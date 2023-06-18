|
|
На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Российские военнослужащие уничтожили за прошедшие сутки на Запорожском направлении более 200 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки украинские военные продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях, а наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.
В Минобороны подчеркнули, что за сутки во время боевых действий на Запорожском направлении уничтожено 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.
Отмечается, что на Херсонском направлении ВС РФ поразили свыше 30 украинских военных, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также орудие «Гиацинт-Б».
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области.
Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе ликвидирован под Артемовском
Военный эксперт Рожин сообщил о ликвидации под Артемовском одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе
Под Артемовском ликвидирован один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Роман Черномаз, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad рассказал, что этот «ярый бандеровец» был снайпером в нацбате четвертой бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Уточняется, что Роман Черномаз – «сын известного украинского националиста Богдана Черномаза».
Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Состоялось первое боевое применение новейшего дрона-камикадзе «Привет-82»
Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт вооруженных сил Украины
|
|
В ходе первого боевого применения в зоне специальной военной операции на Украине российский дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт украинских войск, сообщили в конструкторском бюро «Око».
В КБ сообщили, что от места запуска до цели было около 12 км. БПЛА запустили «из тыла», после чего оператор, который совершал поражение, осуществил «подхват». Как заявили в КБ, первое применение «было успешным», передает ТАСС.
В КБ пояснили, что технология «подхвата» позволяет оператору, находящемуся «на месте применения», подхватить «выпущенный из тыла и направленный в точку применения» БПЛА, который летит «в режиме радиомолчания». У линии боестолкновения оператор с пультом производит «подхват управления» и направляет беспилотник на цель.
В КБ подчеркнули «простоту и удобство применения» дрона. Отмечается, что оператор не был обученным пилотом FPV-дрона, его готовили только в КБ, опыт пилотирования дрона «составлял один день», общее время подготовки – пять дней. Кроме того, «команда запуска в принципе ни разу до того не пилотировала» указанный дрон.
Напомним, дрон может нести груз массой более 5 кг на дальность около 30 км. Его стоимость составляет чуть более 100 тыс. рублей.
Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом»
Песков заявил, что СВО продолжается как «война между Москвой и коллективным Западом»
|
|
Специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков счел суверенитет Украины «весьма абстрактным понятием» и заявил, что «у Украины нет суверенитета», как нет «воли, желания, возможности заявлять какую-то суверенную позицию». По его словам, Вашингтон указывает Киеву «что надо делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Как заявил пресс-секретарь президента России, вмешательство НАТО осложнило ситуацию и сделало ее «непредсказуемее», но «на общий исход событий» не повлияет – Россия добьется поставленных целей, передает ТАСС.
Комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, Песков заявил, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», сказал он.
У России «есть политическая воля» для диалога с Украиной, но «диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», сказал Песков. Он подчеркнул, что «режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной». Кроме того, Песков указал, что Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения.
Напомним, в рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
Неудачи ВСУ заставили Запад сомневаться в смысле существования НАТО
Telegraph задалась вопросом о смысле существования НАТО при поражении Украины в конфликте с Россией
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе должны задать себе вопрос о том, «какой смысл» в альянсе, если Украина «с мощью НАТО за ее спиной» не может одолеть Россию, заявил обозреватель Ричард Кемп.
Кемп призвал лидеров стран НАТО быть готовыми к тому, что контрнаступление вооруженных сил Украины, несмотря на всю поддержку Запада, провалится. Кемп заявил, что слова о поддержке Киева звучат все менее уверенно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он предположил, что в случае провала украинского наступления президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут «возобновить свое лоббирование, чтобы подтолкнуть Киев к заключению мирного договора до конца года».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
Президент ЮАР перечислил 10 пунктов мирной инициативы по Украине
Президент ЮАР Рамафоса озвучил 10 пунктов мирной инициативы африканских стран по урегулированию ситуации на Украине
|
|
В рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором пункте выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем пункте содержится призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон, передает РИА «Новости».
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после переговоров Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки указывал, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована».
Лавров озвучил главный вывод из переговоров Путина и лидеров Африки
Лавров заявил о понимании лидерами Африки истинных причин созданного Западом кризиса
|
|
Представители стран Африки продемонстрировали понимание истинных причин того кризиса, который возник из-за политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал это «главным вывод из сегодняшней беседы» президента России Владимира Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки. Также Лавров отметил, что представители стран Африки понимают необходимость «обращения к этим глубинным причинам» для выхода из кризиса. Как заявил министр, требуется выработать «конкретные действия по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте».
Указывается, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована». Как заявили представители стран Африки, она «не конкурирует ни с какими другими», передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что африканские страны «выделяли известные 12 пунктов позиции» Китая, «которая была представлена пару месяцев назад». В частности, «им близки» пункты, направленные против двойных стандартов и в поддержку уважения ко «всем принципам Устава ООН во всей их совокупности».
«Чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделима в глобальном масштабе. Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», – сказал министр.
Как отметил Лавров, Москва согласна с Пекином в том, что страны Европы должны сконцентрироваться на устранении глубинных причин текущего конфликта на Украине и выстраивании справедливой и стабильной архитектуры ЕС. Лавров подчеркнул, что этого Россия и «добивалась долгие годы, и до госпереворота на Украине, и после госпереворота, когда появилась надежда на реализацию минских договоренностей».
Лавров подчеркнул, что Россия в отличие от Запада не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию. По словам министра, «ситуация вокруг Украины сложилась… в результате долгие годы готовившейся Западом гибридной войны против России с превращением Украины в инструмент этой войны по подрыву основ безопасности нашей страны», передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине.
Российские войска сорвали попытки наступления ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов рассказал о сорванных попытках наступления ВСУ
В районе Урожайного, Левадного и Пятихаток сорваны попытки вооруженных сил Украины вести наступательные действия, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что при поддержке артиллерии и авиации нанесено поражение противнику. В районе Урожайного уничтожены БТР, четыре бронеавтомобиля и живая сила ВСУ; в районе Левадного – два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы; в районе Пятихаток – более десятка танков, бронеавтомобили и украинские военные.
Российская ПВО сбила беспилотники «Валькирия» и «Лелека» ВСУ. Артиллерия уничтожила гаубицу М-777 ВСУ у Шахтерского, авиация – солдат и бронированные машины у Новодонецкого, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал о восьми ракетно-бомбовых ударах российской авиации «по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», передает РИА «Новости».
У населенного пункта Староверовка российские ракетные войска также нанесли удар по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Кроме того, артиллерия уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сорваны три попытки ротации ВСУ в районе Берестовое, Стельмаховка. У Кисловки по украинским войскам нанесли удары российские минометы «Сани» и танки Т-72Б3. «Общие потери противника составили до взвода живой силы, один БТР, грузовой автомобиль», – сообщил Зыбинский.
Напомним, всеобщая мобилизация добралась и до Западной Украины. Прежде на практике мобилизация касалась в основном восточных, то есть преимущественно русскоговорящих областей Украины. В экспертном сообществе полагают, что власти Украины просто вынуждены расширять зону мобилизации, так как стремительно сокращается мобилизационный ресурс.
Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной»
Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной» в связи с потерей Киевом собственных вооружений
|
|
Фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена, так как Украина использует «все меньше и меньше своего оружия», «и все больше и больше» – поставляемых Западом систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что перед началом специальной военной операции Украина «была сильно милитаризована», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Поставки западного оружия Киеву, по словам Пескова, делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом.
Песков подчеркнул, что Запад, НАТО под руководством США «все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», превращаясь в одну из его сторон. «Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени», – сказал он.
Как заявил Песков, Россия готова к обсуждению мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине и высоко ценит усилия государств, которые предпринимают попытки содействовать этому, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что «Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне». По его словам, «так много не навоюешь».
Российская авиация нанесла удар по ВСУ у города Орехов в Запорожской области
Рогов сообщил об упреждающем ударе российской авиации по ВСУ у города Орехов в Запорожской области
Российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что в субботу вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку наступления. По его словам, ВСУ задействовали большое число военных при поддержке бронетехники, передает РИА «Новости».
Напомним, российские войска уже отражали украинские атаки в районе города Орехов. Президент России Владимир Путин указывал, что ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не добились успехов.
Политолог: Африка показала кровную заинтересованность в решении конфликта на Украине
Политолог Трухачев: Африка кровно заинтересована в урегулировании конфликта на Украине
|
|
Африка пытается разрушить стереотип о «континенте нерешаемых проблем». Более того, страны хотят добиться определенного влияния в мире. Для этого и была представлена мирная инициатива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине.
«Африканским странам крайне важно заявить о себе на мировой арене. Традиционно континент считается территорией нерешаемых проблем. Более того, по большому счету из всей Африки лишь ЮАР обладает неким влиянием в мире», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«Остальные государства континента также хотят заполучить политический вес. И одним из механизмов для достижения поставленных задач становится мирная инициатива по Украине. Можно сказать, что тактические цели, которые ставила перед собой сторона, достигнуты. Ну а что касается стратегических, нам предстоит это увидеть», – рассуждает эксперт.
