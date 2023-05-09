Взрывы прозвучали в Сумской области Украины

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9 мая, вторник | Последнее обновление — 01:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам
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Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня, колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе.
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Взрывы прозвучали в Сумской области Украины
После воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумской области Украины
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В Сумской области Украины, где была объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Позднее воздушную тревогу, объявленную в ряде областей Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, отменили, передает ТАСС.
Напомним, взрывы произошли также в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска). Кроме того, сообщалось о взрывах в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Военкор Сладков объяснил «невиданные по силе удары» ВС России по Украине
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Военный корреспондент Александр Сладков объяснил «невиданные по силе» ночные удары ВС России по Украине хорошей работой разведки, а также желанием выманить ВСУ в наступление.
Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал ночные удары ВС России, которые в Киеве назвали самой массированной атакой с начала СВО.
По его словам, у России наладилась новая разведывательная сеть, отсюда длинный список целей с координатами. Также военкор заявил, что российские военные владеют инициативой, знают куда и когда бить, и чем стрелять.
«Мы теряем надежду выманить ВСУ в наступление на нас. Наверное, наступает время наших инициатив по наступлению», – предположил он.
Между тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ писали о взрывах в разных частях города, позже власти сообщили, что был поврежден резервуар с дизельным топливом.
Ранее интернет-издание «Страна» сообщило, в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов.
Российский Су-34 «накрыл» в Харьковской области иностранных наемников
Минобороны: Российский бомбардировщик Су-34 «накрыл» в Харьковской области управляемыми бомбами иностранных наемников
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, передает РИА «Новости».
Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной.
Зыбинский также рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
Кроме того, добавил офицер, бойцы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.
Кроме этого, по словам начальника пресс-центра, группа спецназначения в районе населенного пункта Великий Бурлук уничтожила боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».
В результате контрбатарейной борьбы огонь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил гаубицу 2С3 «Акация» в районе балки Шевцов Яр.
Накануне в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ.
В Николаеве началась массовая мобилизация мужчин
Активист подполья города Николаева: Сотрудники военкоматов забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации
Сотрудники военкоматов в Николаеве забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации, заявил активист местного подполья.
По словам активиста подполья города Николаева, в районе его проживания сотрудники военкоматов забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. При этом, как отметил активист, большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно на передовой за киевский режим гибнут по несколько сотен простых парней, передает РИА «Новости».
Также он обратился к женщинам, призвав их защитить своих мужей и детей от мобилизации, так как если их не убьют на передовой, то они попадут в плен и будут сидеть там до конца, так как Киеву они не нужны.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие способы избежать мобилизации применяют на Украине.
В Сети описали новую схему борьбы ВС России с HIMARS
Военкор Стешин: ВС России вскрыли слабые места HIMARS с помощью радиогигиены и средств РЭБ
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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отметил, что в последние месяцы установки HIMARS, которые на Западе представляли как «супероружие», перестали наносить оглушительные удары, как это было прежде.
Так, в своем Telegram-канале-канале он пишет, что российские силы «выбили часть установок и складов с боепитанием», а лишних HIMARS у ВСУ нет. Кроме того, по словам Стешина, российские военные стали «соблюдать радиогигиену и перестали ставить машины возле штабов и располаг», а также научились активнее рассредоточиваться на местности.
Также российские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы глушат системы наведения HIMARS на основе GPS. В реальности это выглядит так: если ехать по навигатору где-то в Донбассе, то «курсор на карте перестает двигаться, а сверху на экранчике появляется надпись «Поиск спутников…», и так все 30 километров между Алчевском и Первомайским, например, или под Волновахой».
Он также добавил, что «инерциальная система навигации у HIMARS является скорее дублирующе-вспомогательной и такую точность, как GPS выдать не может; а без точности HIMARS это... «Смерч».
Напомним, как ранее сообщал телеканал CNN, ВС России препятствуют работе американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.
В то же время глава минобороны Украины Алексей Резников признавал, что российские войска смогли приспособиться к появлению у ВСУ систем HIMARS, изменив логистику. «Они хорошо учатся», – добавил он.
В Тбилиси разорвали флаг Украины
Флаг Украины, висевший рядом с флагами Грузии и ЕС в одном из центральных парков Тбилиси – Вакийском, был снят и разорван, но его уже вернули на место, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его данным, над украинским флагом надругался член консервативного движения «Альт-инфо» Васил Гогаладзе, который «отличается прокремлевскими и антиукраинскими взглядами».
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил телекомпании, что случившееся «абсолютно неприемлемо». По словам дипломата, «об инциденте проинформировано министерство иностранных дел Украины».
«Готовы сотрудничать с грузинскими праввохранительными оргами для расследования и наказания виновного», – сказал Касьянов.
После начала СВО в Тбилиси повсеместно можно увидеть флаги Украины. Грузия приняла около 30 тысяч украинцев и поддерживает Киев на всех международных площадках, однако Украина регулярно критикует Грузию за «недостаточную помощь». В частности, Украине не нравится, что Грузия не ввела прямые санкции против России, примкнув при этом ко всем международным рестрикциям.
СМИ: Планирующие авиабомбы срывают контрнаступление ВСУ
Telegraph: Российские планирующие авиабомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению ВСУ
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Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), написали обозреватели британской Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.
Как отмечается в материале, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование Россией планирующих авиабомб может вынудить Киев в последний момент внести изменения в оперативное планирование, предполагавшее контрнаступление ВСУ, передает РИА «Новости».
Британские обозреватели сослались на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют собой очень серьезную угрозу. По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. По словам Игната, российские войска около месяца интенсивно использует планирующие бомбы для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья.
В прошлую среду советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы серьезной головной болью для ВСУ и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе.
Напомним, в апреле летчик ВКС России и участник спецоперации рассказал газете ВЗГЛЯД об эффективной модернизации советских авиабомб с помощью нового средства УМПК (универсального модуля планирования и коррекции). УМПК относительно прост и дешев в производстве, а с его помощью точность еще советских боеприпасов повышается до точности дорогих современных высокоточных ракет.
Госдеп прокомментировал планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Госдеп США: Вашингтон не одобряет удары по гражданским ни в России, ни на Украине
США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Патель заявил, что у США позиция неизменна: Вашингтон не одобряет удары по гражданским лицам в любой части света, будь то в России или на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
СМИ: На Украине судят людей за лайки и репосты в соцсетях
Deutsche Welle: Лайки и репосты в «Одноклассниках» стали поводом для судебных дел на Украине
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Весной прошлого года в УК Украины появилась статья «об отрицании или оправдании российской агрессии», СМИ выяснили, что больше всего дел по этой статье касаются лайков в соцсетях, в том числе и в «Одноклассниках».
Как сообщает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), правоохранители Украины считают отметку «класс» в «Одноклассниках» распространением информации, поскольку такие сообщения появляются в ленте рекомендаций у других пользователей.
В СБУ полагают, что обвиняемые украинцы знали об этой особенности соцсети, поскольку уже пользовались ей ранее. А чтобы доказать, что сообщения кто-то видел, следователи указывают количество «друзей» обвиняемых в этой соцсети.
Кроме того, обвинения предъявляют и тем, кто в соцсетях пересылает пророссийские сообщения другим пользователям, такие действия расценивают как «склонение к пророссийской позиции».
Кроме того, СБУ проверяет заявления граждан в СМИ. Так, например, жительница Сум получила год условно, заключив сделку со следствием. Она дала комментарий местному телеканалу, в котором заявила, что агрессором является Украина.
Также на Украине возбуждаются уголовные дела из-за доносов. Так, житель Львова в телефонном разговоре с соседом называл конфликт демилитаризацией и денацификацией Украины, восторгался советским КГБ и призывал Россию разбомбить польский Жешув. Сосед записал разговоры и засвидетельствовал их в суде.
Мужчина свою вину не признал, заявив, что «Украина не существует и никогда не существовала». Суд назначил ему полгода ареста.
Ранее в Одессе преподавателя музыки 82 лет уволили из-за ведения занятий на русском языке.
Решение Зеленского отменить День Победы назвали «исторической биполярочкой»
Политолог Носович: У Зеленского классическая для постсоветской Украины «историческая биполярочка»
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Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует классическую для постсоветской страны «историческую биполярочку», установив празднование в стране Дня Европы 9 мая, а Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне – 8 мая, заявил политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
Он считает, что Зеленский проявляет себя так же, как предыдущие президенты-националисты.
«С одной стороны, он никому не позволит украсть у Украины победу во Второй мировой войне. С другой стороны, Дня Победы на Украине быть не может, потому что никакой победы для нее не было: Украина проиграла и была оккупирована», – написал Носович в Telegram.
Хотя, напоминает Носович, Украинская ССР – это четыре Украинских фронта, это статус страны-основательницы ООН и статус одного из строителей послевоенного миропорядка.
Теперь, отмечает Носович, в Киеве не знают, как поступить. Один вариант – признать, что Украина была соавтором крупнейшей победы в истории в составе одного государства с Россией – со столицей в Москве.
Или же «отвергнуть ради символических и материальных ништяков, положенных в ЕС «жертвам»? «Но правопреемство с Украинской ССР – это основание, на котором Украина требует себе границы 1991 года и Крым», – добавил эксперт.
