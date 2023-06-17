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Российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: ВС России отбили атаки штурмовых групп ВСУ возле Артемовска
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Подразделения группировки ВС России «Юг» отразили атаки украинских штурмовых групп у Раздоловки, Веселого, Яковлевки, Берховки и Ягодного в районе Артемовска, сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.
Астафьев также сообщил, что авиация группировки «Юг» уничтожила опорные пункты и скопления техники на трех направлениях, передает РИА «Новости».
Летчики нанесли ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Кроме того, была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки, а также минометы ВСУ на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.
Ранее ВСУ провалили четвертую попытку наступления у села Каменское в Запорожской области.
До этого Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.
ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР
Российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой
Украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой, российские силы взяли в плен 17 солдат ВСУ, сообщил представитель силовых ведомств ДНР.
Источник сообщил, что в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их отправили в атаку без должной поддержки артиллерии. Отмечается, что во время попытки наступать погибли десятки украинских военнослужащих, передает ТАСС.
Ранее в плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые.
Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники
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С начала проведения спецоперации выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника получили более 10 тыс. российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Так, в 2022 году за личное уничтожение 11 тыс. 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 тыс. 64 российских военнослужащих. За первые пять месяцев 2023 года за лично уничтоженные 4 тыс. 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 тыс. 193 российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
В ведомстве подчеркнули, что ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими единиц техники противника нет.
В частности, военные летчики и операторы средств ПВО получили в 2023 году по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных 45 вертолетов и 71 самолета воздушных сил Украины. По 300 тыс. рублей также получили военнослужащие за уничтожение 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS.
По 200 тыс. рублей получили военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму.
По 100 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ. По 50 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение 1 тыс. 501 бронемашины, 203 самоходных артустановок и 85 установок РСЗО.
Также по 50 тыс. рублей получили военнослужащие, осуществившие успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за уничтожение каждого из 1 тыс. 211 украинских дронов.
В Минобороны добавили, что в настоящее время в ведомстве решают вопрос оформления выплат за уничтожение танков Leopard и бронемашин США и других стран НАТО.
Ранее звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. В экспертной среде отметили полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.
Украинские беженцы пожаловались на изучение русского языка в британских школах
Daily Mail: Украинцы пожаловались, что их дети вынуждены учить русский язык в британских школах
Украинские беженцы заявили, что их детей в британских школах заставляют учить русский язык согласно языковому проекту, сообщил обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен.
Одна из матерей рассказала, что ее ребенку выдали дали учебные материалы по русскому языку в одной из школ в Брайтоне, теперь он вынужден его изучать в рамках семинедельного «курса», пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.
«В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? Я думаю, что в данный момент это бестактно», – считает возмущенная украинская беженка.
Другая мать была удивлена, когда ее сын, вернувшись из школы, заявил о существовании 100 полов.
«Я хочу, чтобы они были обучены основам, а не таким вещам, которые они могут открыть для себя, когда станут старше»», – жалуется украинка.
Между тем, в школе заявили, что ученики должны себя чувствовать в равной степени значимыми, а поскольку ранее в учебном заведении изучали украинский язык, то теперь пришла очередь уделить внимание русскому.
Ранее глава Союза украинцев заявил о проблемах в Польше у беженцев из-за использования ими русского языка.
Российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе
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Подразделения ВСУ продолжили нести существенные потери в ходе безуспешных попыток наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Самые активные боевые действия на Времевском выступе шли около Ровнополя и Урожайного Донецкой народной республики (ДНР). В результате мужественных действий подразделений группировки войск «Восток» отражены пять атак подразделений ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены более 200 военнослужащих, пять танков, семь машин пехоты, пять бронемашин и две минометные батареи.
На Донецком направлении активными действиями Южной группировки отражены пять атак противника под Первомайским, Петровским и Старомихайловкой ДНР.
В боях ликвидированы порядка 215 военнослужащих, три бронемашины, две гаубицы Д-20, отчитались в Минобороны.
Около Новгородского ДНР уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.
На Купянском направлении ударами армейской авиации и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) недалеко от Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
За прошедшие сутки в результате огневого поражения уничтожены до 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Невского и Червоной Дибровы ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве.
За минувшие сутки ликвидировано до 65 военнослужащих, два бронетранспортера, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих, гаубица «Мста-Б», американская артсистема М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 96 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 104 районах.
Средствами ПВО ВКС России перехвачены четыре снаряда РСЗО HIMARS.
