot находятся в рабочем состоянии
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Все имеющиеся у ВСУ зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot работают, защищают небо, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире канала «Рада».
По его словам, все с Patriot хорошо, все установки работают. Игнат не привел данные, сколько систем было поставлено на вооружение ВСУ с самого начала, была ли повреждена часть из них, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные ликвидировали пять комплексов Patriot под Киевом.
Украинский журналист Гордон о контрнаступлении ВСУ: Рывка не получается
Украинский журналист Гордон пожаловался жене, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) в разговоре со своей женой – журналисткой Алесей Бацман – пожаловался на ход контрнаступления вооруженных сил Украины.
«Многим из нас и мне тоже казалось, что сейчас как рванем… Но не получается рвануть», – заявил Гордон на записи, которую выложила Бацман. По его словам, «рывка в обозримом будущем не предвидится».
Напомним, Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления. Глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
Военкоры показали подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Камера российского дрона сняла подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Опубликован снятый российским беспилотником кадр, на котором запечатлен танк Leopard вооруженных сил Украины с оторванной пушкой.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», пушки лишился Leopard 2A6.
Напомним, немецкая пресса сообщает, что танкисты ВСУ в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техники, чтобы «откосить» от наступления. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Путин: Российские оценки потерь ВСУ подтверждают на Украине между собой в разговорах
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Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».
Фрагмент беседы опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Говоря об источниках информации, глава государства заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне».
«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника – они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», – передает ТАСС слова Путина. Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией».
В целом президент отметил, что информация «стекается по большому количеству каналов», в том числе он сам «время от времени» разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. «Причем я вот делаю это как? Докладывает мне высшее военное руководство: «Вот на этом участке проходило то-то и так-то». Я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады нужно переговорить?» – поделился Путин, добавив, что если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа происходит, когда военнослужащий освободится. «Напрямую, понимаете? Это же напрямую поступает! И это далеко не все», – заключил президент.
Путин ранее заявлял, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.
На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка
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Российские военнослужащие уничтожили за прошедшие сутки на Запорожском направлении более 200 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки украинские военные продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях, а наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.
В Минобороны подчеркнули, что за сутки во время боевых действий на Запорожском направлении уничтожено 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.
Отмечается, что на Херсонском направлении ВС РФ поразили свыше 30 украинских военных, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также орудие «Гиацинт-Б».
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области.
Британские СМИ не смогли найти подтверждений, что Буданов жив
Британское издание Daily Telegraph не смогло найти подтверждений, что глава ГУР МО Украины Буданов жив
Британские СМИ сообщили, что не смогли найти подтверждений информации о том, что руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов жив и здоров.
Как пишет The Daily Telegraph, представители и помощники Буданова стали опровергать сообщения о тяжелом ранении главы ГУР МО Украины, однако, отмечает издание, украинская сторона не опубликовала фото или видео в подтверждение своих утверждений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. При этом в ГУР заявили, что с Будановым «все в порядке», а президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что руководитель Главного управления разведки МО Украины якобы участвовал в заседании военного кабинета.
Президент Чехии заявил об одном шансе ВСУ на контрнаступление
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В этом году у ВСУ есть только один шанс провести контрнаступление, считает президент Чехии, отставной генерал армии ВС республики и в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.
Он уточнил, что у ВСУ есть лишь один шанс, поскольку, если бы контрнаступление было неуспешным, то подготовить второе, принципиальное для исхода конфликта, по объективным причинам не получится, передает ТАСС.
Павел допустил, что по итогам действий ВСУ могут начаться переговоры о прекращении конфликта или он перейдет в стадию заморозки.
Кроме того, он отметил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока происходит военный конфликт. Павел добавил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии необходимо воспринимать серьезно.
Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели.
До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.
Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
Politico: Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
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Члены Республиканской партии в комитете Палаты представителей по ассигнованиям инициировали значительные сокращения запланированного Пентагоном наращивания производства ракет, необходимого для дальнейшей поддержки Украины, а также для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем, пишут американские СМИ.
Республиканцы, по информации журнала Politico, потребовали сократить расходы Пентагона в части закупок ракет для военных служб более чем на 2,5 млрд долларов.
Издание отмечает, что перенаправление этой части расходов бюджета на другие цели является ударом по оборонным планам президента США Джо Байдена, которые тот изложил в своем последнем бюджетном предложении.
Politico пишет, что на Украину хлынуло оружие на миллиарды долларов, в результате чего военное планирование США пришлось пересмотреть, чтобы страна была готова к возможному новому конфликту. В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние закупки боеприпасов и запустить производство на полную мощность, чтобы быть готовыми «к будущей войне».
Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. Отмечалось, что всего США выделят на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.
Песков предупредил о наказании за заявления властей Украины о желании «убивать русских»
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Украинское руководство неоднократно заявляло о желании «убивать как можно больше русских», Россия будет за это наказывать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, заявил, что подобные призывы звучат со стороны врагов России, с которыми наша страна должна воевать. Русским, подчеркнул представитель Кремля, нельзя угрожать убийством. «Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что в плане таких заявлений глава офиса президента Украины Михаил Подоляк не является пионером. Он напомнил, что о желании убивать как можно больше русских говорили также глава военной разведки Украины и члены Совета безопасности этой страны.
Песков добавил, что хотелось бы услышать хотя бы какую-то оценку подобных заявлений из-за рубежа, поскольку парламентарии западных стран должны понимать, кому оказывают поддержку. «Они отправляют помощь вот таким вот де-факто убийцам, людям, которые декларируют свое намерение убивать», – заключил Песков.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян.
