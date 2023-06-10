Группу «Чиж & Co» позвали на ПМЭФ вместо «Зверей»

Росконгресс: Группа «Чиж & Co» 16 июня даст на Дворцовой площади Петербурга бесплатный концерт вместо группы «Звери»

Группа «Чиж & Co» 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст на Дворцовой площади Петербурга бесплатный концерт, сообщили представители Росконгресса, ранее в соцсетях было анонсировано выступление группы «Звери».

Представители Росконгресса выразили уверенность, что в программе фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» посетителя форума наверняка найдут что-то для себя. Там отметили, что 16 июня выступит хор мальчиков хорового училища им. Глинки, а также состоится выставка, посвященная музыкальному самиздату в СССР, в этот же день на Дворцовой площади состоится выступление «Чиж & Со» и «Джанго» с Алексеем Поддубным, передает ТАСС.

В пресс-службе Росконгресса подтвердили, что группа «Звери» выступать на концерте не будет. Кроме того, организаторы добавили, что 15 июня состоятся 2-я Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703», в которой примут участие более 30 галерей, эксклюзивный прием и концерт классической русской музыки в Петербургской академической филармонии им. Шостаковича и «Российско-австрийский музыкальный диалог» с шедеврами австрийской и русской музыки – Моцартом, Шубертом, Рахманиновым, Чайковским.

В завершающий день ПМЭФ 17 июня пройдет третий ежегодный музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта», также будет работать уникальная выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая», которая ранее с успехом прошла в Москве на ВДНХ, где ее посетили более 80 тыс. человек.

Напомним, группа «Звери» после начала боевых действий на Украине выступила с антивоенной позицией.