Уничтожены 22 украинских беспилотника в районах Сладкой Балки, Токмака Запорожской области, Волновахи, Артемовска, Верхнеторецкого ДНР, Сватово ЛНР, а также Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Рогов рассказал о тревожной обстановке в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией».Рогов рассказал о тревожной обстановке в подконтрольном Киеву городе Запорожье
В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье сложилась тревожная обстановка, проводятся облавы и репрессии, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В Запорожье расправляются с мирным населением, неугодных украинской власти жителей объявляют шпионами или насильно забирают на фронт. Кроме того, в городе проводятся массовые облавы, граждане подвергаются репрессиям, передает РИА «Новости».
Ранее в Запорожье прозвучали два взрыва.
Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ под Авдеевкой
Офицер группировки «Юг»: ВСУ оставляют позиции при серьезном бое
Российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских боевиков на Авдеевском направлении, боевой дух ВСУ находится на низком уровне, сообщил офицер группировки «Юг» с позывным «Макар».
Военный рассказал, что ВСУ не цепляется за свои позиции, при серьезном бое покидает укрепления и убегает. По его словам, одно из отделений противника во время штурма два раза убегало от российской группы военных, передает РИА «Новости».
«Макар» заявил, что его группе поставили задачу занять наблюдательный пункт противника, обстреляли дом, где засели ВСУ, из гранатомета.
Противник понес потери убитыми, и оставшаяся часть военнослужащих убежали из этого дома, но командование ВСУ вернуло их обратно, но они снова покинули позиции, после обстрела позиций.
Ранее российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой.
Украинский политолог рассказал про «диванный патриотизм» Западной Украины
Политолог Скачко: Украина прибегла к мобилизации в западных регионах из-за дефицита живой силы для ВСУ
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ВСУ испытывают дефицит живой силы из-за потерь в ходе наступления. При этом большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области попытается уехать из страны, чтобы не отправляться на фронт, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию.
«Украинская армия остро нуждается в человеческих ресурсах. По данным Минобороны РФ, в начале июня ВСУ, которые перешли к давно анонсированному наступлению, потеряли около 7,5 тысяч военных, не считая тех, кто попал под высокоточные удары ВКС в глубине подконтрольных Украине территорий. На фоне происходящего ВСУ, скорее всего, почувствовали дефицит живой силы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
По его словам, большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области «попытается свалить» из страны. «Особенность ВСУ в том, что в их рядах преимущественно состояли жители юго-востока страны. А так называемые патриотичные, западные области давали самый высокий процент дезертирства и отказа от службы. На западе страны диванный патриотизм, а реальный – от безысходности – это юго-восточный», – пояснил собеседник.
В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. Глава местного городского территориального центра комплектования (так в стране называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. В документе, который оказался в распоряжении украинских СМИ, также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная или административная ответственность. Власти информацию о всеобщей мобилизации в Ивано-Франковской области пока не комментировали.
Также украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан, теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи, приводит РИА «Новости» слова информатора в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
По его словам, устное распоряжение о том, чтобы всех мужчин из очередей на пунктах выдачи гуманитарной помощи забирать и отправлять на фронт, поступило с июня 2023 года. Уточняется, что действует распоряжение по всему правобережью Днепра.
На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Верховная рада неоднократно продлевала действие президентского указа. В начале мая военное положение и всеобщая мобилизация были продлены еще на 90 дней – до 18 августа.
В США объяснили решение Киева не откладывать контрнаступление
WP: Украина не может откладывать контрнаступление, так как ей нужно успеть добиться успехов до зимы
Украина должна в ближайшие несколько месяцев добиться успехов в контрнаступлении, чтобы показать Западу свою способность противостоять России, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
Собеседники издания заявили, что контрнаступление влечет за собой большие жертвы среди личного состава и техники, кроме того, есть проблемы из-за отсутствия западной авиации и дальнобойной артиллерии. Тем не менее, Киев собирается продемонстрировать западным куратором успехи, передает «Царьград» со ссылкой на The Washington Post.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости поддержать украинское наступление. Он отметил, что главы Минобороны стран Североатлантического альянса обсудят на встрече с Украиной способы поддержки и укрепления военных возможностей Киева в условиях контрнаступления.
Минюст признал иноагентом режиссера Манского
Минюст России признал иностранными агентами режиссера Виталия Манского и главу псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга
Режиссер Виталий Манский внесен в реестр иноагентов из-за отождествления России с нацистской Германией, а также за поддержку властей Украины, следует из данных Министерства юстиции России.
