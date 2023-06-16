ВСУ провалили четвертую попытку наступления у села Каменское в Запорожской области

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16 июня, пятница | Последнее обновление — 14:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР рассказали об обострении ситуации на нескольких участках фронта в Донбассе
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Закладочек-маячков для своих, для них с ними в фильме «За нас с вами» разбросано множество. «Мы терпеливы, как никто на свете. Можем вынести то, что другим и не снилось. Не выносим мы только три вещи: чужой ум, красоту и талант». Про нас сказано.
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Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира.
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Украинский дипломат Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку.
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После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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ВСУ провалили четвертую попытку наступления у села Каменское в Запорожской области
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Украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели, сообщил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али.
Бойцы подразделения четвертый раз за неделю «дали достойный отпор» ВСУ на этом участке, сказал собеседник ТАСС.
Он пояснил, что украинская сторона потеряла часть бойцов и отошла на свои позиции.
Али добавил, что штурмовики и артиллерия ВС России помогли отбить попытку прорыва ВСУ.
До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.
ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР
Российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой
Украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой, российские силы взяли в плен 17 солдат ВСУ, сообщил представитель силовых ведомств ДНР.
Источник сообщил, что в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их отправили в атаку без должной поддержки артиллерии. Отмечается, что во время попытки наступать погибли десятки украинских военнослужащих, передает ТАСС.
Ранее в плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые.
СМИ: Глава ГУР Украины Буданов получил ранение в результате удара ВС России
РИА «Новости»: Раненый глава ГУР Украины Буданов находится в госпитале в Германии после ранения
Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии, сказал источник.
Буданов получил ранение в ходе российского удара 29 мая по зданию ГУР на острове Рыбальский в Киеве, сообщил сотрудник российских силовых структур РИА «Новости» со ссылкой на источники в украинской военной разведке.
Ракета попала в соседний кабинет с Будановым, его удалось извлечь из-под завалов, после чего руководителя ведомства эвакуировали вертолетом санавиации ВСУ на польскую военную базу Жешув.
Оттуда специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США, добавил собеседник.
В начале июня украинские СМИ сообщили о гибели Буданова.
На Украине прокомментировали сообщения о ранении Буданова
Представитель ГУР Юсов: С главой украинской разведки Будановым все в порядке
С главой Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым все в порядке, у него прекрасное здоровье и много планов, заявил представитель украинского ведомства Андрей Юсов.
Украинское издание «Страна.ua» приводит комментарий Юсова, который утверждает, что у Буданова все отлично, «прекрасное здоровье, хороший аппетит». По его словам, он разговаривал с главой ГУР «10 минут назад», и отметил, что у того «много планов и очень мало свободного времени».
Ранее стало известно, что начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии, в тяжелом состоянии.
В начале июня украинские СМИ сообщили о гибели Буданова.
Полковник США объяснил двумя словами причины провала контрнаступления ВСУ
Успеху контрнаступления украинской армии помешала «стальная стена», заявил американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк.
Американский военный отметил, что Украина потеряла за неделю безрезультативно 7 тыс. убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин. Кроме того, уничтожены танки Leopard и Bradley, которые повсюду валяются обугленные. Блэк считает бесчеловечным требовать от Украины воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.
Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники
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С начала проведения спецоперации выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника получили более 10 тыс. российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Так, в 2022 году за личное уничтожение 11 тыс. 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 тыс. 64 российских военнослужащих. За первые пять месяцев 2023 года за лично уничтоженные 4 тыс. 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 тыс. 193 российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
В ведомстве подчеркнули, что ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими единиц техники противника нет.
В частности, военные летчики и операторы средств ПВО получили в 2023 году по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных 45 вертолетов и 71 самолета воздушных сил Украины. По 300 тыс. рублей также получили военнослужащие за уничтожение 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS.
По 200 тыс. рублей получили военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму.
По 100 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ. По 50 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение 1 тыс. 501 бронемашины, 203 самоходных артустановок и 85 установок РСЗО.
Также по 50 тыс. рублей получили военнослужащие, осуществившие успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за уничтожение каждого из 1 тыс. 211 украинских дронов.
В Минобороны добавили, что в настоящее время в ведомстве решают вопрос оформления выплат за уничтожение танков Leopard и бронемашин США и других стран НАТО.
Ранее звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. В экспертной среде отметили полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.
Военкор Поддубный рассказал о ситуации в Марьинке
ВСУ перебрасывают резервы в Марьинку, где бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города, сообщил военкор Евгений Поддубный.
Поддубный со ссылкой на врио главы ДНР Пушилина сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка.
По словам Поддубного, в самой Марьинке бойцы группировки «Южная» продолжают отражать атаки противника в западной части населенного пункта.
Ранее глава Чечни Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР.
В офисе Зеленского назвали единственный возможный сценарий для Украины
В офисе Зеленского назвали «жесткое» наступление единственным возможным сценарием для Украины
«Максимально жесткое» наступление с «максимальным убийством россиян» – единственно возможный сценарий для Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Не существует никаких планов немножко отойти, поднажать, а потом сесть за стол переговоров. Существует один план – максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте», – заявил он, передает ТАСС.
По словам Подоляка, это не радикальный сценарий, а единственно возможный сценарий для Украины – выйти на границы 1991 года.
Он считает, что в случае если линия размежевания пройдет по территории, которую Киев считает своей, то Украина превратится в «марионеточную державу». За Украиной останется название, но это будет другой народ и другое правительство, считает Подоляк.
Ранее Подоляк заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление.
Учившийся в США летчик ВСУ погиб в одном из первых боев на Украине
Politico: Учившийся в США пилот ВСУ был сбит в первом вылете
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Пилот истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Савельев, учившийся два года в США по программе подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину, сообщило Politico.
Издание пишет, что летчик с позывным Кочевник завершил военную программу подготовки пилотов США, предназначенную для развития военных отношений с иностранными государствами, в марте 2023 года, после чего вернулся на Украину. О его гибели в бою сообщили 2 июня ВВС Украины, пишет Politico.
Между тем, полковник США в отставке Джеффри Фишер рассказал изданию, что программа по подготовке перспективных пилотов была создана в 1995 году и финансируется ВВС США, считается отличной.
Ранее глава украинского Министерства обороны Алексей Резников заявил, что контактная группа формата Рамштайн по Украине обсудит вопросы подготовки летчиков ВСУ, а также вопросы «самолетной коалиции».
До этого командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ в ожидании истребителей F-16.
Во Франции потерю ВСУ 15 танков объяснили неопытностью экипажей
Ouest-France: ВСУ потеряли 15 танков во время контрнаступления из-за неопытности экипажей
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15 поставленных Западом танков из-за непрофессионализма танкистов, сообщил обозреватель французской газеты Ouest-France Филипп Шапло.
Обозреватель отметил в статье для издания Ouest-France, что украинские экипажи «хорошо экипированы и хорошо обучены, но не опытны». Также Шапло со ссылкой на экспертов заявил, что ВСУ терпят неудачу из-за выстроенной линии обороны ВС России, в том числе минных полей.
Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 военных и 20 танков.
Пушилин заявил о больших потерях ВСУ в Макаровке в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Макаровке
ВСУ несколько раз безуспешно пытались перейти в наступление в районе Макаровки в ДНР, противник понес значительные потери среди личного состава и техники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Пушилин назвал стык между Запорожской областью и ДНР одним из самых горячих мест. По его словам, ВСУ за последние сутки пытались несколько раз атаковать в районе Макаровки, но были разбиты российскими войсками. Врио главы ДНР отметил, что противник понес большие потери, передает РИА «Новости».
Ранее Пушилин заявил об отсутствии успехов у ВСУ в ходе контрнаступления.
ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ с Гросси
Карчаа: ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ с Гросси во время ее возвращения на Украину
Вооруженные силы Украины открыли огонь по миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, когда она подъехала к контролируемой Киевом территории, пострадавших нет, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
По словам Карчаа, миссии пришлось ждать окончания боя. Он отметил, что Гросси уже прибыл в город Запорожье, пострадавших во время перестрелки нет, передает ТАСС.
Ранее Гросси побывал на Запорожской АЭС, после чего собирается отправиться в Москву для обсуждения плана обеспечения безопасности атомной станции.
