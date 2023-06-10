Канада ввела санкции против Януковича, Подоляки и Безсонова

Канадские власти ввели санкции против Януковича, Подоляки, Безсонова и министерств культуры Крыма и Херсонской области

Введены санкции против 24 физических и 17 юридических лиц, которые, по версии Канады, якобы стремятся «уничтожить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность», сообщил канадский МИД.

В частности, санкции введены против экс-президента Украины Виктора Януковича, военного обозревателя Юрия Подоляки и бывшего первого замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, передает ТАСС.

Также под санкциями оказались министры культуры Херсонской области и Крыма Александр Кузьменко и Татьяна Манежина, министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик, директор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Братченко.

Санкции введены против Министерств культуры Крыма и Херсонской области, Министерств образования и науки Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в санкционный список внесены Минспорта Запорожской области и несколько музеев в Херсонской области, Крыму и Мариуполе. Санкции введены против СМИ (NewsFront, NewsUa.ru) и волонтерских организаций Донбасса.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с визитом в Киев. Он объявил о выделении Киеву помощи в 375 млн долларов, а также сообщил, что Канада конфисковала российский Ан-124 и передала его Украине. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что решение Канады по Ан-124 незаконно и является обычным воровством.