Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Политолог: Африка показала кровную заинтересованность в решении конфликта на Украине

Политолог Трухачев: Африка кровно заинтересована в урегулировании конфликта на Украине

Африка пытается разрушить стереотип о «континенте нерешаемых проблем». Более того, страны хотят добиться определенного влияния в мире. Для этого и была представлена мирная инициатива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине.

«Африканским странам крайне важно заявить о себе на мировой арене. Традиционно континент считается территорией нерешаемых проблем. Более того, по большому счету из всей Африки лишь ЮАР обладает неким влиянием в мире», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Остальные государства континента также хотят заполучить политический вес. И одним из механизмов для достижения поставленных задач становится мирная инициатива по Украине. Можно сказать, что тактические цели, которые ставила перед собой сторона, достигнуты. Ну а что касается стратегических, нам предстоит это увидеть», – рассуждает эксперт.

«Сам по себе представленный Рамафосой документ мало чем отличается от ранее озвученных идей Китая. Однако в нем четко прописана проблема, связанная с зерном. Причина в том, что Африка получает его как со стороны РФ, так и со стороны Украины. Так что континент кровно заинтересован в решении конфликта», – подчеркивает собеседник.

Вместе с тем, резюмируя, Трухачев был вынужден признать, что в нынешнем виде мирная инициатива Африки нереализуема. «Тут надо четко осознавать мировую конъюнктуру», – заключил политолог.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.

В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем – призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон.

В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».

Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.

Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.

Инициативу уже прокомментировали на Западе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым». Он также заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.