В реестр иноагентов, согласно данным на сайте Минюста, также внесены: журналист Светлана Прокопьева, режиссер Юлия Парамонова, информационный портал «Весьма», а также фонд «Свободная Якутия».
В Минюсте считают, что Манский, проживающий за границей, выступал против СВО, поддерживал власти Украины, отождествлял Россию с нацистской Германией, а также «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников».
Ранее певицу Монеточку наказали за отсутствие маркировки иноагента.
Зеленский заявил об участии Буданова и Залужного в заседании военного кабинета
Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Буданов в пятницу принял участие в заседании военного кабинета
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в пятницу якобы присутствовали на заседании военного кабинета.
Украинский президент сообщил в соцсетях, что он провел так называемый военный кабинет, где были командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. Также он подчеркнул, что на совещании был Буданов. Подтверждающих фото и видео с мероприятия Зеленский не опубликовал, передает РИА «Новости».
Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что с Кириллом Будановым все в порядке, у него прекрасное здоровье и много планов.
До этого СМИ сообщили, что начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара, и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии.
Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления
Spiegel: Экипажи танков Leopard ВСУ имитируют поломки, чтобы не идти в бой
Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техник, чтобы не воевать, сообщил Spiegel.
Заряжающий с позывным «Гудзик» признался изданию, что сослуживцы прибегают к различным уловкам, чтобы избежать боя. По их словам, если российский снаряд попадет в башню, «то экипаж превратится в кучу пепла», пишет «Российская газета» со ссылкой на статью Spiegel «Люди, которые идут в бой на Leopard-2»
Украинские танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard подорвались на минах, отметив, что на российской стороне воюют не новички.
Кроме того, они признались, что госпиталь в нескольких километрах от линии фронта заполнен ранеными солдатами ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
Зеленский заявил о нежелании открывать второй том Минских соглашений
Президент Украины Зеленский заявил, что не будет открывать второй том Минских соглашений
Украина не станет «открывать второй том» Минских соглашений с Россией, но заинтересована в участии африканских стран в формуле мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Киеве.
Зеленский заявил, что Киев не против участия Африканского союза в формуле мира, но без России, которая блокирует инициативы, открывать второй том Минских соглашений на Украине не будут, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявил, что Киеву не нужны замороженные конфликты, для прекращения конфликта необходимо вывести все российские войска с украинской территории.
Напомним, лидеры стран Африки выдвинули Киеву предложения по мирному урегулированию конфликта.
Пушилин: ВСУ использовали РСЗО HIMARS для удара по остановке в Донецке
Украинские войска предварительно применили для удара по остановке в Кировском районе Донецка реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Как указал Пушилин в своем Telegram-канале, очередной массированный удар украинских военных нанесли по мирным кварталам Кировского района Донецка. По его словам, снаряд предположительно из РСЗО HIMARS попал в оживленную остановку общественного транспорта, передает ТАСС.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли остановку общественного транспорта в Кировском районе города, ранения получили как минимум шесть человек.
Власти Запорожской области заявили о пресечении деятельности 60 диверсионных групп
Врио губернатора Балицкий: Деятельность 60 диверсионных групп пресекли в Запорожской области
Участники более 60 диверсионно-разведывательных групп задержаны на территории Запорожской области с момента ее вхождения в состав России, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, после проведения референдума, на территории Запорожской области было изловлено более 60 групп ДРГ, которые мешали мирно жить, передает ТАСС со ссылкой на «Известия».
Ранее ФСБ сообщила о подготовке Украиной теракта в России с использованием «грязной бомбы».
Балицкий: Российские военные не сдали ВСУ ни одного важного пункта в Запорожье
Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Российские военные не сдали ВСУ ни одного важного пункта
Вооруженные силы Украины пытаются прорваться на Запорожском направлении, но российские силы не сдали ни одного стратегически важного населенного пункта, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, украинские войска ведут наступление уже девять дней, но прорвать оборону на Запорожском направлении так и не смогли. Ни один стратегически важный населенный пункт не сдан, написал Балицкий в Telegram.
«Если они будут продолжать атаковать так, как атакуют последние девять дней, думаю, через месяц-полтора мы сможем их «переварить», разобрать на атомы, тогда будет открыта возможность уже для нашей инициативы, после того как мы измотаем противника. Пока что все идет, на мой взгляд, по правильному для нас сценарию», – написал Балицкий.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье сложилась тревожная обстановка, проводятся облавы и репрессии.