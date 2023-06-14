Сальдо сообщил о снижении уровня воды в Херсонской области после затопления

Сальдо сообщил о снижении уровня воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области

В Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области, пострадавших в результате разрушения Украиной Каховской ГЭС, уровень воды снизился практически до нулевой отметки, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

Как сообщил Сальдо в Telegram, уровень воды «составляет 0,1 и 0,25 м соответственно». При этом в Новокаховском городском округе уровень воды «без изменений» – 5 м.

С указанных территорий за сутки спасли 142 человека, включая 10 детей и 13 маломобильных граждан. Всего эвакуировано свыше 7,2 тыс. человек. В Новой Каховке проведена специальная обработка пяти двухэтажных домов, откачана вода из четырех домов (за все время – из 22). Сальдо сообщил, что со среды пострадавшим начнут выдавать единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека.

Напомним, количество погибших жителей Херсонской области достигло 17 человек. Глава правительства области Андрей Алексеенко сообщил, что предварительный ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей.