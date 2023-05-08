В Пекине призвали США глубоко переосмыслить свою стратегию в отношении Китая

Вашингтон должен глубоко пересмотреть свою политику в отношении Китая, об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган в ходе встречи с послом США Николасом Бернсом.

Он выразил надежду, что США будут идти на сближение в сотрудничестве с Китаем. Также Цинь Ган призвал Вашингтон содействовать тому, чтобы отношения стран вышли из сложной ситуации и вернулись в нормальное русло, передает ТАСС.

Ранее в Белом доме сообщили, что США заинтересованы в расширении каналов связи с Китаем.