Эксперты оценили стартовые условия для проведения выборов в новых регионах

В новых регионах России идет подготовка к выборам в сентябре. Общественные организации планируют обучение наблюдателей, партии – налаживают работу. В целом, новые регионы имеют хорошие стартовые условия для проведения выборов. Об этом рассказали эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) на круглом столе.

«В докладе мы приходим к выводу о том, что несмотря на имеющиеся сложности в организации выборов, новые регионы имеют хорошие стартовые условия для их проведения. Подтверждением тому является успешное проведение референдумов в 2022 году о присоединении к России», – председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.

Глава НОМ также сообщил, что в настоящее время в новых регионах происходит настройка избирательной системы, формирование необходимой правовой базы для проведения выборов, в том числе в условиях военного положения, говорится на сайте НОМ.

«Это обстоятельство на наш взгляд, не должно ограничить избирательную субъектность миллионов граждан, проживающих в новых регионах», – подчеркнул правозащитник.

Координационный совет при ОП РФ по общественному контролю за голосованием наблюдает за избирательным и политическим процессом в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на протяжении десяти последних лет. Изменения в законодательстве направлены на обеспечение гарантий избирательных прав жителей новых регионов. Об этом заявила заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова.

«Законодатель предусмотрел возможность голосования для граждан России-жителей новых регионов по иным документам. Мы считаем, что это правильное решение, так как процесс паспортизации еще идет, однако важно исключить все возможные спекуляции по этому вопросу и четко определить перечень документов, предъявив которые можно будет проголосовать», – заявила Алена Булгакова.

Возможности проведения голосования в течение нескольких дней, в экстерриториальных участках, по мнению Булгаковой, также направлены расширение возможностей участия в выборах для большого числа россиян.