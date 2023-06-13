Энергетическая инфраструктура повреждена в четырех областях Украины

Энергетическая инфраструктура получила повреждения в четырех областях Украины

Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины в ночь на вторник, сообщили в министерстве энергетики страны.

Повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Кроме того, повреждена ТЭЦ в Кривом Роге Днепропетровской области, передает ТАСС.



Также без электричества остались десять населенных пунктов Николаевской области. Кроме того, обесточены часть потребителей в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и 15 тыс. жителей Херсона.

В ночь на вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре, Кривом Роге, Кропивницком, Тернополе и Харькове.