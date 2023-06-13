Контракты с Минобороны подписали еще семь отрядов добровольцев

Контракты с Минобороны подписали еще семь командиров отрядов и бригад добровольцев

Контракты, определяющие правовой статус и деятельность воинских подразделений в зоне спецоперации, с представителем Минобороны генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым подписали еще семь командиров отрядов и бригад добровольцев, сообщили в военном ведомстве.

После подписания контрактов Алексеев сообщил, что во вторник три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны России в зоне специальной военной операции. Он выразил уверенность, что в течение недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут этот контракт и выполнят все задачи, поставленные военно-политическим руководством России, передает РИА «Новости».

По словам Алексеева, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе специальной военной операции.

В свою очередь командир добровольческого отряда с позывным Ящик отметил, что с начала спецоперации отряды добровольцев в большом количестве показали себя как настоящие защитники своего Отечества. По его словам, подписанием контрактов государство показало, что уважает и ценит добровольцев.

Замкомандира добровольческого отряда с позывным Всадник отметил, что разница между социальными гарантиями и приравнивание добровольцев к регулярным военнослужащим является для них очень важным моментом.

В прошлую субботу министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.