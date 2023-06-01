Названа дата проведения церемонии инаугурации Эрдогана

Минобороны назвало потери ВСУ при атаке на Шебекино

При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны.

В Telegram-канале ведомства говорится, что всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «КамАЗ», передает РИА «Новости».

В Минобороны уточнили, что «всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один пикап».

Отмечается, что попытка террористической атаки на население Шебекино была сорвана грамотными и самоотверженными действиями подразделений Западной группировки войск.

По данным Минобороны, рано утром после часового интенсивного артиллерийского обстрела автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Кроме того, в сообщении говорится, что огнем артиллерии Западного военного округа противнику было нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков, а противник отошел в направлении Плетеневки.

В сообщении говорится, что террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатища, Новой Таволжанки, но украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией.

В это же время еще одна украинская террористическая группа, состоящая из 20 боевиков и двух боевых бронированных машин, выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину, подчеркнули в ведомстве.

По данным Минобороны, нанесено на территории Украины два удара армейской авиацией ВКС России по резервам противника в районах Огурцово и Гатище.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинские атаки на Белгородскую область не повлияют на ход спецоперации.

