Украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели, сообщил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али.

Бойцы подразделения четвертый раз за неделю «дали достойный отпор» ВСУ на этом участке, сказал собеседник ТАСС.

Он пояснил, что украинская сторона потеряла часть бойцов и отошла на свои позиции.

Али добавил, что штурмовики и артиллерия ВС России помогли отбить попытку прорыва ВСУ.

До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.