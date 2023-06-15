Гребенщикова оштрафовали за высказывание о действиях России

Музыканта Бориса Гребенщикова обязали выплатить штраф за его высказывание в отношении России, артист назвал действия страны по отношению к Украине «фашистскими», сообщили в Тверском суде Москвы.

Гребенщиков признан виновным по ст. КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в указанных целях», сказали в суде ТАСС.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Протокол составили после интервью музыканта израильскому «Девятому каналу», где он назвал действия России на Украине «фашизмом».

Напомним, летом 2022 года лидера группы ДДТ Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России.