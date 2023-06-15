ЛДПР представила нейросеть «Жириновский»

ЛДПР представила на ПМЭФ нейросеть «Жириновский»

Депутат ЛДПР Владимир Кошелев представил Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) нейросеть «Жириновский», которая, как считают в партии, будет «работать на благо страны».

Искусственный интеллект отвечает на вопросы так, как это сделал бы основатель ЛДПР. По словам Кошелева, нейросеть обучалась на выступлениях, высказываниях и интервью Жириновского с 1989 года. Депутат сравнил нейросети с изучением атомной энергии, уточнив, что они могут работать как на благо человечества, так и действовать негативно. Кошелев уточнил, что нейросеть «Жириновский» будет «работать на благо страны».



В свою очередь лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что проект не имеет аналогов. Он объединяет политику, искусственный интеллект и нейросети. Лидер ЛДПР выразил надежду, что у «Жириновского» большое будущее, пишут «Ведомости».

В партии также рассказали, что алгоритм не является попыткой воссоздать «цифрового Жириновского». Скорее, его можно называть «цифровым учеником» выдающего русского политика, передает Ura.Ru.

В рамках ПМЭФ Кошелев продемонстрировал способности нейросети. Так, «Жириновский» ответил на вопрос, что России следует делать с Украиной. Искусственный интеллект назвал Украину «политическим болотом, полным предателей», которое само должно разбираться со своими проблемами.