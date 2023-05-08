Госдеп прокомментировал планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру

Госдеп США: Вашингтон не одобряет удары по гражданским ни в России, ни на Украине

США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.

Патель заявил, что у США позиция неизменна: Вашингтон не одобряет удары по гражданским лицам в любой части света, будь то в России или на Украине, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».

Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».