По его словам, у Зеленского не хватит ума, чтобы найти решение такой задачки. Гордиться победой и запрещать ее праздновать – абсурдный скетч, считает Носович.
«Но дело не только в Зеленском. Такие искривления исторической памяти – это как искривления позвоночника. Нации с такими искривлениями нормально не развиваются» – заключил он.
Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
ВСУ стали размещать ПВО на крышах жилых домов в Киеве
Вооруженные силы Украины стали размещать системы ПВО на крышах жилых домов в Киеве
На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов.
Как сообщило интернет-издание «Страна», в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 23.34 мск и в Киевской области с 23.35 мск начал действовать режим воздушной тревоги, передает ТАСС.
На видео попала попытка украинской системы ПВО сбить беспилотники над Киевом. Судя по направлению стрельбы, расчеты украинской системы ПВО размещены прямо на крышах жилых многоэтажных домов.
Ранее житель Артемовска Дмитрий Чекалин рассказал об огневых позициях ВСУ в домах, образовательных и медицинских учреждениях.
В Сети увидели ошибку в слове «Украина» в приглашении Зеленской на коронацию Карла III
Приглашение Зеленской на коронацию Карла III с ошибкой в слове «Украина» вызвало споры в Сети
Пользователи Twitter (заблокирован в России) поспорили из-за ошибки в названии «Украина» в официальном приглашении на церемонию коронации короля Великобритании Карла III, отправленное Букингемским дворцом Елене Зеленской.
Зеленская разместила в Twitter (ограничен в России) фотографию своего приглашения.
Как уточнил телеканал Sky News, некоторые пользователи соцсети заметили, что в документе в слове «Украина» пропущена буква «р». Другие же посчитали, что в старой английской скорописи, которой написан текст приглашения, буквы «k» и «r» могут фактически сливаться и выглядеть как одна, передает ТАСС.
Ранее пользователи Twitter осудили желто-синие цвета нарядов жены и внучки американского президента Джо Байдена на коронации Карла III в Лондоне.
Захарова назвала Зеленского воплощением «Иуды XXI века»
Захарова назвала Зеленского пособником фашистов 80 лет спустя и воплощением «Иуды XXI века»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Захарова в своем Telegram-канале написала, что считает Зеленского предателем, и «новым воплощением Иуды в 21 веке» из-за того, что он отменил праздник День Победы 9 мая.
По мнению дипломата, своим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу одну на всех на Победу.
«Пособник фашистов 80 лет спустя», – заявила Захарова.
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы, а 8 мая постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Зеленский установил 9 мая День Европы
Президент Украины Владимир Зеленский установил в стране 9 мая День Европы.
В своем указе он отметил «европейскую идентичность украинского народа». В связи с этим День Европы будет отмечаться Украиной совместно со странами Евросоюза, передает РИА «Новости».
Отмечается, что решение принято с целью укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения безопасности и мира на континенте.
Между тем 8 мая Зеленский постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
С 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения, как и во всей Европе. День Победы 9 мая также остался праздничным, однако на официальном уровне основные мероприятия проводятся 8 мая.
«Биатлонный» Т-72 ВС России уничтожил танк ВСУ с 2,5 километров
В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ ВСУ так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км
В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ украинских формирований так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении.
Как сообщает Telegram-канала Dambiev, кадры были сняты на Запорожском направлении в ходе специальной военной операции. В комментарии под видео говорится, что экипаж «биатлонного» танка Т-72Б3 образца 2014 г. танкистов из Бурятии уничтожает украинский танк Т-64БВ с расстояния 2,5 км, сообщает «Российская газета».
В результате прицельным ударом, который выполнил один из экипажей 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, был уничтожен Т-64БВ противника.
Представитель Эрдогана усомнился в достижении ВСУ «позиционных выигрышей»
Представитель Эрдогана Калын назвал украинский конфликт «холодной войной 2.0»
Конфликт на Украине затрагивает не Москву и Киев, а Москву и Запад, это «холодная война 2.0», заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын телеканалу Haberturk.
Калын рассказал, что в апреле во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обсуждался помимо прочего украинский конфликт. Представитель Эрдоган отметил, что по его анализу встречи, на Украине происходит война между Россией и Западом, «это холодная война 2.0», передает РИА «Новости».
Так, по словам Калына, Москва предложила Западу выстроить новую архитектуру безопасности, однако договориться не получилось.
Кроме того, он выразил уверенность, что «война не завершится для Украины получением каких-либо позиционных выигрышей».
Ранее в Кремле подтвердили, что Путин встречался с Калыном, обсуждалась реализация крупных проектов, включая АЭС «Аккую».
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