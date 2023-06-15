Памфилова объяснила сокращение времени на предвыборные действия в новых регионах

Времени на предвыборные действия в новых российских регионах будет меньше, чем в других из соображений безопасности, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, в ближайшее время ожидается решение ЦИК по сокращению сроков выдвижения и регистрации в новых регионах. Это обусловлено необходимостью обеспечить безопасность. В интервью «Российской газете» Памфилова подчеркнула, что территориальные комиссии в новых регионах полностью готовы к проведению Единого дня голосования.

Глава ЦИК также рассказала о преимуществах многодневного голосования, которое уже воспринимается как традиция.

«Многодневное голосование стало привычной практикой в России, а сами избиратели указывают на удобство этого формата. Дело в том, что выборы традиционно проводятся в первой половине сентября – в разгар дачного сезона и летних отпусков. Многие граждане работают по сменным графикам и, несмотря на желание, не могут дойти до избирательных участков по не зависящим от них обстоятельствам», – сказала Памфилова.

Многодневное голосование позволяет решить эти проблемы и повысить явку на выборах, так как избиратели могут выбрать удобное для себя время.

Ранее эксперты оценили стартовые условия для выборов в новых регионах.