Украинские беженцы пожаловались на изучение русского языка в британских школах
Daily Mail: Украинцы пожаловались, что их дети вынуждены учить русский язык в британских школах
Украинские беженцы заявили, что их детей в британских школах заставляют учить русский язык согласно языковому проекту, сообщил обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен.
Одна из матерей рассказала, что ее ребенку выдали дали учебные материалы по русскому языку в одной из школ в Брайтоне, теперь он вынужден его изучать в рамках семинедельного «курса», пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.
«В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? Я думаю, что в данный момент это бестактно», – считает возмущенная украинская беженка.
Другая мать была удивлена, когда ее сын, вернувшись из школы, заявил о существовании 100 полов.
«Я хочу, чтобы они были обучены основам, а не таким вещам, которые они могут открыть для себя, когда станут старше»», – жалуется украинка.
Между тем, в школе заявили, что ученики должны себя чувствовать в равной степени значимыми, а поскольку ранее в учебном заведении изучали украинский язык, то теперь пришла очередь уделить внимание русскому.
Ранее глава Союза украинцев заявил о проблемах в Польше у беженцев из-за использования ими русского языка.
Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор»
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Российский боевой вертолет Ка-52 уничтожил два танка украинских вооруженных сил на Южно-Донецком направлении, поражение техники записано на видео бортовых камер воздушного судна, его опубликовало Минобороны России.
Ка-52 участвовал в отражении атаки украинских боевиков на Южно-Донецком направлении, он выстрелил двумя управляемыми ракетами, сообщается в Telegram-канале министерства.
«Вон он, стреляю», – сказал в опубликованном ролике один из членов экипажа «Аллигатора».
«Потом еще одну, во второй [танк]», – ответил ему другой член экипажа. «Сразу?» – переспросил первый.
«Да-да-да», – ответил второй.
На камере тепловизора зафиксированы два выстрела из орудий вертолета и два попадания по украинской бронетехнике. В Минобороны подчеркнули, что обе единицы техники были уничтожены вместе с их экипажами.
Какие именно машины уничтожены, в министерстве не уточнили.
Ранее российские военкоры публиковали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны.
В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремела серия взрывов, сработала система ПВО
Серия взрывов прогремела в Киеве, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщают очевидцы.
По их словам, звуки мощных взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11.20 мск, в данный момент система ПВО продолжает работу, передает ТАСС.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, взрыв произошел в Подольском районе.
Накануне взрывы произошли в Одессе, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Польша отказалась выпускать охрану президента ЮАР из самолета в Варшаве
Дипломатический скандал разразился между ЮАР и Польшей из-за охраны президента Рамафосы
Дипломатический скандал разразился между ЮАР и Польшей из-за того, что чартерный рейс национальной авиакомпании ЮАР South African Airways с передовой группой службы безопасности президента Сирила Рамафосы на протяжении 10 часов не мог разгрузиться в аэропорту Варшавы, сообщает государственное южноафриканское телевидение SABC.
Из-за действий Варшавы президент ЮАР прибыл на Украину с небольшой группой охранников, а его личная охрана из числа офицеров спецслужб не могла сойти с трапа самолета в польском аэропорту, передает ТАСС.
Кроме того, власти Польши не выдали разрешения на прибытие в страну самолета, который должен был перевезти около 100 сотрудников службы безопасности с тяжелым вооружением. Варшава сослалась на отсутствие оригинала разрешений на оружие.
«Мы четыре часа пытались (пройти контроль в аэропорту Варшавы), нас раздевали догола во время обыска, так не поступают с обладателями дипломатических паспортов... Затем нас выставили вон. А теперь говорят, что у нас нет разрешений на оружие. Копии разрешений не принимают, им нужны оригиналы», – сообщил глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Валли Рууде.
По его словам, таким образом правительство Польши «подрывает безопасность Рамафосы».
В пятницу утром президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса в Киев. По данным украинских СМИ, африканская делегация уже приехала в город Бучу Киевской области.
Тем временем воздушная тревога была объявлена в Киеве и области во время визита президента ЮАР. Позже тревога прозвучала в Хмельницкой, Черновицкой и Полтавской областях Украины.
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