«Сам по себе представленный Рамафосой документ мало чем отличается от ранее озвученных идей Китая. Однако в нем четко прописана проблема, связанная с зерном. Причина в том, что Африка получает его как со стороны РФ, так и со стороны Украины. Так что континент кровно заинтересован в решении конфликта», – подчеркивает собеседник.
Вместе с тем, резюмируя, Трухачев был вынужден признать, что в нынешнем виде мирная инициатива Африки нереализуема. «Тут надо четко осознавать мировую конъюнктуру», – заключил политолог.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем – призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон.
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Инициативу уже прокомментировали на Западе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым». Он также заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.
Лидеры Африки не привезли Путину послание от Зеленского
Песков сообщил, что лидеры Африки не передавали Путину послание от Зеленского
Участвовавшие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным лидеры стран Африки не передавали ему посланий от украинского президента Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Комментируя африканские предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине, Песков заявил, что «любая инициатива очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций». По его словам, Путин продемонстрировал заинтересованность в изучении африканской инициативы, а также раскрыл лидерам стран Африки российскую позицию, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что «не все положения» африканской инициативы «могут коррелироваться с основными элементами» позиции России, но из этого не следует, что нет необходимости «продолжать работать». Стороны переговоров «выразили политическую волю дальше продолжать диалог». Песков указал, что в июле Путин и африканские лидеры встретятся на саммите «Россия – Африка».
Как сообщил Песков, представителям стран Африки «было интересно» ознакомиться с проектом стамбульского договора. По словам Пескова, Путин «много им рассказал о предыстории этого конфликта, о том когда конфликт конкретно начался», они «с большим интересом это выслушивали».
После переговоров в Константиновском дворце Путин предложил африканским лидерам осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа.
Напомним, в субботу в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине. В ходе встречи Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.
Пушилин прокомментировал заявление о завершении демилитаризации Украины
Врио главы ДНР Пушилин: Россия не прекратит освобождать территории новых регионов
Освобождение оккупированных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области не прекратится, так прокомментировал врио главы ДНР Денис Пушилин заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о фактическом завершении демилитаризации Украины.
Как указал Пушилин, на самом деле имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, и это касается как техники, так и производственных мощностей, и ремонтных баз, в этой части фактически все уже уничтожено, передает РИА «Новости».
То есть, по его словам, единственная возможность сейчас Украине продолжать свою агрессию в отношении региона в том числе – это как раз поставки техники и боеприпасов Запада, то есть это единственная возможность, поэтому в этой части имелось в виду, что демилитаризация завершена. Это не значит, что будет прекращено освобождение территории ДНР, Запорожской области, Херсонской области, это не значит, что не нужно проводить денацификацию, президент очень все детально и очень полноценно объяснил, подчеркнул Пушилин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена, так как Украина использует «все меньше и меньше своего оружия», «и все больше и больше» – поставляемые Западом системы вооружений.
Жертвами удара ВСУ по селу в Запорожской области стали два человека
В результате удара ВСУ по Запорожской области два человека погибли, пострадал ребенок
Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Зеленополь, два человека погибли, ранен ребенок, сообщили в оперативных службах Запорожской области.
Обстрел произошел около 20.50 мск. Зафиксировано три прилета снарядов, передает ТАСС.
Напомним, в субботу также сообщалось, что ВСУ ракетой уничтожили жилой дом в городе Молочанск в Запорожской области, никто не пострадал.
Шойгу наградил участников СВО в госпитале Вишневского
Шойгу наградил участников СВО в госпитале Вишневского и поздравил военных медиков с профессиональным праздником
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил военнослужащих-участников специальной военной операции, находящихся на лечении в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского, а также поздравил военных медиков с Днем медицинского работника.
Шойгу вручил участникам СВО государственные награды: ордена Мужества, медали «За Отвагу» и Суворова. Министр отметил, что все они достойно выполнили свой долг, сообщает ведомство в Telegram.
Также он высоко оценил работу врачей и отметил важность быстрой эвакуации для спасения получивших ранения. «Спасибо врачам, спасибо ребятам, которые эвакуировали, и вам спасибо! Выздоравливайте!» – сказал Шойгу.
Он поздравил с праздником специалистов медицинской службы Вооруженных сил и поблагодарил их за труд. Сообщается, что за время СВО свыше 70% военных медиков получили боевой опыт, свыше 4,5 тыс. отмечены государственными наградами. Шойгу заявил, что их «заслуги невозможно переоценить».
Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа
Российские военные за прошедшие сутки отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе Времевского выступа ВС России в течение суток отразили четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь ДНР и Новодаровка Запорожской области.
Общие потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Striker, а также гаубица Д-20.
Ранее Минобороны заявили, что российские военнослужащие уничтожили за прошедшие сутки на Запорожском направлении более 200 солдат ВСУ.