Москва обращала внимание, что в Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться об адекватности руководителей Украины.
Штурмовой отряд морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев
Штурмовой отряд из 23 морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев у Новодонецкого
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В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины, сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Курбанов сообщил, что ВСУ пять часов удерживали Новодонецкое. В результате трехчасового боя 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады уничтожены. По словам Курбанова, предпринявший очередную попытку контрнаступления противник был разбит встречным ударом штурмового отряда, передает ТАСС.
И. о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» сообщил, что подбит французский танк АМХ-10, при этом ВСУ бросили раненого бойца – помощь ему оказывали российские военные.
По словам Курбанова, рядом с французским танком нашли подробную инструкцию по эксплуатации. Он заявил, что «у всей техники, оставленной в Новодонецком, проблемы с электроникой».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении «при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия». Он сообщил, что у Новодонецкого сорваны две атаки ВСУ, «уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы». Отбиты атаки ВСУ в направлении Равнополя, уничтожены бронетехника и живая сила противника, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении в районе Чаривного ВСУ предприняли разведку боем, но украинские военные попали под удар гаубичной артиллерии. Южнее Новоданиловки и Малой Токмачки ВСУ атаковали «силами до батальона при поддержке тяжелой техники», но потеряли «танки, БМП, боевые бронированные машины», также была уничтожена «живая сила националистов». Нанесены авиаудары по скоплениям украинских войск у Малой Токмачки и Макаровки. У Степногорска уничтожена гаубица ВСУ.
Чехов рассказал, что на Запорожском направлении раненые минометчики продолжали бой, уничтожив огневую точку противника и внеся значительный вклад в срыв наступления. В расчет входят младший сержант Александр Гаврилюк, младший сержант Максим Ефимов и ефрейтор Николай Ефремов. Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, Ефремов – осколочное ранение ног. Ефимов оказал им первую доврачебую помощь.
Напомним, Минобороны России накануне сообщило, что на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 130 украинских военных. На Донецком направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военных. На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка.
Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
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Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.
Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.
Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье и Херсоне
В Одессе прогремели взрывы, также взрывы были слышны в Запорожье и Херсоне, которые удерживаются вооруженными силами Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога звучала в Сумской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также на той части Запорожской области, которую удерживают украинские войска, передает РИА «Новости».
Позднее сирены прозвучали в Харьковской области. В 03.17 мск предупреждения были отменены, передает ТАСС.
Накануне мощные взрывы прозвучали в Кривом Роге. Военный аналитик Михаил Онуфриенко указывал, что Россия систематически наносит прицельные удары по складам с боеприпасами и техникой противника.
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российской артиллерией
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российской артиллерией украинской бронетехники.
В Telegram-канале МО РФ опубликовано видео, снятое разведывательным дроном над районом перемещения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
В сообщении военного ведомства сказано, что огнем артиллеристов уничтожены танки, БМП и бронетранспортеры. Операторы БПЛА корректировали огонь.
Ранее Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».
Генсек НАТО выступил против «псевдомира» на Украине
Генсек НАТО Столтенберг: Мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя инициативу африканскую мирную инициативу, предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым».
Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.
При этом, отметил Столтенберг, переговорные позиции Киева будут укреплять «успехи ВСУ на фронте», передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Также Столтенберг заявил, что будущее Украины связано с Североатлантическим альянсом, однако, по его словам, сейчас важнее, чтобы страна «самоутвердилась как суверенное и независимое государство». В противном случае, пояснил он, дискутировать о членстве в НАТО будет невозможно.
Генсек альянса добавил, что на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе планируется принять долгосрочный пакет помощи, предусматривающий приближение Украины к стандартам альянса.
Выступив против замораживания конфликта на Украине, Столтенберг отреагировал на африканскую мирную инициативу, согласно которой ситуация на Украине должна быть урегулирована путем переговоров и дипломатии.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин встретился с главами делегаций африканских государств. В Кремле, комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, отмечали, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Украина решила привлечь Бразилию на свою сторону с помощью звезд
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о намерении Киева использовать звезд из Латинской Америки
Киев хочет «выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия», у которых сохраняются дружеские отношения с Россией, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак сообщил, что для этого планируется в том числе «организовать визиты в Киев знаменитостей из Латинской Америки по образцу наплыва звезд Запада». В частности, речь идет о колумбийском певце Малуме, у которого десятки миллионов подписчиков в соцсетях. «Я не знаю, этого певца. Его музыка не в моем вкусе. Но он нам нужен», – сказал Ермак.
В 2017 году Малуму привлекали к написанию официального гимна чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, Киев заручился поддержкой целого ряда голливудских актеров, СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский получил «почти легендарный статус в Голливуде». Так, Шон Пенн передал Зеленскому статуэтку «Оскар».
В Киеве захотели рассчитаться по госдолгу Украины арестованными российскими активами
Украина погасит часть своего госдолга за счет арестованных российских активов, а также тем, что «отберут у России», считает советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
Он напомнил, что Украина сейчас не платит по займам, в то время как у России арестовано 350 млрд долларов золотовалютных резервов и 150 млрд долларов денег номенклатуры, а долгов у Киева в разы меньше, передает РИА «Новости».
Устенко считает, что часть активов можно использовать. По его словам, после окончания конфликта на Украине будет «так называема конференция кредиторская», где и будет решаться, что будет дальше с госдолгом страны.
Ранее страны – члены Евросоюза сообщили ЕК об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России.