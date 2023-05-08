Взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях Днепра

В Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска) произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

По данным украинских СМИ, в Харькове прогремели три взрыва, передает РИА «Новости».

Также воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины. Кроме того, сирены звучат в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области, передает ТАСС.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что взрывы прогремели «в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в областных центрах». По его словам, российские удары «наносятся по скоплению живой силы и технике нацистов».

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации.