|
|
В Кремле назвали представителя России на инаугурации Эрдогана
Помощник Путина Ушаков: Россию на инаугурации Эрдогана представит спикер Госдумы Володин
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
В ответ на вопрос журналистов Ушаков заявил, что представлять Россию будет Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17%. Инаугурация пройдет в субботу, 3 июня.
Соперник Эрдогана на выборах пожаловался на несправедливость
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кылычдароглу пожаловался на несправедливость и давление
|
|
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению.
Кылычдароглу заявил, что «эти выборы были одним из самых несправедливых периодов в истории». Он поблагодарил всех проголосовавших за него и призвал «продолжить бороться за демократию». «Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», – приводит его слова ТАСС.
Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова». В своей речи он не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования, передает РИА «Новости».
Однако его соратница, лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер поздравила с победой действующего главу Турции Тайипа Эрдогана, заявив, что принимает его победу.
Небольшие столкновения между сторонниками Кылычдароглу произошли в воскресенье в Анкаре. Около 50–60 человек, преимущественно молодых людей, собрались возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии. Между ними произошел конфликт, который перерос в небольшую потасовку. Полиция не вмешивалась, но контролировала ситуацию, участников конфликта разняли другие люди.
Тем временем самолет с Эрдоганом приземлился в Анкаре. По данным TRT Haber, после обработки бюллетеней из 99,73% избирательных урн Эрдоган набирает 52,14% голосов, Кылычдароглу – 47,86%. По данным оппозиционного агентства Anka, Эрдоган набирает 52,12%, Кылычдароглу 47,88% после обработки бюллетеней с 99,32% урн.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту президента Турции.
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле.
Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин.
Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.
Эрдоган лидирует с 50,6% после обработки почти 90% бюллетеней
После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka.
За его конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 49,3% (более 23,6 млн), за Эрдогана – 50,67% (более 24,2 млн), сообщает РИА «Новости».
Как сообщает гостелеканал TRT Haber, Эрдоган набирает 52,61% голосов, Кылычдароглу – 47,39% после обработки бюллетеней с 91,55% избирательных урн.
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Эрдоган лидирует во втором туре после обработки почти 99% бюллетеней
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,79% голосов, необработанными остаются порядка 600 тыс. голосов, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах
Глава ЦИК Турции Енер подтвердил победу Эрдогана на президентских выборах
|
|
Победу на президентских выборах в Турции одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер.
Енер сообщил, что обработано 99,43% бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами. Эрдоган набрал 52,14%, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов. 809 тыс. голосов, которые еще не были обработаны, не смогут изменить ситуацию, «даже если все они отойдут одному из кандидатов», сказал Енер. «Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова».
Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство в парламенте Турции
ЦИК Турции: Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство в парламенте
|
|
«Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получил 323 места в турецком парламенте, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
Агентство Anadolu со ссылкой на Йенера сообщило, что партия националистического движения – 50 мест, а партия Yeniden Rifah – пять мест. Таким образом, «Республиканский альянс» суммарно получил 323 места. Результаты выборов отправили для публикации в официальный вестник и на сайт комиссии, передает РИА «Новости».
Между тем оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) проигравшего кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу получила 169 мест в парламенте, ее союзники – «Хорошая партия» займет 43 места.
Кроме того, 61 место досталось прокурдской Левой Зеленой партии, еще четыре места получила коммунистическая Партия рабочих Турции.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала, что значит победа Эрдогана для интересов России.
Эрдоган поблагодарил турецкий народ за отданные голоса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении второго тура выборов в стране, назвав его праздником демократии, он поблагодарил граждан за отданные ему голоса.
Эрдоган поблагодарил граждан, которые доверили ему управлять страной следующие пять лет, а также поблагодарил всех, кто «поспешил на избирательные участки за рубежом», сообщает РИА «Новости».
«С Божьей помощью мы будем достойны вашего доверия. Как мы были достойны в течение 21 года, так и будем достойны», – заявил он.
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.
Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из более 95% урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,34% голосов после обработки бюллетеней из 95,24% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
В администрации Эрдогана сформулировали позицию по Украине после победы на выборах
РИА «Новости»: Эрдоган после победы на выборах продолжит посреднические усилия по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган, одержавший победу на прошедших в стране выборах главы государства, намерен продолжать «телефонную дипломатию» с Россией и Украиной, сообщил источник в администрации турецкого лидера.
Источник РИА «Новости» сообщил, что тема посредничества Турции в украинском конфликте является основным направлением внешней политики Анкары. Эрдоган, по его словам, возможно, является единственным мировым лидером, у которого сложились доверительные отношения как с лидером России, так и Украины.
Анкара, добавил источник, продолжит призывать к немедленному прекращению огня, к возобновлению мирного процесса. Он привел слова Эрдогана, который сказал, что в этом конфликте «не будет победителей».
Также источник сообщил, что переговоры по предложенному Россией проекту «газового хаба» в Турции могут быть активизированы в ближайшее время.
По данным ЦИК Турции, Эрдоган одержал победу на прошедших в стране выборах президента. После обработки 99,43% бюллетеней он набрал 52,14% голосов избирателей, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.
Эрдоган провозгласил «век Турции»
Эрдоган заявил о «великой победе» и провозгласил «век Турции»
|
|
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, одержавший победу на выборах, опубликовал в соцсетях поздравление с «великой победой Турции».
«Да начнется век Турции!» – заявил Эрдоган в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
В ходе предвыборной кампании Эрдоган рассказывал об успехах страны под его руководством к столетию республики, которые были объединены под слоганом «Век Турции», передает ТАСС.
В октябре Турецкая Республика отмечает столетие своего создания, передает РИА «Новости».
Во время выступления перед согражданами в президентском комплексе Бештепе в Анкаре Эрдоган заявил, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике. Он назвал одной из основных проблем для страны инфляцию, дав обещание ее снизить.
Напомним, глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер объявил о победе Эрдогана на президентских выборах. Обработано 99,43% бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами. Эрдоган набрал 52,14%, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.
Востоковед оценил влияние выборов в Турции на отношения с Россией
Востоковед Семенов: Эрдоган после выборов сохранит все тренды в отношениях с Россией
|
|
Турция фактически проголосовала за стабильность и продолжение курса Эрдогана. В связи с этим каких-то радикальных изменений от Анкары в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов, комментируя итоги президентских выборов в Турции.
«Как многие и ожидали, Эрдоган одержал победу с относительно небольшим преимуществом. Подобную ситуацию для страны можно назвать привычной, поскольку оппозиция здесь всегда занимала достаточно сильные позиции. Какой-либо угрозы для действующей власти в настоящий момент нет», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов
«К тому же коалиции президента удалось сохранить большинство в парламенте. Эрдоган крайне последовательный лидер, поэтому люди за него и голосовали. Грубо говоря, выбор действующего президента – это выбор в пользу стабильности», – отмечает эксперт.
«Конечно, не всем в Турции нравится курс, намеченный Эрдоганом. Тем не менее Кылычдароглу не сумеет организовать масштабные акции протеста. Гонка за пост главы государства прошла относительно спокойно, без видимых нарушений. Таким образом, оппозиция попросту не имеет рычага, с помощью которого можно было бы вывести сторонников на улицу», – подчеркивает собеседник.
«Политическая карьера конкурента Эрдогана продолжится. Конечно, по многим вопросам их взгляды не совпадут, однако подобная ситуация также привычна для Турции. В связи с этим без изменений останется и внешняя политика страны. Все тренды, заложенные до текущего года, будут крепнуть и развиваться», – акцентирует Семенов.
«Отношения с Москвой сохранят свою значимость для Анкары. Эрдоган никогда не высказывался о необходимости пересмотра диалога с Россией. Уже достигнутые торговые соглашения сохранятся – от параллельного импорта до зерновой сделки», – считает эксперт.
«Также Турция будет выстраивать партнерство и с Украиной. Эрдогану выгодно выступать в роли лидера, который потенциально способен усадить оппонентов за стол переговоров. В конце концов, позиции посредника в военных конфликтах всегда положительно сказываются на образе того или иного государства. Сохранится и обострение в диалоге с США, со временем оно может даже усилиться», – заключил Семенов.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах президента в Турции. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер. Он отметил, что действующий глава государства набрал 52,14%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. Таким образом, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов.
Напомним, оппонент Эрдогана в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова».
В свою очередь Эрдоган, одержавший победу на выборах, опубликовал в соцсетях поздравление с «великой победой Турции». «Да начнется век Турции!» – написал он. Во время выступления перед согражданами в президентском комплексе Бештепе в Анкаре глава государства также заявил, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике. Он назвал одной из основных проблем для страны инфляцию, дав обещание ее снизить.
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики.
Также победу турецкого президента Путин назвал наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась, почему Эрдогану удалось вновь занять президентский пост, а также почему Западу это невыгодно.
Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию на Украине
Эрдоган по телефону обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы украинского государства Владимира Зеленского, обсуждались урегулирование кризиса на Украине и двусторонние отношения, сообщила администрация турецкого лидера.
В сообщении говорится, что Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах. Украинский президент выразил надежду, что переизбрание Эрдогана окажется полезным для Турции. Стороны обсудили события, связанные с российской специальной военной операцией на Украине, а также «региональные вопросы».
Зеленский также сообщил о переговорах. Он заявил, что сотрудничество с Турцией позволит добиться «еще большей пользы» для народов двух стран и «международной стабильности», передает ТАСС.
Напомним, источник в администрации турецкого лидера заявил, что Эрдоган, одержавший победу на прошедших в стране выборах главы государства, намерен продолжать «телефонную дипломатию» с Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин и Эрдоган провели телефонный разговор.
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Тайипом Эрдоганом, во время которого поздравил своего коллегу с переизбранием на пост президента Турции, сообщили в пресс-службе Кремля.
В сообщении говорится, что президент России тепло поздравил Эрдогана, отметив его большой вклад в развитие российско-турецких отношений.
Президент подчеркнул, что «поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях».
Президент Турции поблагодарил за поздравление и подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу. Также стороны условились о продолжении личных контактов.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов.
Блинкен заявил главе МИД Турции о готовности Швеции войти в НАТО
Госсекретарь США Блинкен заявил главе МИД Турции Чавушоглу о готовности Швеции присоединиться к НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к НАТО, говорится в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.
Из обнародованного госдепом Соединенных Штатов заявления, Блинкен и Чавушоглу в ходе разговора подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь США выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к альянсу, передает РИА «Новости».
Блинкен также поблагодарил турецкого коллегу за усилия Анкары по сохранению реализуемой при посредничестве ООН зерновой сделки, а также передал поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост главы государства.
Напомним, в конце марта генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе после выборов в Турции и до саммита этой организации, который запланирован на 11 июля. Ранее в марте парламент Швеции проголосовал за вхождение страны в НАТО.
Си Цзиньпин предложил Эрдогану развивать стратегическое сотрудничество Китая и Турции
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с победой на выборах и предложил продвигать стратегическое сотрудничество между Анкарой и Пекином, сообщило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин выразил готовность прилагать совместные с Эрдоганом усилия для стимулирования устойчивого, стабильного и здорового развития сотрудничества двух стран, передает ТАСС.
Председатель КНР отметил, что он уделяет большое внимание контактам с Анкарой и планирует путем совместных усилий укреплять взаимодействие, опирающееся на обоюдную поддержку и взаимопонимание при решении вопросов, касающихся ключевых интересов государств.
Си Цзиньпин заявил, что доволен успешным развитием китайско-турецких отношений по всем направлениям.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства.